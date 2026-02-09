Getty/GOAL
„Caps bringen dir nicht automatisch einen Job“ – Laura Woods nimmt Eni Aluko ins Visier, nachdem die ehemalige Lioness Ian Wright wegen seiner Kommentare zum Frauenfußball kritisiert hat.
Aluko sprach sich gegen Arsenal-Legende Wright aus.
Aluko löste im April 2025 eine Kontroverse aus, als sie dem ehemaligen englischen Stürmer Wright sagte, er müsse sich bewusst sein, „wie viel er im Frauenfußball leistet“. Sie behauptete, dass Wrights Präsenz es für weibliche Experten schwieriger mache, in der Branche Fuß zu fassen.
Sie hat sich inzwischen entschuldigt, aber Wright weigert sich, ihre Haltung zu akzeptieren – und viele stellen sich auf die Seite der Arsenal-Legende. Aluko hat sich erneut zu Wort gemeldet, und Woods sieht sich gezwungen, auf Kommentare einzugehen, die ihrer Meinung nach niemandem einen Gefallen tun.
- Getty
Woods reagiert auf die jüngsten Behauptungen von Aluko
In einer Reihe von Social-Media-Beiträgen schrieb sie: „Länderspiele allein machen noch keinen guten Kommentator aus. Was einen brillanten Kommentator ausmacht, ist die Art und Weise, wie man kommuniziert, sich ausdrückt, recherchiert, das Publikum informiert, wie sympathisch man ist und wie gut man mit den anderen Diskussionsteilnehmern harmoniert.
‚Frauenfußball sollte von Frauen für Frauen sein‘ ist einer der schädlichsten Sätze, die ich je gehört habe. Er wird nicht nur den Frauensport zurückwerfen, sondern auch die Expertise von Frauen in allen Bereichen des Sports.
Wenn man etwas wachsen lassen will, darf man es nicht abschotten. Wir wollen auch kleine Jungen und Männer dazu ermutigen, Frauenfußball zu schauen, nicht nur kleine Mädchen und Frauen. Und wenn sie sehen, dass jemand wie Ian Wright das so ernst nimmt wie er, dann machen sie es ihm nach. So lässt man einen Sport wachsen.“
Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und gewinnbringende Einblicke mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!
Was Aluko über männliche Experten im Frauenfußball gesagt hat
Aluko arbeitete zusammen mit Woods als Teil des ITV-Teams, das über die erfolgreiche Verteidigung des Europameistertitels der Lionesses im Jahr 2025 berichtete. Sie war nicht beim Finale dabei, stattdessen trat Wright zusammen mit Karen Carney und Emma Hayes vor die Kamera.
Der ehemalige Verteidiger von Manchester City, Nedum Onuoha, gehörte zum BBC-Team, und Aluko erzählte in der „90s Baby Show“, als sie ihre jüngsten Beschwerden äußerte: „Letztes Jahr saß ich beim Finale der Lionesses auf der Tribüne, ich war nicht für ITV dabei. Farah Williams saß neben mir. Farah Williams hat 170 Länderspiele für England bestritten.
Die beiden Sender, die die Rechte hatten, waren ITV und BBC. Bei der BBC waren Ellen White, Steph Houghton und Nedum Onuoha dabei. Nichts gegen Nedum Onouha, ich habe nichts gegen ihn, ich weiß nicht, ob er für England gespielt hat oder nicht. Man sitzt im Hauptpanel für das Finale der englischen Frauen.
„Schauen wir uns ITV an. Ich sitze mit 105 Länderspielen auf der Tribüne, also haben Sie zwei Frauen mit 290 Länderspielen, was lächerlich ist, oder? Bei ITV sind es Ian Wright, Emma Hayes und Kaz Carney.
„Von sechs Plätzen sind also zwei an Männer gegangen, während Sie 290 Länderspiele auf der Tribüne sitzen haben. Ich habe noch nie ein Finale kommentiert und mir fällt wahrscheinlich keine Frau, keine weibliche Expertin ein, die ein großes Finale der Männer kommentiert hat.
Ich spreche hier als Kommentatorin, also stimmt da etwas nicht. Warum sind Leute wie ich und Faz (Fara) nicht dabei? Das ist nichts gegen Ian und nichts gegen sie, ich sage nur, dass wir uns dessen generell bewusst sein müssen.“
Aluko fügte hinzu: „Aus meiner Sicht haben wir nicht all das Blut, den Schweiß und die Tränen vergossen, damit Frauen jetzt in unserem eigenen Sport nur den zweiten Platz belegen. Was tun wir da? Der Frauenfußball sollte von Frauen für Frauen sein. Männliche Verbündete sollten das unbedingt unterstützen, aber wenn es so weit kommt, dass man die Hauptfigur der Show ist, wiederholen wir nur die patriarchalischen Strukturen, gegen die wir gekämpft haben.
„Wen das stört, den stört es eben. Ich habe mich immer für den Frauenfußball eingesetzt. Ich habe mich für den Frauenfußball engagiert, als es sich noch nicht lohnte, sich für den Frauenfußball zu engagieren. Jetzt ernten wir die Früchte, und ich finde, dass Frauen jetzt gewinnen sollten.“
Sie fuhr fort, über die Tatsache zu sprechen, dass sie für wichtige Rollen im Männerfußball übersehen wird: „Die begrenzten Möglichkeiten im Frauenfußball werden jetzt von Männern eingenommen, aber wir können nicht in den Männerfußball gehen und die gleichen Möglichkeiten nutzen. Wir stecken fest. Ich kann niemals das Männerfinale kommentieren. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ein Finale zu kommentieren, ist das Frauenfinale, und jetzt kann ich nicht einmal mehr das Frauenfinale kommentieren.
Was ich für junge Mädchen repräsentiere, die Fußballerinnen oder Kommentatorinnen werden wollen, ist viel mehr als das, was Ian Wright repräsentiert. Noch einmal: Ich kritisiere Ian Wright nicht, es geht nicht einmal um ihn, es könnte jeder Mann sein. Es ist wirklich wichtig, dass wir ein Auge auf erstklassige Gelegenheiten haben. Das Problem, das ich mit Ian habe, ist, dass er in seiner Position verstehen muss, was ich sage.“
- Getty/GOAL
Aluko erhält seit seiner Äußerung nur wenige Angebote.
Aluko hat auf ihrem Instagram-Account gepostet, dass Wright ihre Entschuldigung nicht annehmen will: „So sehr ich auch nicht mehr über Ian Wright sprechen wollte, nachdem nun schon neun Monate vergangen sind, befinden wir uns in dieser Situation, weil die Leute seinen Namen gegen mich als Waffe einsetzen, und das bin ich nicht länger bereit zu akzeptieren. Der Grund, warum wir immer noch über ihn sprechen, ist, dass Ian Wrights Name gegen mich als Waffe eingesetzt wird.
Die Realität ist, dass wir vor neun Monaten die Gelegenheit hatten, diese Angelegenheit beizulegen, ein erwachsenes Gespräch zu führen und über unsere Sichtweisen zu sprechen. Als ich mich öffentlich und privat bei Ian Wright entschuldigte, hatte er die Möglichkeit, die Gnade und Verbundenheit zu zeigen, die er vielen anderen Menschen entgegengebracht hat, und zu beweisen, dass er der Verbündete ist, für den er sich ausgibt.
Leider wurde meine Aufrichtigkeit und meine Demut mit Respektlosigkeit beantwortet. Er sagte: „Ich akzeptiere Ihre Entschuldigung nicht“ und gab all diesen anderen Leuten grünes Licht, sich anzuschließen und mich wegen meiner Meinung weiter zu beschimpfen.“
Sie fügte hinzu: „Ich möchte öffentlich bekannt geben, dass ich immer offen für Gespräche war, in denen wir unsere Standpunkte austauschen, miteinander reden und weitermachen – das ist meine Haltung.
Ich bin ein wenig enttäuscht zu hören, dass es eine aktive Entscheidung gibt, die Leute treffen müssen: „Ich will nicht mit ihr arbeiten.“ Das ist kindisch. Ich würde niemals mein Privileg nutzen, um zu sagen: „Ich will nicht mit dieser Person arbeiten.“ Ich bin offen für ein Gespräch. Wenn es zustande kommt, großartig, wenn nicht, geht das Leben weiter.“
Aluko behauptet, seit ihrer Kritik an Wright nur noch wenige Angebote erhalten zu haben. Das nächste große internationale Turnier im Frauenfußball wird die Weltmeisterschaft 2027 sein, die in Brasilien stattfinden wird. Die nationalen und kontinentalen Wettbewerbe gehen vorerst weiter, mit spannenden Titelkämpfen in der WSL und der Champions League in den Jahren 2025-26.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung