Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg (FCM) bei der SV Elversberg heute live im TV und Live Stream?

Deutschland 2 Bundesliga
team-logoElversberg
Ursapharm-Arena
team-logoMagdeburg
Marko Brkic

In der 2. Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen der SV Elversberg mit dem 1. FC Magdeburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live mitverfolgen könnt.

Den Auftakt des 25. Spieltags der 2. Bundesliga bildet am Freitag, 6. März, die Partie zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Magdeburg. Gespielt wird in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (Elversberg), Anstoß ist um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung des Meisterschaftsspiels kümmert.

Das Duell zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Magdeburg wird wie alle Partien der 2. Bundesliga live bei Sky übertragen - im Pay-TV und im Livestream. Los geht es auf Sky Sport Bundesliga 4 HD mit der Vorberichterstattung ab 18 Uhr, kommentiert von Marcus Lindemann.

Zeitgleich steigt das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld, ebenfalls live bei Sky. Zusätzlich bietet der Sender auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Top Event eine Konferenzschaltung mit beiden Begegnungen an.

Für den Livestream benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement oder den Zugriff über den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit Elversberg gegen Magdeburg

Die SV Elversberg bleibt im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga ein heißer Anwärter und liegt derzeit auf dem vierten Platz. Nur zwei Punkte trennen die Mannschaft vom Spitzenreiter FC Schalke 04. Am vergangenen Spieltag reichte es nur für ein 1:1-Unentschieden gegen Holstein Kiel.

Bei dem 1. FC Magdeburg sieht die Lage deutlich komplizierter aus: Das Team von Trainer Petrik Sander steckt mitten im Abstiegskampf und rangiert aktuell nur auf dem 17. Tabellenplatz. Die letzten drei Spiele endeten jeweils mit einer Niederlage.

Elversberg vs. Magdeburg: Die Tabellen

