Europa League
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoFC Porto
Hier live sehen!
RTL oder NITRO? Wo läuft VfB Stuttgart vs. FC Porto heute live im Free TV und Live Stream?

In der Europa League steigt heute das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Porto. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Donnerstag, den 12. März, empfängt der VfB Stuttgart im Rahmen des Achtelfinales in der Europa League den FC Porto. Das Hinspiel wird in der Heimstätte der Schwaben, der MHP-Arena, ausgetragen, Anpfiff ist um 18.45 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Gute Nachrichten: Das Duell zwischen Stuttgart und Porto wird heute vollumfänglich und kostenfrei im Fernsehen übertragen, und zwar über RTL und Nitro. Die Vorberichte starten um 18.30 Uhr, dieses Trio wird Euch in Empfang nehmen: 

  • Moderatorin: Laura Papendick 
  • Kommentator: Wolff Fuss
  • Experte: Lothar Matthäus

Parallel könnt Ihr das Ganze auch über den Streamingdienst des Privatsenders verfolgen, wo auch die anderen Achtelfinalspiele einzeln und in der Konferenz angeboten werden. Die Übertragung auf RTL+ ist allerdings mit Kosten verbunden. 

Europa League
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
FC Porto crest
FC Porto
POR
Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen FC Porto

crest
Europa League - Playoffs
MHPArena

VfB Stuttgart vs. FC Porto: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs FC Porto Voraussichtliche Aufstellungen

VfB StuttgartHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestPOR
33
Alexander Nübel
24
J. Chabot
7
Maximilian Mittelstädt
22
L. Assignon
14
L. Jaquez
11
B. El Khannouss
16
A. Karazor
18
J. Leweling
6
A. Stiller
26
D. Undav
9
E. Demirovic
99
D. Costa
5
J. Bednarek
12
Z. Sanusi
4
J. Kiwior
20
A. Costa
10
G. Veiga
8
V. Froholdt
22
A. Varela
27
Deniz Gül
11
Pepe
7
W. Gomes

4-3-3

PORAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Farioli

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über den VfB Stuttgart und FC Porto

Gute Nachrichten beim VfB Stuttgart: Die Schwaben haben beim von Leicester City ausgeliehenen Bilal El Khannouss die Kaufoption gezogen und den 21-Jährigen für 17 Millionen Euro bis Juni 2030 an den Verein gebunden. El Khannouss hat in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend acht Tore und vier Assists für Stuttgart aufgelegt. 

Auch abgesehen davon läuft es für den VfB derzeit ganz gut: Sechs Siege und zwei Remis stehen aus den jüngsten zehn Spielen zu Buche, dazu setzte es nur zwei Niederlagen - eine davon war das verschmerzbare 0:1 im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow.

Die Portugiesen auf der anderen Seite haben im gleichen Zeitraum einen Sieg weniger auf dem Konto (drei Remis, zwei Niederlagen).

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

POR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. FC Porto: Die Tabellen

0