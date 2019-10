Schalke 04: Nübel-Transfer zum FC Bayern rückt wohl näher, Kehrer vergleicht PSG mit Königsblau - alle News und Gerüchte zu S04

Die Indizien für einen Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern verdichten sich. Thilo Kehrer vergleicht S04 mit PSG. Alle Schalke-News am Montag.

Nach dem 1:1-Remis gegen den stehen für viele Schalke-Spieler nun Länderspielreisen statt. Die verbliebenen Profis werden am heutigen Montag dagegen nicht trainieren und haben einen Tag frei bekommen.

Derweil gibt es Neuigkeiten rund um die Zukunft von Alexander Nübel. Einem Bericht zufolge rückt der Wechsel des Torhüters zum FC Bayern näher.

Der am Montag: Hier findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte rund um S04!

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Bericht: Transfer von Schalke-Torhüter Alexander Nübel zum FC Bayern nimmt Form an

Der vielerorts kolportierte Wechsel von Schalke-Torhüter Alexander Nübel zum nimmt offenbar Form an. Wie die Bild berichtet, soll der Transfer im kommenden Sommer bevorstehen.

Nübels Vertrag auf Schalke läuft am Ende der Saison aus, wonach er den Klub bei ausbleibender Verlängerung ablösefrei verlassen könnte.

Der 23-Jährige hatte zuletzt verlauten lassen, dass ihm die Entscheidung über seine Zukunft nicht leicht fällt. Deshalb sei er "dankbar, dass der Verein mir die Zeit lässt und mir kein Limit gesetzt hat. Diese Zeit nehme ich mir", so Nübel.

Thilo Kehrer: "Zwei Klassen Unterschied" zwischen Schalke und PSG

Der ehemalige Schalke-Verteidiger Thilo Kehrer hat einen Vergleich zwischen seinem Ex-Klub Schalke 04 und seinem neuen Arbeitgeber gezogen und dabei eklatante Unterschiede angeführt.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", sagte Kehrer im Interview mit dem kicker und schob nach: "Es ist auf jeden Fall eine andere Aufmerksamkeit: PSG hat eine ganz andere Reichweite. In ist alles auf Paris fixiert, es ist ein Riesenwirbel."

Abseits der öffentlichen Wahrnehmung führte der Nationalspieler auch qualitative Unterschiede in den jeweiligen Teams an: "Vom fußballerischen Niveau her würde ich schon sagen, dass es zwei Klassen Unterschied sind. Von der Tradition gibt's PSG ja noch nicht so lange - da würde ich nur von einer Klasse Unterschied sprechen."

Trotzdem betonte Kehrer, dass er die Königsblauen nicht schlechtreden möchte. Aufgrund der Tatsache, dass S04 maßgeblichen Anteil an seiner Entwicklung hatte, "ist der Klub auch noch in meinem Herzen", so Kehrer.

Schalke: S04-Spieler haben am Montag trainingsfrei

Nach Abschluss des 7. Spieltags stehen für zahlreiche Schalke-Profis Länderspielreisen an. Die in Gelsenkirchen verbliebenen Profis haben von S04-Coach David Wagner einen freien Tag bekommen und werden demnach am Montag kein Mannschaftstraining absolvieren.

VIDEO-Highlights: FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln 1:1

Schalke 04: Suat Serdar von Löw für DFB-Team nachnominiert

Joachim Löw gehen die Nationalspieler aus. Mit Toni Kroos und Jonas Hector sagten am Sonntag zwei weitere Spieler verletzungsbedingt für die Länderspiele am Mittwoch gegen Argentinien in Dortmund und vier Tage später in Estland (EM-Qualifikation) ab. Bundestrainer Löw nominierte darauf in Suat Serdar (Schalke 04) einen zweiten Debütanten neben Leverkusens Nadiem Amiri nach. Damit stehen ihm 20 Profis zur Verfügung.

Kroos musste wegen einer Muskelblessur im linken Oberschenkel passen, die er sich am Samstag beim 4:2 mit gegen den FC Granada zugezogen hatte. Hector sagte wegen neuromuskulärer Probleme ab.