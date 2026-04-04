Am heutigen Samstag, den 4. April, geht es in der Bundesliga so richtig zur Sache. Im Rahmen des 28. Spieltags stehen sich der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gegenüber. Der Anstoß in der MHP-Arena in Stuttgart ertönt um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream wissen müsst.

Sky oder DAZN für BVB heute? VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live im TV und Live Stream sehen

Das Topspiel der Woche ist wie alle Samstagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Übertragen wird die Partie auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD - mit Wolff Fuss als Kommentator.

Wer das Duell im Livestream von Sky mitverfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten: ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über VfB Stuttgart

Für den VfB verlief die Länderspielpause durchaus positiv. Mit Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Angelo Stiller, Chris Führich und Deniz Undav wurden gleich mehrere Spieler für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Undav erzielte beim 2:1-Sieg gegen Ghana sogar den entscheidenden Treffer.

News über Borussia Dortmund

Der BVB stellte mit Nico Schlotterbeck lediglich einen Nationalspieler für die deutsche Auswahl ab. Die Schwarz-Gelben haben zwar noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft, der Rückstand auf den FC Bayern München beträgt jedoch neun Punkte.





Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.