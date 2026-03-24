Goal.com
Live
Women's NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

NXGN 2026: Die größten Talente im Frauenfußball - FC Barcelona winkt rosige Zukunft

NXGN
S. Schertenleib
L. Yohannes
Felicia Schroeder
C. Martinez
C. Serrajordi
T. Armstrong
A. Agirrezabala
Barcelona
Chelsea FC Women
Arsenal Women
San Diego Wave FC
Angel City FC
Washington Spirit
A. Fall
FEATURES
L. Agudelo
K. Fuller
S. Proost
M. Shinjo
A. Ebayilin
L. Harbert
I. Dos Santos
L. Brown
K. Hunter
L. Berry
G. Galli
W. Gerald
Senegal
Nordkorea
Tansania
JKT Queens
Italien
Roma
Ägypten
Al Ahly
Scotland
Rangers
Kanada
AFC Toronto
England
Australien
Sydney FC
Brasilien
Ajax Amsterdam
Niederlande
Frankreich
Paris Saint Germain
Atlas
Mexiko
Japan
NTV Tokyo Verdy Beleza
FC Twente
USA
Kolumbien
Deportivo Cali
Spanien
Real Sociedad
Schweden
BK Haecken FF
Paraguay
OL Lyonnes
Schweiz
Liga F
Liga MX Femenil
CAF Women's Champions League
Women's Champions League
Frankreich Division 1
Schweden 1. Liga
USA 1. Liga
Eredivisie
England 1
A-League Women
Italien Serie A

NXGN ist zurück! GOAL listet auch 2026 die weltweit besten Nachwuchstalente im Männer- und Frauenfußball auf und kürt die Sieger. Sie treten in die Fußstapfen von früheren Gewinnern wie Jude Bellingham, Rodrygo, Lena Oberdorf und Linda Caicedo.

Mit Vertretern aus 20 verschiedenen Nationen von allen fünf Kontinenten ist das NXGN-Ranking 2026 der Frauen eine globale Sache. Mit dabei sind etablierte Nationalspieler, Champions sowie Namen, die dem Frauen-Fußball in den kommenden Jahren ihren Stempel aufdrücken werden.

Also, ohne weitere Umschweife: Hier kommt die NXGN-2026-Liste der 25 besten Nachwuchstalente, die am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren wurden.

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25Aissatou Fall (Aigles de la Medina)

    Obwohl Aissatou Fall bei Beginn der Afrikameisterschaft 2025 erst 17 Jahre alt war, spielte sie eine Schlüsselrolle dabei, dass Senegal zum zweiten Mal in seiner Geschichte das Viertelfinale erreichte. Die junge Innenverteidigerin sprang für die erfahrene Mbayang Sow ein, die aufgrund von Knieproblemen das Turnier verpasste. Doch Fall, die vor Beginn der Afrikameisterschaft erst acht Länderspiele bestritten hatte, zeigte sich völlig unbeeindruckt.

    Fall verpasste keine Minute beim Turnier in Marokko und verhalf den "Lionesses" zu zwei Spielen ohne Gegentor, darunter auch im Viertelfinale gegen Südafrika, als der Titelverteidiger ins Elfmeterschießen musste, bevor er sich durchsetzte

    Südafrika war damit für Senegal noch eine Nummer zu groß, aber es war dennoch ein tolles Turnier für die Mannschaft und für Fall, die auch auf Vereinsebene im Anschluss davon profitierte und zum Meister Aigles de la Medina erhielt.

    Die 18-Jährige ist eine imposante Erscheinung mit einer Ruhe am Ball, die man bei ihrem Alter nicht erwarten würde. Sie könnte sich zu einem Pfeiler Senegals entwickeln, der mit der Galatasaray-Stürmerin Hapsatou Malado Diallo bereits ein Mega-Talent im Angriff hat.

    • Werbung
  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24Yu Jong-hyang (Naegohyang Sports Club)

    Nordkoreas Rolle im Frauenfußball fasziniert nach wie vor. Nachdem das Land 2024 sowohl die U17- als auch die U20-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, verteidigte es 2025 seinen Titel beim U17-Turnier, wobei Yu Jong-hyang die herausragende Spielerin war. In nur sieben Spielen erzielte die 16-Jährige bemerkenswerte acht Tore, darunter beide Treffer beim Halbfinalsieg gegen Brasilien.

    Nachdem sie auf ihrem Weg zum Goldenen Schuh drei Auszeichnungen als 'Spielerin des Spiels' eingeheimst hatte, war es keine Überraschung, dass die Stürmerin auch den Goldenen Ball als beste Spielerin erhielt, auch wenn ihre Sturmpartnerin Kim Won-sim, die Gewinnerin des Silbernen Balls und des Silbernen Schuhs, ebenfalls geglänzt hatte. Yu war von den Gegnern in Marokko nicht zu stoppen. Es wäre keine Überraschung, wenn sie ihr unglaubliches Talent auch in die U20 und, wenn alles gut läuft, bald auch in die A-Nationalmannschaft transportieren würde.

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23Winfrida Gerald (JKT Queens)

    In Tansanias Frauenfußball gab es in den letzten Jahren viel Grund zum Jubeln. Und auch für die Zukunft gibt es viel, worauf man sich freuen kann. Das afrikanische Land gehörte zu den Überraschungen der U17-Weltmeisterschaft 2022, als es bei seinem Turnierdebüt Frankreich besiegte und das Viertelfinale erreichte. Die A-Nationalmannschaft hat sich gerade zum ersten Mal mit einem sehr jungen Kader für zwei Auflagen des Afrika-Cups in Folge qualifiziert.

    Winfrida Gerald war eine von neun Teenagern, die Teil der tansanischen AFCON-Kampagne 2024 waren. Die vielseitige Torjägerin machte bereits 2023 auf sich aufmerksam, als sie mit nur 15 Jahren die jüngste Torschützin in der Geschichte der CAF Women’s Champions League wurde.

    Als Schlüsselspielerin der JKT Queens, die in zwei der letzten drei Spielzeiten nationale Titel gewonnen haben, ist Gerald nun auf dem besten Weg, sich als wichtige Spielerin in ihrer A-Nationalmannschaft zu etablieren, die zahlreiche vielversprechende Talente in ihren Reihen hat.

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22Giulia Galli (Rom)

    Giulia Galli stellte 2025 ihre Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis, die sie zu einer der vielversprechendsten jungen Torjägerinnen im Frauenfußball machen. Nachdem sie bei der U17-EM in vier Spielen drei Tore erzielt hatte, schoss sie für Italien bei der U17-WM weitere fünf Treffer und wurde für ihre Leistungen mit dem "Bronzenen Schuh" ausgezeichnet. Es überrascht daher nicht, dass sie inzwischen in den Kader der U19 gewechselt ist.

    Auf Vereinsebene war es für Galli bisher nicht so leicht, Einsatzzeiten zu bekommen. Beim Serie-A-Giganten Roma, der zwei der letzten drei Meistertitel gewonnen hat, war ihre Spielzeit begrenzt. Aber es sagt viel über Galli aus, dass Roma sich entschieden hat, die 18-Jährige im Kader der ersten Mannschaft zu behalten, anstatt sie auszuleihen.

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21Habiba Essam (Al Ahly)

    Nichts zeigt besser, welch großes Talent Habiba Essam ist, als die Tatsache, dass Al Ahly die Torjägerin im September 2024, als sie gerade einmal 17 Jahre alt war, mit einem Dreijahresvertrag im Wert von mehr als einer Million ägyptischer Pfund unter Vertrag nahm. Seitdem hat Essam diese Investition mehr als gerechtfertigt: Sie erzielte Tore am Fließband und wurde bereits in ihrer ersten Saison für das Team des Jahres der ägyptischen Frauen-Premier-League nominiert.

    Auch in ihrer Nationalmannschaft beginnt die Teenagerin, zu beeindrucken. Nach ihrem Debüt für die "Cleopatras" Ende 2023 im Alter von 16 Jahren erzielte Essam zwei wichtige Tore, die ihrem Land halfen, in die letzte Quali-Runde für den  Afrika-Cup vorzustoßen, auch wenn es dort schließlich an Ghana scheiterte.

    Als talentierte Torjägerin kommt Essams früher Einstieg in den Seniorenbereich ihrer Entwicklung zweifellos zugute.

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20Laura Berry (Rangers)

    Die Scottish Women’s Premier League (SWPL) hat sich in den letzten Jahren als Top-Umfeld für junge Spielerinnen erwiesen, um den Durchbruch zu schaffen und sich weiterzuentwickeln – seien es einheimische Talente oder Spielerinnen aus anderen Ländern. Aus dem großen Talent-Pool hat sich Laura Berry als eine der vielversprechendsten hervorgetan.

    Man muss sich nur die Torbilanz der 18-Jährigen ansehen, um den Hype um Berry zu verstehen. In der Saison 2023/24, im Alter von 16 Jahren, erzielte Berry neun Tore und lieferte drei Vorlagen in nur 12 Spielen als Leihspielerin bei Motherwell, das in einer Liga mit 12 Mannschaften den achten Platz belegte. In der folgenden Saison war sie noch treffsicherer und erzielte in nur 10 Spielen 11 Tore bei zwei Vorlagen, bevor die Rangers erkannten, dass sie die Teenagerin zurückholen mussten, um ihre Qualitäten für sich nutzen zu können.

    In ihrer ersten kompletten Saison bei ihrem Stammverein beweist Berry, dass sie viel zu bieten hat. Ihr Doppelpack beim dramatischen Sieg im SWPL-Cup-Halbfinale gegen Celtic war ein besonderes Highlight und krönte eine Ligasaison, in der sie erneut zweistellig traf. Es kann nicht mehr lange dauern, bis dieses vielseitige und fleißige Offensivtalent seine Chance in der schottischen A-Nationalmannschaft erhält.

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19Kaylee Hunter (AFC Toronto)

    Als der AFC Toronto vor der ersten Saison der Northern Super League (NSL) – Kanadas erster professioneller Frauenfußballliga, die 2025 ins Leben gerufen wurde – die Verpflichtung der 17-jährigen Kaylee Hunter bekanntgab, tat er dies mit den Worten: "Ein Name, den man sich merken sollte." Damit sollte der Klub genau richtig liegen.

    Zehn Monate später hatte Hunter in 25 Einsätzen 16 Tore erzielt – nur zwei weniger als die Gewinnerin des Goldenen Schuhs – und Toronto damit an die Tabellenspitze geführt, während sie selbst in die Mannschaft des Jahres gewählt und als Rookie des Jahres ausgezeichnet wurde.

    Hunter war eine herausragende Spielerin in den kanadischen Jugendnationalmannschaften, hatte bereits mit 16 Jahren die Nominierung für die U20 erhalten und wurde 2024 von den Vancouver Whitecaps zur vielversprechendsten Spielerin gekürt, nachdem sie ein Jahr zuvor in deren Nachwuchsabteilung eingestiegen war. Doch die Leichtigkeit, mit der Hunter ihr Potenzial in die NSL und den Seniorenfußball übertrug, war unglaublich: Die torgefährliche Stürmerin spielte eine Schlüsselrolle dabei, dass Toronto den Supporters’ Shield gewann und das Play-off-Finale erreichte.

    "Es ist nicht nur ihre Technik", sagte Kanadas Nationaltrainerin Casey Stoney im Oktober über die 18-Jährige, nachdem sie sie erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen hatte. "Sie hat Biss, sie hat Ehrgeiz, sie hat Hunger. Sie hat keine Angst vor körperlicher Härte. Ich denke, Kaylees Potenzial ist extrem groß."

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18Lola Brown (Chelsea – ausgeliehen an Crystal Palace)

    Lola Brown glänzt als schnelle und technisch versierte Flügelspielerin, die dank ihrer Beidfüßigkeit rechts wie links spielen kann. Sie beeindruckte in der vergangenen Saison bei ihren Kurzeinsätzen für die Blues, insbesondere durch ihre guten Abschlüsse.

    Derzeit ist sie an Crystal Palace in der zweiten Liga ausgeliehen und sammelt dort Erfahrungen, was ihr sicherlich dabei helfen wird, die Härte zu entwickeln, die nötig ist, um es mit den besten Außenverteidigern in der ersten Liga aufzunehmen.

    Die vielleicht größte Bestätigung für Browns Potenzial kam, als Chelsea-Trainerin Sonia Bompastor, die erste Frau, die als Spielerin und Trainerin die Champions League gewann, sagte, dass die Teenagerin "die richtige Mentalität" habe, um erfolgreich zu sein.

    "Wenn man diese Mentalität nicht hat, ist es wirklich schwer, sie jemandem beizubringen. Ich glaube, Lola hat diese Siegermentalität, diese gnadenlose Mentalität", sagte sie. Kombiniert man das mit ihren körperlichen Fähigkeiten, ist es kein Wunder, dass Bompastor die 18-Jährige für "eine der talentiertesten jungen Spielerinnen Englands" hält.

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17Indiana dos Santos (Sydney FC)

    Als der Sydney FC im vergangenen Jahr bekannt gab, dass Indiana dos Santos einen neuen Vertrag unterschrieben hatte, betitelte er sie als "Australiens größtes Talent". Natürlich wollten die Sky Blues ihren eigenen Teenie-Star hochjubeln, doch angesichts der Tatsache, dass das Land regelmäßig junge Top-Spielerinnen hervorbringt, war dies dennoch eine mutige Aussage. 

    Nachdem sie 2023 als 15-Jährige ihr Debüt gegeben hatte und damit die jüngste Spielerin in der Klub-Geschichte geworden war, übernahm die junge Spielmacherin in der Saison 2023/24 eine immer wichtigere Rolle in der ersten Mannschaft, bevor sie ein Jahr später die A-League im Sturm eroberte.

    Als sie nach der Saison von der Liga zur "Jungen Spielerin des Jahres“ gekürt wurde, bezeichnete Sydneys Trainer Ante Juric es als "großes Glück" für seine Mannschaft, dass Dos Santos sich für zwei weitere Jahre beim Verein verpflichtet hatte. Die Entwicklung der 18-Jährigen wurde durch eine schwere Kreuzbandverletzung im Juni 2025 unterbrochen, doch sie wird aller Voraussicht nach bald ihr Comeback feiern.

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16Giovanna Waksman (FC Florida)

    Der Hype um Giovanna Waksman wird so schnell nicht nachlassen. Ihr Name ist in Brasilien schon seit einiger Zeit geläufig - und vor einigen Jahren erreichte ihr Ruf auch die USA, als John Textor, Eigentümer von Botafogo – wo Waksman in den Jungenmannschaften spielte –, ihren Wechsel nach Florida arrangierte, damit sie in der Akademie seines FC Florida trainieren konnte.

    Bei den Pine Knights lesen sich die Zahlen der Teenagerin wie ein Tippfehler: In 19 Spielen der letzten Saison erzielte sie 87 Tore und lieferte 14 Vorlagen! Kein Wunder, dass ihre Cheftrainerin bei Pine, Kelly Hilton-Green, TCPalm sagte: "Ich trainiere seit 25 Jahren im Mädchenfußball und Highschool-Fußball. Ich glaube nicht, dass ich jemals jemanden gesehen habe, der so herausragend war wie sie."

    Im vergangenen Jahr brachte Waksman ihr Weltklasse-Potenzial auf die internationale Bühne. Sie hatte bereits 2024 bei der U17-Weltmeisterschaft gespielt, doch 2025 fiel sie erst richtig auf: mit drei Toren und zwei Vorlagen in vier Spielen, bevor eine Knieverletzung sie für den Rest des Turniers außer Gefecht setzte. Da sie bereits mit Olympique Lyon in Verbindung gebracht wird, wird es spannend sein, was in Zukunft mit der 17-Jährigen passiert.

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15Laila Harbert (Arsenal – ausgeliehen an Everton)

    Einer der interessantesten Transfers des letzten Jahres war der Wechsel von Laila Harbert, der defensiven Mittelfeldspielerin von Arsenal, auf Leihbasis zu den Portland Thorns. Portland befand sich auf dem Weg in die Playoffs. Man war in den USA überzeugt, dass die 18-Jährige auf dem Weg zum großen Ziel, erneut den NWSL-Titel zu holen, helfen könnte. 

    Für Harbert war es eine ganz neue Erfahrung, da sie ihre bisherigen Leihen in die zweite englische Liga gebracht hatten. In riesigen Stadien, vor vollbesetzten Tribünen und rund 8.000 Kilometer von zu Hause entfernt sammelte die Mittelfeldspielerin in den USA wertvolle Erfahrungen.

    Harbert arbeitet darauf hin, den Sprung in die erste Arsenal-Mannschaft zu schaffen. Ihre Leihe nach Portland und ihre jüngsten Einsätze in der englischen U23 zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Derzeit ist Harbert an Everton ausgeliehen.

    Die Gunners stehen vor einem Generationswechsel - und ein aus der eigenen Jugend stammendes Talent wie Harbert wäre eine ideale Kandidatin, um einen der frei werdenden Plätze zu übernehmen.

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14Ranneke Derks (Ajax)

    In den Niederlanden gibt es zahlreiche Top-Talente, was sich besonders 2025 deutlich zeigte. Nach dem Gewinn der U17-EM im Mai erreichten die Niederländer bei ihrer allerersten U17-Weltmeisterschaft das Finale. 

    Liv Pennock, Rosalie Renfurm, Aline Weerelts und Lina Touzani sind nur einige der Namen, die es nicht auf diese NXGN-Liste geschafft haben, aber dennoch eine Erwähnung verdienen. Unmöglich ist es jedoch, an Ranneke Derks vorbeizukommen, die bei der EM zur Spielerin des Turniers gewählt wurde.

    Als die Niederlande triumphierten, stachen Derks’ Torjägerqualitäten hervor, die vier Treffer in vier Spielen erzielte. Aber auch ihre Fähigkeit, nicht nur als klassische Neunerin zu agieren, sondern auch auf den Flügeln aufzutauchen und sich ins Mittelfeld fallen zu lassen, gefiel den Scouts und Experten. 

    Obwohl sie erst 17 Jahre alt ist, zeigt Derks all das nun in der Eredivisie bei Ajax, nachdem sie im Sommer von der PSV gekommen war. Obwohl ihr erstes Jahr in Amsterdam durch die U17-Weltmeisterschaft unterbrochen wurde, bei der sie erneut eine Schlüsselspielerin für ihr Land war, nutzt Derks die Chancen, die sie bekommt, und erzielt weiterhin regelmäßig ihre Tore.

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13Anais Ebayilin (Paris Saint-Germain)

    Viele sehen in Anais Ebayilin eine defensive Mittelfeldspielerin - und ihre Abwehrstärke untermauert den Eindruck, dass dies ihre beste Position ist. Sie hat aber auch ein hervorragendes Spielverständnis, ihr Positionsspiel sowie ihre Antizipation sind bemerkenswert. Außerdem ist für ihr Alter schon körperlich stark.

    Doch das ist noch nicht alles, was Ebayilin ausmacht: Sie ist brillant im Ballbesitz - und das nicht nur, wenn es um kurze Pässe in der Zentrale geht. Die 18-Jährige schiebt auch im richtigen Moment nach vorne mit an und kreiert mit ihrer geschickten Ballbehandlung und großartigen Spielübersicht Chancen.

    All das sind Eigenschaften, die es Ebayilin ermöglicht haben, sich bei Paris Saint-Germain einen Platz in der ersten Mannschaft zu erkämpfen. Mit 16 stand sie schon vor kurz davor, bevor sie sich in einem Test gegen Manchester City eine böse Kreuzbandverletzung zuzog – nur wenige Monate nach einer beeindruckenden U17-EM mit Frankreich. Glücklicherweise hat sie sich von diesem Rückschlag erholt und sich den Stammplatz bei PSG wieder zurückerobert. 

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12Camila Haro (Atlas)

    Auf der Torhüter-Position ist es wohl für junge Spielerinnen am schwersten, den Durchbruch zu schaffen. Es kommt nicht oft vor, dass junge Keeperinnen im Profifußball eine Chance erhalten, doch Camila Haro bekommt bei Atlas in Mexiko reichlich Spielzeit – und sie nutzt ihre Chance.

    Die 18-Jährige machte bereits 2024 auf sich aufmerksam, als sie bei der U17-CONCACAF-Meisterschaft dreimal ohne Gegentor blieb, den Goldenen Handschuh gewann und Mexiko ins Finale brachte, in dem die USA zu stark war. Nicht lange danach debütierte Haro in der Liga MX Femenil - und ein Jahr später war sie Stammtorhüterin bei Atlas.

    Las Rojinegras hatten in letzter Zeit zu kämpfen, doch das kann für eine junge Torhüterin, die sich weiterentwickeln und verbessern möchte, auch eine gute Nachricht sein. Haro ist regelmäßig eine der besseren Spielerinnen ihres Teams, auch wenn die Ergebnisse oft nicht passen. Mittlerweile gehört sie zu Mexikos U20-Kader. Ihren Platz in der U17 hat Valentina Murrieta übernommen, die bei der letztjährigen Weltmeisterschaft den Goldenen Handschuh gewann, als ihr Land Dritter wurde. Auf der Torhüterposition ist Mexiko also allem Anschein nach für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt.

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11Miharu Shinjo (Tokyo Verdy Beleza)

    Wie stark Miharu Shinjo ist, lässt sich vielleicht am besten daran verdeutlichen, dass sie nach ihren Leistungen für Japan beim U17-Asien-Pokal 2024 als "die nächste Yui Hasegawa" bezeichnet wurde – und dass sie beim Turnier als beste Spielerin ausgezeichnet wurde.

    "Ich bin total begeistert", sagte sie daraufhin. "Ich möchte eine Spielerin wie sie sein, die ständig mitdenkt und das Team antreibt, indem sie ihre Stärken – ihre Beweglichkeit und ihre Fähigkeit, sich selbst Chancen zu erspielen – nutzt, um das Spiel zu diktieren."

    Zwei Jahre später beweist Shinjo, dass der Vergleich mit Hasegawa nicht weit hergeholt war. Shinjo gab zu Beginn der WE-League-Saison 2024/25 als 17-Jährige ihr Debüt in der ersten Mannschaft und spielte eine Schlüsselrolle beim ersten Meistertitel von Tokyo Verdy Beleza. Sie wurde außerdem zur besten Nachwuchsspielerin der Liga gekürt.

    Da sie nun eine hervorragende zweite Saison nachlegt, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Shinjo regelmäßig für die Nationalmannschaft spielt.

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10Sophie Proost (Twente)

    Ajax hat viele der vielversprechendsten Talente der Niederlande in seinen Reihen, musste sich jedoch im Sommer 2024 von einer der besten Spielerinnen verabschieden, als die 17-jährige Sophie Proost zu Twente wechselte. Anfänglich waren Einsatzmöglichkeiten in Enschede rar, doch in dieser Saison hat die Teenagerin brilliert und sich als Stammspielerin beim Tabellenführer etabliert, der auf dem besten Weg zu seinem dritten Eredivisie-Titel in Folge und dem siebten in acht Jahren ist.

    Proost hat sich jedoch nicht nur im Inland einen Namen gemacht. Die technisch versierte Stürmerin erzielte in der Champions-League-Qualifikation drei Tore und verhalf der niederländischen Mannschaft damit zum Einzug in die Gruppenphase; dabei fiel sie gegen hochkarätige Gegner auf, auch wenn es für sie und ihr Team ergebnistechnisch eine schwierige Erfahrung war.

    Proost ist beidfüßig, was sie auf dem linken Flügel sowohl zu einer kreativen als auch zu einer torgefährlichen Spielerin macht. Außerdem verfügt sie über eine gute Einstellung und hat im letzten Jahr eindeutig von ihren Einsätzen auf Top-Ebene profitiert.

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9Kennedy Fuller (Angel City)

    Derzeit erhalten viele junge amerikanische Spitzentalente die Chance, in der NWSL zu glänzen. Nicht weniger als 13 US-Teenager kamen in der Saison 2025 auf zweistellige Einsatzzahlen, darunter auch Kennedy Fuller. Nur drei dieser Spielerinnen kamen sogar auf mehr Spielminuten als Fuller, die in ihrem zweiten Jahr in der Liga mit ihren Leistungen durchstarten möchte.

    Die junge offensive Mittelfeldspielerin ist schon seit langem ein großes Talent. Vor mehr als zwei Jahren, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war, unterschrieb Fuller einen Vertrag bei Nike. Etwa zur gleichen Zeit trainierte sie bei einer ganzen Reihe von Profivereinen mit, darunter Washington Spirit, Kansas City Current, San Diego Wave, North Carolina Courage und sogar Chelsea, das damals von der aktuellen US-Nationaltrainerin Emma Hayes trainiert wurde.

    Die Erfahrungen machten Fuller deutlich, dass sie bereit war, den Sprung in den Profifußball zu wagen, anstatt aufs College zu gehen. Was sie seit ihrem Transfer zu Angel City wenige Tage vor ihrem 17. Geburtstag geleistet hat, hat ihre Entscheidung nur bestätigt. Als kreative, beidfüßige und torgefährliche Spielmacherin sticht Fullers Fähigkeit, mit dem Ball an der Verteidigung vorbeizugehen, heraus.

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8Luisa Agudelo (Deportivo Cali)

    Nachdem sie sich in der vergangenen Saison bei Deportivo Cali mit ihrer ebenfalls noch jungen Teamkollegin Jimena Ospina um die Einsatzzeiten im Tor duelliert  hatte, etablierte sich Luisa Agudelo 2025 als Nummer eins des Vereins und bewies, warum sie zu den besten jungen Torhüterinnen der Welt zählt. Die 18-Jährige hielt in 14 Spielen siebenmal den Kasten sauber, als Deportivo die Meisterschaft gewann - und dann in sechs Spielen weitere fünfmal, als der Verein das Finale der Copa Libertadores erreichte, in dem man erst im Elfmeterschießen Corinthians unterlag.

    Auch auf internationaler Ebene hat Agudelo im letzten Jahr einen ähnlichen Aufstieg erlebt. 2025 wurde sie regelmäßig für die kolumbianische A-Nationalmannschaft debütiert und gab ihr Debüt gegen Japan beim SheBelieves Cup. Bei der U20-Kontinentalmeisterschaft im Februar war sie Stammtorhüterin. Fünf Spiele ohne Gegentor trugen dazu bei, , dass sich Kolumbien für die U20-Weltmeisterschaft in diesem Jahr qualifizierte.

    Agudelo ist eine selbstbewusste junge Torhüterin, die ihren Strafraum toll beherrscht, über unglaubliche Reflexe verfügt und sich gut positioniert.

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7Trinity Armstrong (San Diego Wave)

    Als Naomi Girma im Januar 2025 vom San Diego Wave zu Chelsea wechselte und damit zur ersten Spielerin im Frauenfußball wurde, die eine Million Dollar kostete, hieß es in einem Bericht von The Athletic, der NWSL-Club sei bereit gewesen, den "Verlust" seiner Weltklasse-Innenverteidigerin zu akzeptieren, da er eine Woche zuvor die 17-jährige Trinity Armstrong für drei Jahre verpflichtet hatte. Armstrong hatte noch nie ein Profispiel bestritten - und dennoch war San Diego zuversichtlich, dass sie auf einem ähnlichen Niveau wie Girma spielen könnte.

    Das Vertrauen des Vereins sollte sich im Laufe der NWSL-Saison 2025 als gerechtfertigt erweisen. Natürlich ist Armstrong noch nicht auf Girmas Niveau, aber was sie bereits gezeigt hat, ist äußerst vielversprechend. Sie fügte sich nahtlos in die Mannschaft ein, stand in 18 Spielen in der Startelf, als sich Wave mit einer der besten Defensivbilanzen der Liga für die Playoffs qualifizierte, und erzielte in der 95. Minute ihr erstes Profi-Tor, das das Kalifornien-Duell gegen den Bay FC entschied.

    Nicht nur in San Diego ist man von Armstrongs Gelassenheit, ihrer starken Abwehrarbeit und ihrem Spiel mit Ball begeistert. Die Innenverteidigerin war bei der U17-Weltmeisterschaft 2024, bei der die USA Dritter wurden, regelmäßig im Einsatz und verhalf ihrem Land in sechs Partien zu vier Zu-Null-Spielen. Es war das beste US-Ergebnis beim Turnier seit 2008. Da Hayes der nächsten Generation amerikanischer Top-Talente weiterhin eine Chance in der A-Nationalmannschaft gibt, wird Armstrong sicherlich schon jetzt auf ihrem Radar sein.

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6Aiara Agirrezabala (Real Sociedad)

    Spanien verfügt über viele tolle Talente - und das belegen die hervorragenden Ergebnisse, die die Jugendnationalmannschaften bei großen Turnieren immer wieder erzielen. Als 2024 die U17-EM zum fünften Mal gewonnen wurde, fiel besonders Aiara Agirrezabala auf. Als mit nur 15 Jahren jüngste Spielerin im Kader wurde sie bereits ins Team des Turniers gewählt.

    Agirrezabala sollte im folgenden Jahr bei Jugendturnieren weiter glänzen und sowohl bei der U17-WM als auch bei der U19-EM, die Spanien ebenfalls gewann, beeindrucken, bevor sie den gewaltigen Sprung in den Seniorenbereich wagte – und dort erfolgreich war. Die 17-Jährige ist eine vielseitige Spielerin auf der linken Seite und in dieser Saison Stammspielerin bei Real Sociedad; sie hat sich diesen Platz redlich verdient und sticht als eine der Besten des Teams hervor.

    Sie kann jede Position auf der linken Seite und in verschiedenen Systemen besetzen, wobei die Rolle der Außenverteidigerin besonders gut zu ihrem vielseitigen Spiel passt. Agirrezabala ist technisch herausragend und zeigt einen hohen Fußball-IQ. Ihr unglaubliches Potenzial wurde im vergangenen Sommer im Baskenland besonders gewürdigt, als sie einen neuen Vertrag bei La Real bis 2029 unterschrieb. Im Februar wurde sie zum ersten Mal in den spanischen A-Nationalkader berufen.

    "Wir sind sehr daran interessiert, dass sie sich gut einfügt", sagte La-Roja-Trainerin Sonia Bermudez. 

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5Claudia Martinez (Washington Spirit)

    Der Eindruck, den Claudia Martinez bei der Copa America im vergangenen Jahr hinterließ – damals war sie gerade einmal 17 Jahre alt –, war unglaublich. Obwohl sie jung und unerfahren war, erzielte die Stürmerin in nur fünf Spielen sechs Tore und sicherte sich damit den Goldenen Schuh. Damit war sie die jüngste Spielerin, die diese Copa-Auszeichnung erhielt. Ein Hattrick beim Auftaktspiel Paraguays, einem 4:0-Sieg gegen Bolivien, war der perfekte Start, danach traf sie auch gegen die beiden späteren Finalisten Brasilien und Kolumbien.

    Martinez hatte ihr Können bereits in der Jugendnationalmannschaft zuvor unter Beweis gestellt, als sie als beste Torschützin zum Triumph Paraguays bei den U17-Kontinentalmeisterschaften beitrug. Und sie konnte bereits Einsätze in der Copa Libertadores vorweisen. Doch erst als sie im Sommer 2025 ihre große Chance bekam, machte sie sich weltweit einen Namen.

    Weniger überraschend ist, wohin die Top-Leistungen bei der Copa die mittlerweile 18-Jährige seitdem geführt haben. Martinez unterschrieb im Januar bei Washington Spirit für eine Ablösesumme, die zu den zehn höchsten in der Geschichte des Frauenfußballs zählt, und wird in diesem Jahr mit einigen der besten Offensivtalente zusammenspielen, darunter Trinity Rodman. Es ist ein großer Schritt, aber Martinez’ Erfolgsbilanz lässt darauf schließen, dass sie diesen Sprung schaffen kann.

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4Clara Serrajordi (Barcelona)

    Für die meisten Frauenmannschaften wäre die Situation, in der sich Barcelona befindet, kaum zu bewältigen. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage ist der Kader der Katalaninnen bei weitem nicht so groß, wie es sich ein Team wünschen würde, das in vier Wettbewerben antritt – ganz zu schweigen von einem Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, jeden möglichen Titel zu gewinnen. Kommt dann noch eine Reihe von Verletzungen bei Schlüsselspielerinnen hinzu, wie jene, die Aitana Bonmati möglicherweise für den Rest der Saison außer Gefecht setzt, würden die Ambitionen der meisten Klubs rasend schnell schrumpfen. Barca verfügt jedoch über derart viele Talente, dass wohl keine andere Frauenmannschaft mithalten kann.

    Clara Serrajordi stammt aus La Masia und erhält aktuell bei Barca die Chance. Nachdem sie gegen Ende der Saison 2024/25 ihr Debüt in der ersten Mannschaft gab, ist sie seitdem fester Bestandteil des Kaders.

    Sie kann jede Position im Mittelfeld besetzen und verfügt über ein bemerkenswertes Spielverständnis sowie technische Fähigkeiten, die für den Barca-Stil stehen – Fähigkeiten, die es ihr ermöglichen, ein Spiel bereits mit 18 Jahren zu kontrollieren. Dass sie schon im Oktober im Alter von 17 Jahren ihr Debüt in der spanischen Nationalmannschaft gab und gerade ihren Vertrag bei Barca bis 2028 verlängert hat, sagt alles über den Eindruck aus, den sie in ihrer ersten Saison bei den Seniorinnen hinterlassen hat.

    "So wie sie Timing, Raum und das Spiel versteht, scheint es, als hätte sie ihr ganzes Leben lang auf höchstem Niveau gespielt", sagte Alexia Putellas, Barcas zweifache Ballon-d’Or-Gewinnerin, zu Beginn dieser Saison Sport über Serrajordi. Es gibt wohl kein größeres Lob.

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3Felicia Schröder (Häcken)

    Seit Felicia Schröder 2023 als 16-Jährige ihr Debüt in der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse des schwedischen Frauenfußballs, gab, entwickelt sich ihre Karriere in die richtige Richtung. Die junge Stürmerin erzielte 2023 beeindruckende drei Tore und eine Vorlage in sieben Einsätzen, bevor sie 2024 mit 12 Toren und zwei Vorlagen in 12 Einsätzen nachlegte. Im Jahr 2025 wurde sie dann von einer der besten Nachwuchsspielerinnen der Liga zu einer der besten Spielerinnen der Liga überhaupt.

    Obwohl sie erst 18 Jahre alt ist, erzielte Schröder im vergangenen Jahr in nur 26 Spielen unglaubliche 30 Tore, lieferte neun Vorlagen und verhalf Häcken damit zum ersten Meistertitel seit 2020. Sie wurde zur wertvollsten Spielerin der Liga, zur besten Nachwuchsspielerin und zur Stürmerin des Jahres gekürt.

    Schnell, clever und mit beiden Füßen hervorragend – es gibt kaum etwas, was Schröder nicht draufhat. Sie erzielt die klassischen Neuner-Tore, ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort für einfache Abschlüsse und schleicht sich zudem regelmäßig hinter die Abwehr, um danach im Eins-gegen-Eins zu treffen. Aber sie kann auch Traumtore schießen, dank Abschlüssen aus der Distanz und vielen Tricks. 

    Schröder ist ruhig, eiskalt und das nächste Wunderkind der Damallsvenskan. Barcelona, Chelsea, Lyon, Wolfsburg und Manchester City werden bereits mit ihr in Verbindung gebracht. Häcken dürfte eine ordentliche Ablösesumme erhalten, wenn sie den Verein irgendwann verlässt, da die 18-Jährige erst letztes Jahr einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat.

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2Lily Yohannes (Lyon)

    Lily Yohannes hat in den letzten Jahren einen geradezu unnachahmlichen Aufstieg an die Spitze hingelegt, seit sie im Alter von 15 Jahren als jüngste Spielerin einen Profivertrag bei Ajax unterschrieb. Sieben Monate später stand sie für den Amsterdamer Verein in der Champions League in der Startelf und war damit die jüngste Spielerin der Frauenmannschaft, die jemals in der Gruppenphase zum Einsatz kam.

    Dass sich Yohannes gerade in der Champions League als vielversprechendes Talent präsentierte, sagt viel über ihre Fähigkeit aus, mit Druck umzugehen und in entscheidenden Momenten zu glänzen. Als 16-Jährige fiel sie immer wieder auf, als Ajax zum ersten Mal das CL-Viertelfinale erreichte, woraufhin bald ein internationaler Poker um ihre Dienste zwischen den Niederlanden und den USA entbrannte.

    Während all dem schwankte Yohannes’ Niveau nie. Ihre Unberechenbarkeit im Ballbesitz stach weiterhin hervor, ebenso wie ihre Pässe, ihr Spielverständnis und ihre Einsatzbereitschaft. Diese Qualitäten führten dazu, dass sie, als sie sich für die US-Nationalmannschaft entschied, sofort dort Eindruck machte und bereits nach zehn Minuten bei ihrem Debüt für den viermaligen Weltmeister ein Tor erzielt hatte.

    Nachdem sie nun bei Lyon unterschrieben hat, ist Yohannes weiterhin eines der spannendsten Talente der Welt.

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1Sydney Schertenleib (Barcelona)

    Ein Talent wie Sydney Schertenleib findet man nicht oft. Im Sommer 2024 wurde sie vom FC Barcelona verpflichtet, um sich zunächst in der B-Mannschaft weiterzuentwickeln. Doch schon nach wenigen Wochen schaffte die Teenagerin den Sprung in die erste Mannschaft, wo sie seitdem fest etabliert ist und für den dreifachen CL-Sieger in verschiedenen Rollen regelmäßig den Unterschied ausmacht.

    Schertenleibs Fähigkeiten an der Kugel beschrieb Veronica Maglia, ihre ehemalige Trainerin bei der Schweizer U17, bei GOAL am treffendsten: "Der Ball ist praktisch ein Teil ihres Körpers.“ Diese unglaubliche 19-Jährige sorgt für jede Menge Tore und Vorlagen.

    Schertenleib durchlief die Jugendmannschaften des FC Zürich, schaffte als 16-Jährige den Sprung in die erste Frauenmannschaft. Bald darauf ging es für sie nach Katalonien, wo sie nun von Spielerinnen wie Alexia Putellas und Aitana Bonmati lernt, während sie sich immer mehr in einer Box-to-Box-Mittelfeldrolle einlebt, die ihr am besten zu liegen scheint.

    Obwohl sie bei Barca noch ein kleines Licht inmitten all der Top-Stars ist – wenn auch eine wertvolle Spielerin, die der Verein Berichten zufolge langfristig an sich binden möchte –, sieht es für Schertenleib auf Nationalmannschaftsebene anders aus. Obwohl sie noch jung und unerfahren ist, ist sie bereits ein Star in der Schweiz. Glücklicherweise scheint die Stürmerin die richtige Persönlichkeit zu haben, um mit dem damit verbundenen Druck umzugehen. 

    "Mein absoluter Traum ist es, den Ballon d’Or zu gewinnen“, sagte sie letztes Jahr. Das größte Kompliment, das man Schertenleib machen kann, ist, dass nach dem bisherigen Stand der Dinge kaum etwas darauf hindeutet, dass die NXGN-Gewinnerin 2026 dieses hochgesteckte Ziel nicht erreichen kann.