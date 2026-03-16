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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Legia Warschau crestLegia Warschau22004136
S
S
2Bialystok crestBialystok22003126
S
S
3Lech Posen crestLech Posen21102114
S
U
4Wisla Plock crestWisla Plock21102114
U
S
5GKS Kattowitz crestGKS Kattowitz21014313
S
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