„Caps bringen dir nicht automatisch einen Job“ – Laura Woods nimmt Eni Aluko ins Visier, nachdem die ehemalige Lioness Ian Wright wegen seiner Kommentare zum Frauenfußball kritisiert hat.

Aluko arbeitete zusammen mit Woods als Teil des ITV-Teams, das über die erfolgreiche Verteidigung des Europameistertitels der Lionesses im Jahr 2025 berichtete. Sie war nicht beim Finale dabei, stattdessen trat Wright zusammen mit Karen Carney und Emma Hayes vor die Kamera.

Der ehemalige Verteidiger von Manchester City, Nedum Onuoha, gehörte zum BBC-Team, und Aluko erzählte in der „90s Baby Show“, als sie ihre jüngsten Beschwerden äußerte: „Letztes Jahr saß ich beim Finale der Lionesses auf der Tribüne, ich war nicht für ITV dabei. Farah Williams saß neben mir. Farah Williams hat 170 Länderspiele für England bestritten.

Die beiden Sender, die die Rechte hatten, waren ITV und BBC. Bei der BBC waren Ellen White, Steph Houghton und Nedum Onuoha dabei. Nichts gegen Nedum Onouha, ich habe nichts gegen ihn, ich weiß nicht, ob er für England gespielt hat oder nicht. Man sitzt im Hauptpanel für das Finale der englischen Frauen.

„Schauen wir uns ITV an. Ich sitze mit 105 Länderspielen auf der Tribüne, also haben Sie zwei Frauen mit 290 Länderspielen, was lächerlich ist, oder? Bei ITV sind es Ian Wright, Emma Hayes und Kaz Carney.

„Von sechs Plätzen sind also zwei an Männer gegangen, während Sie 290 Länderspiele auf der Tribüne sitzen haben. Ich habe noch nie ein Finale kommentiert und mir fällt wahrscheinlich keine Frau, keine weibliche Expertin ein, die ein großes Finale der Männer kommentiert hat.

Ich spreche hier als Kommentatorin, also stimmt da etwas nicht. Warum sind Leute wie ich und Faz (Fara) nicht dabei? Das ist nichts gegen Ian und nichts gegen sie, ich sage nur, dass wir uns dessen generell bewusst sein müssen.“

Aluko fügte hinzu: „Aus meiner Sicht haben wir nicht all das Blut, den Schweiß und die Tränen vergossen, damit Frauen jetzt in unserem eigenen Sport nur den zweiten Platz belegen. Was tun wir da? Der Frauenfußball sollte von Frauen für Frauen sein. Männliche Verbündete sollten das unbedingt unterstützen, aber wenn es so weit kommt, dass man die Hauptfigur der Show ist, wiederholen wir nur die patriarchalischen Strukturen, gegen die wir gekämpft haben.

„Wen das stört, den stört es eben. Ich habe mich immer für den Frauenfußball eingesetzt. Ich habe mich für den Frauenfußball engagiert, als es sich noch nicht lohnte, sich für den Frauenfußball zu engagieren. Jetzt ernten wir die Früchte, und ich finde, dass Frauen jetzt gewinnen sollten.“

Sie fuhr fort, über die Tatsache zu sprechen, dass sie für wichtige Rollen im Männerfußball übersehen wird: „Die begrenzten Möglichkeiten im Frauenfußball werden jetzt von Männern eingenommen, aber wir können nicht in den Männerfußball gehen und die gleichen Möglichkeiten nutzen. Wir stecken fest. Ich kann niemals das Männerfinale kommentieren. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ein Finale zu kommentieren, ist das Frauenfinale, und jetzt kann ich nicht einmal mehr das Frauenfinale kommentieren.

Was ich für junge Mädchen repräsentiere, die Fußballerinnen oder Kommentatorinnen werden wollen, ist viel mehr als das, was Ian Wright repräsentiert. Noch einmal: Ich kritisiere Ian Wright nicht, es geht nicht einmal um ihn, es könnte jeder Mann sein. Es ist wirklich wichtig, dass wir ein Auge auf erstklassige Gelegenheiten haben. Das Problem, das ich mit Ian habe, ist, dass er in seiner Position verstehen muss, was ich sage.“