Wolfsberger AC vs. Istanbul Basaksehir: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Europa League live

In der Gladbach-Gruppe liefern sich der WAC und Basaksehir ein entscheidendes Duell ums Weiterkommen. Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

Der Wolfsberger AC hat in der Gruppenphase der bereits für ordentlich Wirbel gesorgt. Im Rückspiel gegen Istanbul könnten die Österreicher nun ihre Ambitionen auf das Erreichen der nächsten Runde untermauern. Anpfiff ist in der Grazer Merkur-Arena heute Abend (Donnerstag) um 21 Uhr.

Im Hinspiel vor zwei Wochen setzte es für den WAC in Istanbul die erste Niederlage der Gruppenphase (0:1), nachdem man gegen (4:0) und (1:1) überraschenderweise hatte punkten können.

Für das Team aus Istanbul brachte das Spiel gegen Wolfsberg hingegen den einzigen Sieg der bisherigen Gruppenphase mit sich. Nach einer Niederlage gegen Rom (0:4) und einem Unentschieden gegen Gladbach (1:1) darf sich Basaksehir dennoch Chancen auf die nächste Runde ausrechnen.

Wolfsberger AC gegen Istanbul Basaksehir könnt Ihr live am TV und im LIVE-STREAM verfolgen. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Berichterstattung. Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen.

Wolfsberger AC vs. Istanbul Basaksehir: Die Daten zum Spiel der Europa League

Duell Wolfsberger AC vs. Istanbul Basaksehir Datum Do., 7. November 2019 | 21 Uhr Ort Merkur-Arena, Graz Zuschauer 15.400 Plätze

Wolfsberger AC vs. Istanbul Basaksehir: Läuft das Europa-League-Spiel heute Abend live im TV?

Das heutige Duell können alle Fans aus und Österreich live verfolgen. In beiden Ländern haben sich jedoch unterschiedliche Kanäle die Übertragungsrechte sichern können, somit müssen Fans darauf achten, wer in ihrem Land das Spiel live zeigt. Goal gibt einen Überblick.

Wo läuft Wolfsberger AC gegen Istanbul Basaksehir in Deutschland im TV?

In Deutschland konnte sich kein Sender die Rechte an der Partie sichern. Somit läuft WAC gegen Basaksehir weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Das Duell läuft hingegen live beim Streaming-Anbieter DAZN. Wie Ihr dort auf die Übertragung zugreifen könnt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Wie wird Wolfsberger AC gegen Istanbul Basaksehir in Österreich im TV übertragen?

In Österreich zeigt der Free-TV-Sender PULS 4 die Begegnung in kompletter Länge. Um 20.15 Uhr beginnt bereits die Vorberichterstattung mit Phillip Hajszan, Johnny Ertl und Florian Knöchl.

Wer kein Interview vom Spielfeldrand verpassen möchte, sollte also schon früh einschalten.

Wolfsberger AC vs. Istanbul Basaksehir: Die Europa League via LIVE-STREAM schauen - wie funktioniert das?

Das Internet ist zum neuen Zuhause des Live-Fußballs geworden. So gut wie jede Partie im Profifußball wird inzwischen im Netz gezeigt. Doch auch hier gibt es regionale Unterschiede, wer das Geschehen übertragen darf. Wie sieht es also heute Abend bei WAC gegen Basaksehir aus?

WAC gegen Basaksehir in Deutschland bei DAZN verfolgen

In Deutschland konnte sich die Streaming-Plattform DAZN das größte Rechtepaket an der diesjährigen Europa League sichern. Auch WAC gegen Basaksehir hat DAZN im Programm und strahlt das Spiel ab 21 Uhr via LIVE-STREAM in der Einzelübertragung und in der GoalZone-Konferenz aus.

Um den Stream abrufen zu können, wird ein Abo bei der Plattform benötigt. Das bekommt Ihr einen Monat lang gratis zum Testen und könnt anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen oder kündigen wollt. Im Jahresabo ist DAZN sogar noch etwas billiger, die Dauerkarte gibt es nämlich für 119,99 Euro. Hier findet Ihr alle Informationen zu den Abo-Kosten!

WAC gegen Basaksehir in Österreich via LIVE-STREAM verfolgen

In Österreich ist der LIVE-STREAM von DAZN nicht verfügbar, denn der TV-Sender PULS 4 besitzt die Rechte. Der wiederum bietet sein Programm auch im Internet an und zeigt WAC gegen Basaksehir im LIVE-STREAM auf puls4.com.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen, somit könnt Ihr Euch auch hier bereits um 20.15 Uhr reinklicken. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM von PULS 4.

Wolfsberger AC vs. Istanbul Basaksehir: DAZN zeigt Euch die Highlights des Spiels

Bereits kurz nach Abpfiff schneidet DAZN die besten Szenen der Partie zusammen und lädt sie als Highlight-Video hoch. Somit könnt Ihr Euch die sehenswertesten Aktionen im Nachhinein noch mal anschauen.

Wem die Highlights nicht genug sind, der kann auf DAZN sogar das komplette Re-Live abrufen, das allen DAZN-Abonnenten zur Verfügung steht. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Anmeldung zusammengefasst.

Wolfsberger AC vs. Istanbul Basaksehir: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal mit von der Partie und berichtet via LIVE-TICKER aus Graz. Hier wird das Spielgeschehen im Minutentakt geschildert und mit interessanten Zahlen und Statistiken untermalt.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER ist für Euch völlig kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Hier in Graz herrschen perfekte Bedingungen. Neben der hervorragenden Arbeit der Greenkeeper, die mit Dauerregen gekämpft und diesen Kampf gewonnen haben, spielt auch der Wettergott mit. #UEL pic.twitter.com/mxyIVwwCQr — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) November 7, 2019

Europa League: Die Gruppe J