Schalke 04: Stevens hätte Gladbach gerne einmal trainiert, Heidel mit Anekdote zu Serdar-Wechsel - alle News und Gerüchte zu S04

Getty Images

Huub Stevens trainierte S04 gleich dreimal. Die Ikone wäre aber gerne einmal in Gladbach an der Seitenlinie gestanden. Alle Schalke-News am Mittwoch.