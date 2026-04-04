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Sky oder DAZN für BVB heute? VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live im TV und Live Stream sehen

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VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund

Der VfB Stuttgart und der BVB treffen heute in der Bundesliga aufeinander. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Am heutigen Samstag, den 4. April, geht es in der Bundesliga so richtig zur Sache. Im Rahmen des 28. Spieltags stehen sich der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gegenüber. Der Anstoß in der MHP-Arena in Stuttgart ertönt um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream wissen müsst.

Sky oder DAZN für BVB heute? VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live im TV und Live Stream sehen

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Das Topspiel der Woche ist wie alle Samstagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Übertragen wird die Partie auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD - mit Wolff Fuss als Kommentator.

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Wer das Duell im Livestream von Sky mitverfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten: ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Aufstellungen

VfB StuttgartHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
33
Alexander Nübel
24
J. Chabot
3
R. Hendriks
29
F. Jeltsch
10
Chris Führich
6
A. Stiller
16
C
A. Karazor
28
N. Nartey
7
Maximilian Mittelstädt
22
L. Assignon
26
D. Undav
1
G. Kobel
5
R. Bensebaini
4
C
N. Schlotterbeck
3
W. Anton
17
C. Chukwuemeka
26
J. Ryerson
20
M. Sabitzer
14
M. Beier
7
J. Bellingham
24
D. Svensson
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

VFB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

BVB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über VfB Stuttgart

Für den VfB verlief die Länderspielpause durchaus positiv. Mit Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Angelo Stiller, Chris Führich und Deniz Undav wurden gleich mehrere Spieler für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Undav erzielte beim 2:1-Sieg gegen Ghana sogar den entscheidenden Treffer.

News über Borussia Dortmund

Der BVB stellte mit Nico Schlotterbeck lediglich einen Nationalspieler für die deutsche Auswahl ab. Die Schwarz-Gelben haben zwar noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft, der Rückstand auf den FC Bayern München beträgt jedoch neun Punkte.


Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 5 Spiele

BVB

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

13

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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