Schalke 04: McKennie schnürt Rekord-Dreierpack, Tedesco erhält Gegenwind von Spartak-Legende - alle News und Gerüchte zu S04

McKennie schnürt einen Rekord-Deierpack und Tedesco erhält vor seinem Wechsel vernichtende Kritik von einer Spartak-Legende. Alle News zu S04.

Während der Länderspielpause bereiten sich die verbliebenen Profis des derzeit auf die nächste -Partie gegen die TSG Hoffenheim am 20. Oktober vor.

In Sachen Transfers machen Spekulationen die Runde, wonach Schalke zwölf Millionen Euro für einen neuen Angreifer freimachen will. Hierfür wäre es jedoch nötig, Tedesco und Bentaleb zeitnah von der Gehaltsliste zu streichen.

Tedesco steht dabei bereits vor einem Wechsel zu . Nun erhält der Coach jedoch scharfe Kritik von einer Klub-Legende. Währenddessen hat Bundestorwarttrainer Andreas Köpke viel Lob für Schalkes Schlussmann Alexander Nübel übrig.

Barcelona-Leihgabe Juan Miranda erhebt derweil Ansprüche auf mehr Einsatzzeiten und schickt eine kleine Kampfansage an Konkurrent Bastian Ozcipka. Außerdem macht Weston McKennie mit einem Rekord-Dreierpack bei der US-Nationalelf auf sich aufmerksam.

Schalke 04: Weston McKennie mit Rekord-Dreierpack bei US-Prestigesieg

Der Schalker Bundesligaprofi Weston McKennie hat beim 7:0 (6:0) der US-amerikanischen Nationalmannschaft gegen den alten Klassenfeind Kuba den schnellsten Dreierpack der Verbandsgeschichte geschnürt. Der Allrounder, von US-Coach Gregg Berhalter im zentralen Mittelfeld aufgeboten, traf im Audi Field in Washington in der 1., 5. und 13. Minute. Zudem bereitete der 21-Jährige das 3:0 durch Jordan Morris (9.) vor.

Josh Sargent von trug sich in der 40. Minute ebenso in die Torschützenliste ein wie der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (62./Elfmeter). Für das siebte Tor der US-Boys in ihrem Auftaktspiel der CONCACAF sorgte der Kubaner Dario Ramos per Eigentor (37.).

Tedesco zu Spartak Moskau? Klub-Legende: "In einem Monat wird er heulen"

Sieben Monate nach seinem Aus beim FC Schalke hat Domenico Tedesco mit Spartak Moskau offenbar einen neuen Verein gefunden. Vor dem Wechsel nach erhält der Trainer jedoch Gegenwind von Klub-Legende Maxim Kalinitschenko.

"Tedesco weiß nicht, wohin er geht. Spartak wird für ihn keine Überraschung, sondern ein Eimer kaltes Wasser", erklärte der Ukrainer im russischen Fernsehen und führte fort: "In einem Monat wird er heulen, weil niemand ihm einen Zugang gewährt."

Tedesco wäre nach dem zuletzt entlassenen Oleg Konnov bereits der fünfte Teamchef des Hauptstadtklubs in diesem Jahr. Kalinitschenko ist deshalb weiterhin nicht überzeugt von der neuen Klubführung von Geschäftsführer Thomas Zorn.

Der zweimalige russische Meister sagte: "Wir wissen noch nicht viel über die neue Philosophie des Klubs unter Zorn. Aber mit Sicherheit wird keiner den legendären Spartak mit einem legendären Stil erneuern. Tedescos Unterschrift wird von allen Seiten kontrovers und mit begrenzter Hoffnung gesehen."

Für Schalke würde Tedescos Engagement bei Spartak Einsparungen in Millionenhöhe mit sich bringen. Der Vertrag des beurlaubten Trainers bei den Knappen läuft noch bis 2022 und verspricht ihm ein Jahresgehalt in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Köpke lobt Nübel vom FC Schalke: "Schon sehr, sehr stark"

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke sieht Alexander Nübel langfristig in der deutschen Nationalmannschaft. "Es ist schon sehr, sehr stark, wie er gefühlt aus dem Nichts gekommen ist. Das ging von Null auf Hundert, und er spielt, als ob er schon ewig da spielen würde. Er verliert scheinbar nie die Ruhe", sagte Köpke der Süddeutschen Zeitung.

Daher habe er den 23-Jährigen vom Bundesligisten Schalke 04 "im Blick", man müsse ja "gewappnet sein". Bundestrainer Joachim Löw lobte Nübel in dieser Woche als "sehr jungen Torhüter, der mittlerweile einen sehr guten Eindruck macht".

Eine schnelle Berufung des ehemaligen U21-Nationalspielers ins A-Team ist aber nicht angedacht. "Im Moment gibt es keine Notwendigkeit, das Thema aufzumachen", sagte Köpke. Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen sind gesetzt. Um den dritten Platz im Kader für die (12. Juni bis 12. Juli) kämpfen Bernd Leno und der derzeit verletzte Kevin Trapp.

Zuletzt war eine Diskussion um die Nummer eins entbrannt, nachdem ter Stegen den Wunsch nach mehr Einsätzen im Nationaltrikot geäußert hatte. "Es ist einfach eine verrückte Situation", sagte Köpke angesichts von zwei Torhütern auf Weltklasseniveau.

Löw hat sich auf seinen Kapitän Neuer als Nummer eins für die EM festgelegt - "wenn nichts Außergewöhnliches passiert". Gleichzeitig sicherte er ter Stegen weitere Einsätze zu. Der Schlussmann des stand am vergangenen Mittwoch beim Länderspiel gegen im Tor (2:2), im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) in Estland ist wieder Neuer dran.

Bericht: Tedesco und Bentaleb sollen von der Gehaltsliste, Mariano Diaz ist ein Kandidat

Sowohl Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco als auch der wechselwillige Nabil Bentaleb sollen offenbar zeitnah von der Gehaltsliste der Knappen gestrichen werden, um einen Stürmer-Neuzugang finanzieren zu können. Das berichtet die Bild .

Demnach sollen die Klubverantwortlichen darum bemüht sein, Bentaleb, der etwa sieben Millionen Euro pro Jahr verdient, und Tedesco, der noch einen Vertrag mit einem Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro besitzt, loszuwerden. Mit den insgesamt zwölf Millionen Euro soll anschließend die Verpflichtung eines Angreifers möglich gemacht werden. Dabei haben die S04-Verantwortlichen gemäß des Berichts Mariano Diaz von im Visier. Der ehemalige Lyon-Angreifer spielt bei den Blancos aktuell unter Zinedine Zidane keine Rolle.

Während Tedesco aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Trainerposten ist, befindet sich Bentaleb derzeit aufgrund eines Meniskusrisses in Reha und könnte den Verein anschließend im Winter verlassen.

Schalke-Verteidiger Juan Miranda: "Es ist Zeit, mit allen Mitteln um die Position zu kämpfen"

Schalke-Neuzugang Juan Miranda hat seinen Anspruch auf regelmäßige Einsatzzeiten auf der Linksverteidiger-Position untermauert. "Jetzt ist es Zeit, mit allen Mitteln um die Position zu kämpfen", sagte der 19-Jährige im Interview mit der spanischen Agentur EFE .

Bislang gab sich der spanische U21-Nationalspieler im Hinblick auf die Eingewöhnungszeit bei den Königsblauen entspannt, denn er "wusste, dass der Luftwechsel das beinhalten würde", so Miranda.

In der laufenden Saison kam der Linksverteidiger, der zwei Jahre vom FC Barcelona ausgeliehen ist, noch nicht zum Einsatz, da Bastian Oczipka auf dieser Position aktuell gesetzt ist.