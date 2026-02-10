Eni Aluko beschuldigt Laura Woods, sie manipuliert zu haben, während talkSPORT-Moderator Simon Jordan die ehemalige Lioness im Live-Radio brutal niedermacht.

Woods machte ihre Position am Montag sehr deutlich, indem sie Wright verteidigte und behauptete: „Wenn man etwas wachsen lassen will, darf man es nicht einschränken.“

Sie fügte hinzu: „Wir möchten auch kleine Jungen und Männer dazu ermutigen, Frauenfußball zu schauen, nicht nur kleine Mädchen und Frauen. Und wenn sie sehen, dass jemand wie Ian Wright das so ernst nimmt wie er, dann machen sie es ihm nach. So lässt sich eine Sportart weiterentwickeln.“

Aluko zeigte sich nun überrascht über Woods' Äußerungen und erklärte, sie habe die Moderatorin für eine Verbündete gehalten und sie persönlich für ihre Arbeit als Expertin gelobt.

Sie sagte: „Laura war tatsächlich eine der Personen, an die ich mich immer gewandt habe. Wir verstanden uns blendend, und ich ging immer zu ihr und fragte: ‚Wie ist es deiner Meinung nach gelaufen?‘ Du weißt schon: ‚Was denkst du? Wie ist es gelaufen?‘ Ich bin eben so eine Person, weißt du?

Laura sagte mir immer wieder, und ich musste mir gestern die Nachrichten ansehen und dachte: Moment mal, ich fühle mich hier ein bisschen manipuliert. Laura sagte mir immer wieder: ‚Ich finde, du bist eine brillante Moderatorin. Ich finde, du bist eine brillante Expertin.

„Ich denke also, dass sie an dieser Stelle ein wenig ihre eigene Argumentation bedient, was ich respektiere.

„Hören Sie, sie ist, wie Sie wissen, nicht meiner Meinung, und das ist in Ordnung, aber ich glaube, darin schwingt die Andeutung mit, dass Sie den Anforderungen nicht genügen.

Und noch einmal: Ich habe zu hart gearbeitet, als dass ich zulassen könnte, dass die Leute einfach zu dem Schluss kommen, ich sei nicht gut genug, nur weil sie mich nicht auf dem Bildschirm sehen. Das ist nicht wahr.“