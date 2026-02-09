Getty/GOAL
Eni Aluko kontert Laura Woods mit einer neuen Stellungnahme, während der Streit um Ian Wrights Expertenmeinung weitergeht.
Aluko schlägt zurück
In diesen für Aluko bemerkenswerten 24 Stunden hat sie erneut die Arsenal-Legende Wright ins Visier genommen, weil sie glaubt, dass er ihr weiterhin den Weg zu Chancen im Fußball versperrt. Sie beklagte sich darüber, dass während des Finales der Frauen-Europameisterschaft 2025 zwei der sechs Expertenplätze bei BBC und ITV von Männern besetzt waren: Wright und der ehemalige Verteidiger von Manchester City, Nedum Onuoha.
In der Sendung „90s Baby Show” sagte sie: „Letztes Jahr saß ich beim Finale der Frauen-EM auf der Tribüne, ich war nicht bei ITV für das Finale, Fara Williams saß neben mir, Fara Williams hat 170 Länderspiele [172 Länderspiele] für England bestritten, was lächerlich ist, ich glaube, sie ist die Spielerin mit den meisten Länderspielen, und sie saß auf der Tribüne.
Die beiden Sender, die die Rechte für das Spiel hatten – ITV und BBC – hatten bei der BBC Ellen White, Steph Houghton und Nedum Onuoha, nichts gegen Nedum Onuoha, ich weiß nicht, ob er für England gespielt hat oder nicht, aber man sitzt im Hauptpanel für das Finale der englischen Frauen.
„Schauen wir uns ITV an. Ich sitze mit 105 Länderspielen auf der Tribüne, also sind da zwei Frauen, die zusammen 290 Länderspiele haben, was lächerlich ist. Wenn man zu ITV wechselt, sieht man Ian Wright, Emma Hayes und Kaz [Karen] Carney.
Von sechs Expertenplätzen sind also zwei an Männer gegangen. Unterdessen sitzen 290 Länderspiele, wie auch immer man das bewerten mag, auf der Tribüne. Das ist nichts gegen Ian, das ist nichts gegen sie, ich sage nur, dass wir uns dessen generell bewusst sein müssen, denn wenn wir ein Spiel aufbauen, in dem die begrenzten Möglichkeiten jetzt von Männern genutzt werden, in dem wir nicht in das Männerspiel einsteigen und die gleichen Möglichkeiten bekommen können, dann sitzen wir fest.“
Sie schloss mit den Worten: „Das Problem, das ich mit Ian habe, ist, dass er meiner Meinung nach in seiner Position verstehen muss, was ich sage.“
Woods: „Caps gewinnen keine Arbeit“
ITV-Moderator Woods nahm jedoch Anstoß an Alukos Behauptung und beharrte darauf, dass die Sender genau richtig lagen: „Länderspiele garantieren weder automatisch einen Job noch machen sie jemanden zu einem brillanten Experten. Die Art und Weise, wie man kommuniziert, sich ausdrückt, recherchiert, sein Publikum informiert, wie sympathisch man ist und wie gut man mit seinen Mitdiskutanten harmoniert, macht einen brillanten Experten aus.
‚Frauenfußball sollte von Frauen für Frauen sein‘ ist einer der schädlichsten Sätze, die ich je gehört habe. Das würde nicht nur den Frauensport zurückwerfen, sondern auch die Expertise von Frauen in allen Bereichen des Sports.
Wenn man etwas wachsen lassen will, darf man es nicht abschotten. Wir wollen auch kleine Jungen und Männer dazu ermutigen, Frauenfußball zu schauen, nicht nur kleine Mädchen und Frauen. Und wenn sie sehen, dass jemand wie Ian Wright das so ernst nimmt wie er, dann machen sie es ihm nach. So lässt man einen Sport wachsen.“
Die Fehde geht weiter
Aluko hat nun behauptet, dass Wright bewusst zurücktreten sollte, um ihr die Arbeit zu ermöglichen, und sich in einer bemerkenswerten neuen Tirade als „Hauptfigur im Frauenfußball“ bezeichnet, wobei sie ihm auch vorwarf, kein „Verbündeter“ zu sein.
In einer neuen Folge des Podcasts, die am Montag veröffentlicht wurde, sagte sie: „ITV kam am Ende der Männer-EM zu mir und sagte, dass sie meinen Vertrag nicht verlängern können”, sagte Aluko. „Ich traf mich mit Ians Agent, ich traf mich mit ihm persönlich auf einen Kaffee. Ich traf mich mit ihm und sagte: ‚Hören Sie, die Situation ist wie folgt, ich kann nicht glauben, dass das passiert.‘ Ich sagte: ‚Sie haben mir gesagt, dass Ian die Priorität hat, sie haben mir gesagt, dass sein Vertrag für sie Priorität hat, und sie haben mir auch gesagt, dass ich eine Chance bekomme, wenn Ian nicht verfügbar ist.
‘ Also habe ich gefragt: ‚Wie können wir zusammenarbeiten, damit ich im Spiel bleiben kann? Wie können wir zusammenarbeiten, wenn Ian nicht verfügbar ist? Rufen Sie mich an oder was können wir tun?‘
„Ich denke, das sollten Schwarze tun: Auf höchster Ebene müssen wir Strategien entwickeln, wir müssen uns wirklich gegenseitig helfen. Wir können sehr schnell an den Rand gedrängt werden. Ich ging zu ihm und war verletzlich. Ich sagte: ‚Hör zu, ich brauche deine Hilfe, ich brauche Ians Einfluss.‘
„Ich hatte dieses Treffen mit seinem Agenten, ein Monat verging und ich dachte mir: ‚Was ist los?‘ Also schrieb ich ihm eine Nachricht und fragte: ‚Hast du es geschafft, mit ITV zu sprechen?‘ Er war sehr abweisend, wollte mir nicht wirklich helfen und sagte so etwas wie: ‚Hör zu, das wird nicht funktionieren.‘ Ich hatte fest damit gerechnet, dass Ian seinen Einfluss nutzen würde, um mich im Spiel zu halten. Ich habe gesehen, wie er das bei anderen gemacht hat, zum Beispiel bei Gary Lineker bei der BBC.
„Es gibt nichts, was mich glauben lassen würde, dass er das nicht für mich tun würde, denn du bist der Verbündete, du bist ‚Onkel‘. Die Frage an dich lautet also: Warum hat er das nicht für mich getan? Ich sage das alles, um zu sagen: Du willst mir nicht helfen, du willst deinen Einfluss nicht nutzen, du willst mir in der schwierigsten Zeit meiner Karriere nicht beistehen, und das ist in Ordnung, das ist cool.
Aber neun Monate später, als ich nicht mehr im Fernsehen zu sehen war und gesehen habe, dass du die Spiele kommentierst und weitergemacht hast, ist es doch so, dass du den Einfluss hast, zu sagen: „Ich muss nicht jedes Spiel kommentieren, was Eni für den Frauenfußball bedeutet, ist viel wichtiger, als dass ich all diese Spiele kommentiere. Eni ist eine der Hauptfiguren im Frauenfußball, ich weiß, dass das für sie wichtiger ist. Im Männerfußball wird es für sie schwieriger sein, diese Chance zu bekommen.“
„Das erwarte ich von einem Verbündeten – Opferbereitschaft. Man kann nicht beides haben, man kann nicht diese Marke haben, die sich als Verbündeter bezeichnet, das entspricht nicht meiner Erfahrung mit dir. Wenn es darauf ankommt, hast du es nie wirklich versucht.“
Was kommt als Nächstes?
Aluko hatte sich letztes Jahr gegen Wright gewandt und sich später entschuldigt, aber die Arsenal-Ikone lehnte ihre Entschuldigung ab. Er hat sich zu dieser jüngsten Tirade noch nicht geäußert, aber es bleibt abzuwarten, ob er sich dazu äußern wird. Aluko arbeitete zwar beim Euro 2025-Turnier, aber sie berichtete weder über England, noch wurde sie gebeten, zum Finale beizutragen.
