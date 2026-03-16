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Polen Ekstraklasa
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Polen Ekstraklasa, Spielplan und Ergebnisse
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Sonntag, 2. August
Donnerstag, 6. August
Freitag, 7. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Legia Warschau
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Bialystok
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|3
|Lech Posen
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|4
|Wisla Plock
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|5
|GKS Kattowitz
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3