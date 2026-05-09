Sky oder DAZN? VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Live Stream sehen

In der MHPArena in Stuttgart empfängt der VfB Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Duell zweier Mannschaften, die den Abschluss einer turbulenten Saison noch in ihrem Sinne gestalten wollen.

Stuttgart steht vor einem Abend mit Signalwirkung. Die Schwaben haben zuletzt Mühe gezeigt, Konstanz zu entwickeln – zwei Remis in Folge in der Liga trüben den Eindruck, den ein starker DFB-Pokal-Halbfinalsieg gegen Freiburg hinterlassen hatte. Torhüter Alexander Nübel hat sich in dieser Saison als einer der besten Keeper der Liga präsentiert und steht im Mittelpunkt der deutschen WM-Diskussion.

Leverkusen reist als Tabellenvierter in den Südwesten – mit dem Selbstvertrauen eines 4:1-Erfolgs gegen RB Leipzig im Gepäck, aber auch mit dem Wissen um eine Saison voller Widersprüche. Unter Kasper Hjulmand hat die Werkself nie ganz überzeugt. Die teuren Neuzugänge des Sommers – ein Trio für rund 92 Millionen Euro – haben die Erwartungen bislang nicht erfüllt.

Das Duell zwischen dem Fünften und dem Vierten der Bundesliga ist mehr als ein Tabellenspiel. Beide Klubs kämpfen um eine bestmögliche Ausgangsposition für die kommende Saison. Für Stuttgart geht es darum, die Heim-Stärke unter Beweis zu stellen. Leverkusen will beweisen, dass der Leipzig-Sieg kein Ausreißer war.

Personell haben beide Teams Fragezeichen zu beantworten. Die Aufstellungen werden zeigen, wie viel Substanz nach einer langen Saison noch vorhanden ist.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche TV- und Streaming-Optionen es gibt, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen findet am 09.05.2026 um 15:30 Uhr statt.

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Das Bundesliga-Einzelspiel zwischen VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen wird live im bei Sky übertragen. Die Konferenz wird bei DAZN angeboten. Die verfügbaren TV-Sender und Streaming-Dienste sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Beim VfB Stuttgart fehlen F. Jeltsch, A. Al Dakhil und L. Jovanovic verletzungsbedingt. A. Karazor steht aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung. Als voraussichtliche Startelf ist folgende Aufstellung vorgesehen: Nübel – Hendriks, Chabot, Jaquez, Vagnoman – Stiller, El Khannouss – Leweling, Chema Andrés, Führich – Undav.

Bei Bayer Leverkusen sind M. Terrier und Lucas Vázquez nicht einsatzfähig. Keine Sperren sind gemeldet. Die projizierte Startelf lautet: Flekken – Andrich, Quansah, Tapsoba, Garcia – Tella, Maza, Culbreath, Grimaldo – Palacios, Schick. Sollten sich bis zum Anstoß weitere Änderungen ergeben, werden die Informationen aktualisiert.

Form

Der VfB Stuttgart kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Stuttgarter von Hoffenheim 3:3 – ein Spiel, das trotz des Punktverlustes Werbung für Alexander Nübel war. Zuvor hatte man Werder Bremen 1:1 gehalten und Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale mit 2:1 bezwungen. Die 4:2-Niederlage gegen Bayern München und ein 4:0-Sieg über Hamburger SV runden das Bild ab. Insgesamt erzielte Stuttgart in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte neun.

Leverkusen präsentiert sich zuletzt in besserer Verfassung: drei Siege, null Unentschieden, zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt, ein 4:1 gegen RB Leipzig, war der bisher überzeugendste unter Kasper Hjulmand. Davor gewann die Werkself 1:2 in Köln, verlor aber 0:2 gegen Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale und unterlag Augsburg mit 1:2. Ein 1:0-Auswärtssieg in Dortmund gehört ebenfalls zu dieser Serie. Leverkusen traf in diesen Partien siebenmal und kassierte sechs Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 10. Januar 2026 in der Bundesliga statt: Bayer Leverkusen verlor damals zu Hause gegen Stuttgart mit 1:4. Zuvor hatte Stuttgart im März 2025 ein 3:4 in der eigenen MHPArena hinnehmen müssen. Aus den letzten fünf direkten Duellen – darunter auch ein 2:2 im DFB-Supercup 2024 – geht keine Mannschaft als klarer Favorit hervor: Die Bilanz ist ausgeglichen, und Tore fallen in diesen Begegnungen regelmäßig.





VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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