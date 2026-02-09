Eni Aluko kontert Laura Woods mit einer neuen Stellungnahme, während der Streit um Ian Wrights Expertenmeinung weitergeht.

Aluko hat nun behauptet, dass Wright bewusst zurücktreten sollte, um ihr die Arbeit zu ermöglichen, und sich in einer bemerkenswerten neuen Tirade als „Hauptfigur im Frauenfußball“ bezeichnet, wobei sie ihm auch vorwarf, kein „Verbündeter“ zu sein.

In einer neuen Folge des Podcasts, die am Montag veröffentlicht wurde, sagte sie: „ITV kam am Ende der Männer-EM zu mir und sagte, dass sie meinen Vertrag nicht verlängern können”, sagte Aluko. „Ich traf mich mit Ians Agent, ich traf mich mit ihm persönlich auf einen Kaffee. Ich traf mich mit ihm und sagte: ‚Hören Sie, die Situation ist wie folgt, ich kann nicht glauben, dass das passiert.‘ Ich sagte: ‚Sie haben mir gesagt, dass Ian die Priorität hat, sie haben mir gesagt, dass sein Vertrag für sie Priorität hat, und sie haben mir auch gesagt, dass ich eine Chance bekomme, wenn Ian nicht verfügbar ist.

‘ Also habe ich gefragt: ‚Wie können wir zusammenarbeiten, damit ich im Spiel bleiben kann? Wie können wir zusammenarbeiten, wenn Ian nicht verfügbar ist? Rufen Sie mich an oder was können wir tun?‘

„Ich denke, das sollten Schwarze tun: Auf höchster Ebene müssen wir Strategien entwickeln, wir müssen uns wirklich gegenseitig helfen. Wir können sehr schnell an den Rand gedrängt werden. Ich ging zu ihm und war verletzlich. Ich sagte: ‚Hör zu, ich brauche deine Hilfe, ich brauche Ians Einfluss.‘

„Ich hatte dieses Treffen mit seinem Agenten, ein Monat verging und ich dachte mir: ‚Was ist los?‘ Also schrieb ich ihm eine Nachricht und fragte: ‚Hast du es geschafft, mit ITV zu sprechen?‘ Er war sehr abweisend, wollte mir nicht wirklich helfen und sagte so etwas wie: ‚Hör zu, das wird nicht funktionieren.‘ Ich hatte fest damit gerechnet, dass Ian seinen Einfluss nutzen würde, um mich im Spiel zu halten. Ich habe gesehen, wie er das bei anderen gemacht hat, zum Beispiel bei Gary Lineker bei der BBC.

„Es gibt nichts, was mich glauben lassen würde, dass er das nicht für mich tun würde, denn du bist der Verbündete, du bist ‚Onkel‘. Die Frage an dich lautet also: Warum hat er das nicht für mich getan? Ich sage das alles, um zu sagen: Du willst mir nicht helfen, du willst deinen Einfluss nicht nutzen, du willst mir in der schwierigsten Zeit meiner Karriere nicht beistehen, und das ist in Ordnung, das ist cool.

Aber neun Monate später, als ich nicht mehr im Fernsehen zu sehen war und gesehen habe, dass du die Spiele kommentierst und weitergemacht hast, ist es doch so, dass du den Einfluss hast, zu sagen: „Ich muss nicht jedes Spiel kommentieren, was Eni für den Frauenfußball bedeutet, ist viel wichtiger, als dass ich all diese Spiele kommentiere. Eni ist eine der Hauptfiguren im Frauenfußball, ich weiß, dass das für sie wichtiger ist. Im Männerfußball wird es für sie schwieriger sein, diese Chance zu bekommen.“

„Das erwarte ich von einem Verbündeten – Opferbereitschaft. Man kann nicht beides haben, man kann nicht diese Marke haben, die sich als Verbündeter bezeichnet, das entspricht nicht meiner Erfahrung mit dir. Wenn es darauf ankommt, hast du es nie wirklich versucht.“