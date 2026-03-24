Ein Talent wie Sydney Schertenleib findet man nicht oft. Im Sommer 2024 wurde sie vom FC Barcelona verpflichtet, um sich zunächst in der B-Mannschaft weiterzuentwickeln. Doch schon nach wenigen Wochen schaffte die Teenagerin den Sprung in die erste Mannschaft, wo sie seitdem fest etabliert ist und für den dreifachen CL-Sieger in verschiedenen Rollen regelmäßig den Unterschied ausmacht.

Schertenleibs Fähigkeiten an der Kugel beschrieb Veronica Maglia, ihre ehemalige Trainerin bei der Schweizer U17, bei GOAL am treffendsten: "Der Ball ist praktisch ein Teil ihres Körpers.“ Diese unglaubliche 19-Jährige sorgt für jede Menge Tore und Vorlagen.

Schertenleib durchlief die Jugendmannschaften des FC Zürich, schaffte als 16-Jährige den Sprung in die erste Frauenmannschaft. Bald darauf ging es für sie nach Katalonien, wo sie nun von Spielerinnen wie Alexia Putellas und Aitana Bonmati lernt, während sie sich immer mehr in einer Box-to-Box-Mittelfeldrolle einlebt, die ihr am besten zu liegen scheint.

Obwohl sie bei Barca noch ein kleines Licht inmitten all der Top-Stars ist – wenn auch eine wertvolle Spielerin, die der Verein Berichten zufolge langfristig an sich binden möchte –, sieht es für Schertenleib auf Nationalmannschaftsebene anders aus. Obwohl sie noch jung und unerfahren ist, ist sie bereits ein Star in der Schweiz. Glücklicherweise scheint die Stürmerin die richtige Persönlichkeit zu haben, um mit dem damit verbundenen Druck umzugehen.

"Mein absoluter Traum ist es, den Ballon d’Or zu gewinnen“, sagte sie letztes Jahr. Das größte Kompliment, das man Schertenleib machen kann, ist, dass nach dem bisherigen Stand der Dinge kaum etwas darauf hindeutet, dass die NXGN-Gewinnerin 2026 dieses hochgesteckte Ziel nicht erreichen kann.