Cracovia vs. Gornik Zabrze mit Lukas Podolski: LIVE STREAM und TV - wird die polnische Liga in Deutschland übertragen?

Heute steigt das Spiel Cracovia vs. Gornik Zabrze. Doch wird die polnische Liga in Deutschland im LIVE STREAM und TV übertragen? GOAL hat alle Infos.

Die polnische Ekstraklasa kehrte am Wochenende nach zweieinhalb Monaten zurück. Hierbei schließt die Partie Cracovia vs. Gornik Zabrze heute um 19 Uhr den 18. Spieltag ab. Die beiden Teams nahmen bislang 25 und 20 Punkte mit.

Cracovia vs. Gornik Zabrze: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Gornik Zabrze feierte zwischen Ende Oktober und Anfang November Siege gegen Widzew Lodz sowie bei Pogon Stettin. Lukas Podolski trug mit je einem Treffer dazu bei. Danach unterlag die Elf von Jan Urban Miedz Legnica und bei Lechia Danzig.

Cracovia verabschiedete sich mit einer Auswärtsniederlage bei Wisla Plock in die Pause. Zuvor siegte die Mannschaft von Jacek Zielinski bei Zaglebie Lubin sowie gegen Jagiellonia Bialystok.

Heute gastiert in der polnische Ekstraklasa Gornik Zabrze mit Lukas Podolski bei Cracovia. Doch wird die polnische Liga in Deutschland übertragen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zu den Übertragungen im LIVE-STREAM sowie im TV, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Cracovia vs. Gornik Zabrze: Die Eckdaten zum Spiel der polnischen Liga auf einen Blick

Spiel: Cracovia vs. Gornik Zabrze Datum: Montag, 30. Januar 2023 Uhrzeit: 19 Uhr Stadion: Jozef-Pilsudski-Cracovia-Stadion

Cracovia vs. Gornik Zabrze heute live im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL hält die Senderechte an der polnischen Ekstraklasa. Deshalb könnt Ihr Euch pro Spieltag ausgewählte Partien ansehen. Ab wie steht es um die Ausstrahlung des Aufeinandertreffens Cracovia vs. Gornik Zabrze?

Cracovia vs. Gornik Zabrze heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt das Spiel von Lukas Podolski live mitverfolgen. Jedoch müsst Ihr dafür Geld auf den Tisch legen. Denn: Einerseits ist Sportdigital FUSSBALL via Satellit empfangbar, und anderseits könnt Ihr den Sender nicht kostenlos sehen. Ihr benötigt hierfür ein Abo beim Kooperationspartner DAZN. Beim letztgenannten Dienstleister könnt Ihr etwa Jahres- und Monatsverträge abschließen. Hierfür müsst Ihr monatlich 39,99 Euro und 29,99 Euro bezahlen. Zudem findet Ihr auf der Homepage Details zu den weiteren Optionen. Außerdem könnt Ihr Euch hier näher zu DAZN einlesen:

Die Buchung gelingt in Windeseile. Anschließend gilt es für die Eigentümer von internetfähigen Fernsehern, die Gratis-App zu installieren. Andernfalls könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC verbinden. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spiels Cracovia vs. Gornik Zabrze auf:

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielbeginn: 19 Uhr

Cracovia vs. Gornik Zabrze heute im LIVE STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Zudem könnt Ihr mit einem geeigneten Internetanschluss die Partie Cracovia vs. Gornik Zabrze mit Lukas Podolski von unterwegs aus mitverfolgen. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Bei Sportdigital.de gibt es Spiele der polnischen Liga

Bei Sportdigital.de könnt Ihr die Ausstrahlung des Spiels Cracovia vs. Gornik Zabrze über die Homepage und über die Mediathek aufrufen. Jedoch müsst Ihr hierfür einen Tages-Pass für 2,99 Euro, einen Monats-Pass für 4,99 Euro oder einen Jahres-Pass für 44,99 Euro erwerben. Die erstgenannte Lösung gilt für 24 Stunden ab der Buchung.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Überdies sendet DAZN sein gesamtes Angebot ebenso online. Das trifft auch auf das Programm von Kooperationspartnern wie Sportdigital FUSSBALL zu. Ihr könnt davon mit Smartphones sowie Tablets profitieren.

Zu Cracovia vs. Gornik Zabrze via LIVE TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem hilft Euch der LIVE TICKER von GOAL weiter. Damit informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen in der Partie Cracovia vs. Gornik Zabrze mit Lukas Podolski.

Cracovia vs. Gornik Zabrze: Die Aufstellungen zum Spiel mit Lukas Podolski

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.