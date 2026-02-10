Getty Images
Eni Aluko beschuldigt Laura Woods, sie manipuliert zu haben, während talkSPORT-Moderator Simon Jordan die ehemalige Lioness im Live-Radio brutal niedermacht.
Aluko und Woods streiten sich um Expertenauftritte
Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere suchte Aluko nach Möglichkeiten, als Expertin aufzutreten, und trat in Fernsehsendern wie ITV und BBC auf, wo sie ihre Meinung zu Spielen der Männer und Frauen äußerte.
Die ehemalige Stürmerin von Chelsea und Juventus fordert, dass Kommentatorenrollen im Frauenfußball „zugelassen” werden müssen, und hat kürzlich ihre Fehde mit Wright wieder aufgenommen, der sich seit langem für den Frauenfußball einsetzt. Aluko zeigte sich enttäuscht darüber, dass zwei der sechs Expertenplätze für das Finale der Frauen-Europameisterschaft 2025 auf ITV und BBC an Männer gingen, wobei sie insbesondere Nedum Onuoha und Wright kritisierte, während sie und die Lionesses-Legende Fara Williams nicht dabei waren.
Sie fügte hinzu: „Ich habe nichts gegen Ian, ich habe nichts gegen sie, ich sage nur, dass wir uns dessen generell bewusst sein müssen, denn wenn wir einen Sport aufbauen, in dem die begrenzten Möglichkeiten jetzt von Männern eingenommen werden, in dem wir nicht in den Männersport einsteigen und die gleichen Chancen bekommen können, dann sitzen wir fest.”
Aluko sagte, sie habe „ein Recht darauf“, während einer hitzigen Diskussion bei talkSPORT.
Aluko trat am Dienstag bei talkSPORT auf, um ihre Position zu verteidigen, und wurde von Jordan angegriffen, der ihre Bedenken hinsichtlich der Chancengleichheit ignorierte und sie stattdessen dafür kritisierte, eine langweilige Expertin zu sein.
Er sagte: „Ich finde Sie nicht besonders aufschlussreich, erhellend, mitreißend oder charismatisch.
Die Sprache, die Sie verwenden, ist meiner Meinung nach von einem Gefühl der Berechtigung durchdrungen. Das schiere Gewicht der Berechtigung, die Sie Ihrer Meinung nach haben, würde das Gewicht der Titanic wieder zum Sinken bringen. Ich denke, Sie hatten ziemlich viel Glück.
Ich glaube, dass Initiativen wie DEI es Menschen ermöglicht haben, Positionen im Männerfußball zu bekleiden, die sie meiner Meinung nach nicht verdient haben, und das führt nun zu einer Haltung, dass Sie zu einer festen Größe im Männerfußball geworden sind.“
Aufmerksame Zuschauer der Sendung bemerkten schnell, dass sich die beiden während der folgenden Werbepause weiter gestritten hatten, denn als die Sendung wieder auf Sendung ging, schienen Aluko und Jordan mitten in einer Auseinandersetzung zu stecken.
Woods wird nach Verteidigung von Wright „Gaslighting“ vorgeworfen
Woods machte ihre Position am Montag sehr deutlich, indem sie Wright verteidigte und behauptete: „Wenn man etwas wachsen lassen will, darf man es nicht einschränken.“
Sie fügte hinzu: „Wir möchten auch kleine Jungen und Männer dazu ermutigen, Frauenfußball zu schauen, nicht nur kleine Mädchen und Frauen. Und wenn sie sehen, dass jemand wie Ian Wright das so ernst nimmt wie er, dann machen sie es ihm nach. So lässt sich eine Sportart weiterentwickeln.“
Aluko zeigte sich nun überrascht über Woods' Äußerungen und erklärte, sie habe die Moderatorin für eine Verbündete gehalten und sie persönlich für ihre Arbeit als Expertin gelobt.
Sie sagte: „Laura war tatsächlich eine der Personen, an die ich mich immer gewandt habe. Wir verstanden uns blendend, und ich ging immer zu ihr und fragte: ‚Wie ist es deiner Meinung nach gelaufen?‘ Du weißt schon: ‚Was denkst du? Wie ist es gelaufen?‘ Ich bin eben so eine Person, weißt du?
Laura sagte mir immer wieder, und ich musste mir gestern die Nachrichten ansehen und dachte: Moment mal, ich fühle mich hier ein bisschen manipuliert. Laura sagte mir immer wieder: ‚Ich finde, du bist eine brillante Moderatorin. Ich finde, du bist eine brillante Expertin.
„Ich denke also, dass sie an dieser Stelle ein wenig ihre eigene Argumentation bedient, was ich respektiere.
„Hören Sie, sie ist, wie Sie wissen, nicht meiner Meinung, und das ist in Ordnung, aber ich glaube, darin schwingt die Andeutung mit, dass Sie den Anforderungen nicht genügen.
Und noch einmal: Ich habe zu hart gearbeitet, als dass ich zulassen könnte, dass die Leute einfach zu dem Schluss kommen, ich sei nicht gut genug, nur weil sie mich nicht auf dem Bildschirm sehen. Das ist nicht wahr.“
Alukos Zukunft als Experte unklar nach
Wo Aluko von hier aus hingeht, ist unklar. Sie wurde letztes Jahr aus ihrem Vertrag bei ITV entlassen, nachdem sie Berichten zufolge die Chefs des Senders mit ihren ersten Kommentaren über Wright „verärgert und verwirrt” zurückgelassen hatte.
Woods arbeitet unterdessen weiterhin als Moderatorin für ITV und TNT Sports, aber ob ihre Freundschaft mit Aluko diesen öffentlichen Streit überstehen wird, bleibt abzuwarten.
