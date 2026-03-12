Am heutigen Donnerstag, den 12. März, empfängt der VfB Stuttgart im Rahmen des Achtelfinales in der Europa League den FC Porto. Das Hinspiel wird in der Heimstätte der Schwaben, der MHP-Arena, ausgetragen, Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

RTL oder NITRO? Wo läuft VfB Stuttgart vs. FC Porto heute live im Free TV und Live Stream?

Gute Nachrichten: Das Duell zwischen Stuttgart und Porto wird heute vollumfänglich und kostenfrei im Fernsehen übertragen, und zwar über RTL und Nitro. Die Vorberichte starten um 18.30 Uhr, dieses Trio wird Euch in Empfang nehmen:

Moderatorin: Laura Papendick

Kommentator: Wolff Fuss

Experte: Lothar Matthäus

Parallel könnt Ihr das Ganze auch über den Streamingdienst des Privatsenders verfolgen, wo auch die anderen Achtelfinalspiele einzeln und in der Konferenz angeboten werden. Die Übertragung auf RTL+ ist allerdings mit Kosten verbunden.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen FC Porto

VfB Stuttgart vs. FC Porto: Aufstellungen

News über den VfB Stuttgart und FC Porto

Gute Nachrichten beim VfB Stuttgart: Die Schwaben haben beim von Leicester City ausgeliehenen Bilal El Khannouss die Kaufoption gezogen und den 21-Jährigen für 17 Millionen Euro bis Juni 2030 an den Verein gebunden. El Khannouss hat in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend acht Tore und vier Assists für Stuttgart aufgelegt.

Auch abgesehen davon läuft es für den VfB derzeit ganz gut: Sechs Siege und zwei Remis stehen aus den jüngsten zehn Spielen zu Buche, dazu setzte es nur zwei Niederlagen - eine davon war das verschmerzbare 0:1 im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow.

Die Portugiesen auf der anderen Seite haben im gleichen Zeitraum einen Sieg weniger auf dem Konto (drei Remis, zwei Niederlagen).

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. FC Porto: Die Tabellen

