Am 26. Spieltag der Bundesliga kommt es heute (15. März) zum Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem FSV Mainz 05. Anstoß im Bremer Weserstadion ist um 15.30 Uhr.

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Werder Bremen vs. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

SV Werder Bremen gegen den 1. FSV Mainz 05 wird heute live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Ab 14.45 Uhr starten die Vorberichte mit Moderator Jan Wochner. Kurz vor dem Anpfiff übernimmt dann Moderator Jan Platte gemeinsam mit Tobias Schweinsteiger als Experte.

Ihr seht die Partie im Pay-TV bei DAZN 1 sowie im Livestream über die DAZN-App oder den Browser.

Dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Mainz 05

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Werder Bremen vs. Mainz 05: Aufstellungen

News über Werder Bremen

Werder Bremen hat zuletzt zwei wichtige Siege in der Bundesliga einfahren können. Gegen Heidenheim setzte sich Werder mit 2:0 durch, gefolgt vom 4:1-Auswärtserfolg bei Union Berlin. Damit konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune die Abstiegsränge vorerst verlassen. Mit 25 Punkten liegen die Bremer einen Punkt vor dem Relegationsplatz und fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

News über Mainz 05

Die Mainzer sind seit vier Spielen ohne Niederlage und zugleich seit vier Spielen sieglos. Ganze vier Mal in Folge endete die Partie mit dem FSV Mainz 05. Mit einem Sieg gegen den SV Werder Bremen würde man an den Grün-Weißen vorbeiziehen.

Am vergangenen Donnerstag verletzte sich Angreifer Silas schwer und fällt mit einem Schien- und Wadenbeinbruch für die restliche Saison aus.

Form

Bilanz direkte Duelle

Werder Bremen vs. Mainz 05: Die Tabellen

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