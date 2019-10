Schalke 04: Türkei-Trainer kritisiert Suat Serdar, Domenico Tedesco vor Unterschrift bei Spartak Moskau - alle News und Gerüchte zu S04

Suat Serdars Reise zum DFB-Team kommt bei Senol Günes nicht gut. Domenico Tedesco heuert wohl in Moskau an. Alle Schalke-News.

Nach dem 1:1-Remis gegen den stehen für viele Schalke-Spieler nun Länderspielreisen statt. Unter anderem auch für Suat Serdar, der erstmals für die DFB-Elf nominiert wurde. Beim türkischen Nationaltrainer Senol Günes kam dies nicht gut an.

Neues gibt es auch von Ex-S04-Coach Domenico Tedesco: Sein Wechsel nach soll in Kürze vollzogen werden.

Schalke 04: Senol Günes kritisiert Suat Serdar

Der türkische Nationaltrainer Senol Günes hat auf die Nominierung von Suat Serdar für die deutsche Nationalmannschaft leicht angefressen reagiert, nachdem der Mittelfeldmann vom FC Schalke 04 auch für die Türkei hätte spielen können.

"Ich war nur wegen Suat Serdar dreimal im Stadion bei Schalke 04", so Günes auf der Pressekonferenz vor den EM-Qualifikationsspielen gegen und . "Es gab Gespräche mit seiner Familie. Wir haben auf Unterlagen gewartet, aber die kamen nie an."

Bundestrainer Joachim Löw hatte Serdar aufgrund zahlreicher Ausfälle für das Testspiel gegen und die EM-Quali gegen Estland erstmals für nominiert. Für Günes etwas überraschend.

"Wir respektieren, dass er für Deutschland spielen will, aber er hätte es offen sagen sollen", erklärte Günes. Serdar spielte bereits für zahlreiche deutsche U-Nationalmannschaften und wurde im Sommer mit der U21 Vize-Europameister.

Wechsel von Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco zu steht bevor

Der Wechsel des ehemaligen Schalke-Trainers Domenico Tedesco zum russischen Erstligisten Spartak Moskau soll unmittelbar bevorstehen. Der Westen berichtet, Tedescos Unterschrift beim Traditionsklub sei in Kürze zu erwarten. Am Montag soll er in Moskau geweilt haben, um letzte Details vor seinem Engagement zu klären.

In Russland werden auch erste Details von Tedescos Arbeitspapier bei Spartak genannt: So soll er gemäß Sport Express bis 2022 unterschreiben und pro Jahr 1,5 Millionen Euro Gehalt verdienen.

Klage abgewiesen: Kein Schadenersatz für Tipper wegen Fehlentscheidung bei Schalke-Spiel

Ein Tipper ist mit seiner Klage auf Schadensersatz durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) wegen einer vermeintlich falschen Schiedsrichterentscheidung im Bundesligaspiel am 12. April zwischen dem 1. FC Nürnberg und Schalke 04 (1:1) gescheitert. Das Amtsgericht Nürnberg kam zu der Entscheidung, dass der Mann keinen Anspruch auf Entschädigung besitzt. Das teilte die Kammer am Montag mit.

Der Kläger hatte einen entgangenen Wettgewinn in Höhe von 190,97 Euro von der DFL eingefordert. Demnach hätte Schiedsrichter Robert Kampka in der ersten Halbzeit einen Treffer des Nürnbergers Hanno Behrens aufgrund eines vorherigen Fouls zu Unrecht aberkannt. In seinem Tipp hatte der Mann darauf gewettet, dass mindestens ein Tor vor der Pause fällt.

Bericht: Transfer von Schalke-Torhüter Alexander Nübel zum FC Bayern nimmt Form an

Der vielerorts kolportierte Wechsel von Schalke-Torhüter Alexander Nübel zum nimmt offenbar Form an. Wie die Bild berichtet, soll der Transfer im kommenden Sommer bevorstehen.

Nübels Vertrag auf Schalke läuft am Ende der Saison aus, wonach er den Klub bei ausbleibender Verlängerung ablösefrei verlassen könnte.

Der 23-Jährige hatte zuletzt verlauten lassen, dass ihm die Entscheidung über seine Zukunft nicht leicht fällt. Deshalb sei er "dankbar, dass der Verein mir die Zeit lässt und mir kein Limit gesetzt hat. Diese Zeit nehme ich mir", so Nübel.

Thilo Kehrer: "Zwei Klassen Unterschied" zwischen Schalke und PSG

Der ehemalige Schalke-Verteidiger Thilo Kehrer hat einen Vergleich zwischen seinem Ex-Klub Schalke 04 und seinem neuen Arbeitgeber gezogen und dabei eklatante Unterschiede angeführt.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", sagte Kehrer im Interview mit dem kicker und schob nach: "Es ist auf jeden Fall eine andere Aufmerksamkeit: PSG hat eine ganz andere Reichweite. In Frankreich ist alles auf Paris fixiert, es ist ein Riesenwirbel."

Abseits der öffentlichen Wahrnehmung führte der Nationalspieler auch qualitative Unterschiede in den jeweiligen Teams an: "Vom fußballerischen Niveau her würde ich schon sagen, dass es zwei Klassen Unterschied sind. Von der Tradition gibt's PSG ja noch nicht so lange - da würde ich nur von einer Klasse Unterschied sprechen."

Trotzdem betonte Kehrer, dass er die Königsblauen nicht schlechtreden möchte. Aufgrund der Tatsache, dass S04 maßgeblichen Anteil an seiner Entwicklung hatte, "ist der Klub auch noch in meinem Herzen", so Kehrer.

