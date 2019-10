OSC Lille vs. FC Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League live

Zweiter Spieltag der Champions League und Chelsea steht schon unter Druck! Nach der Auftaktniederlage muss nun gegen Lille ein Sieg her.

In Gruppe H der steigt heute Abend das Duell der punkt- und torlosen Teams, wenn sich der und der gegenüberstehen. Anpfiff im Stade Pierre Mauroy ist um 21 Uhr.

Den Auftakt vermasselten die Blues, als sie zuhause gegen den FC Valencia eine 0:1-Niederlage kassierten. Auch Gegner Lille musste sich bei Ajax Amsterdam mit 0:3 geschlagen geben.

Der schwache Saisonstart mit Platz sieben in der Premier League vermieste auch Neuzugang Christian Pulisic die Stimmung, der über die geringen Einsatzzeiten bei seinem neuen Verein klagt. "Ja, das ist natürlich sehr frustrierend. Aber ich werde weiter hart arbeiten, denn ich will spielen", so der Ex-Dortmunder zu NBC Sports.

Lille gegen Chelsea könnt Ihr live verfolgen - in diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu! Schaut kurz vor Spielbeginn vorbei und erfahrt zudem die offiziellen Aufstellungen.

OSC Lille vs. FC Chelsea: Die Daten zur Partie der Champions League

Duell OSC Lille vs. FC Chelsea Datum Mi., 2. Oktober 2019 | 21 Uhr Ort Stade Pierre Mauroy, Lille Zuschauer 49.583 Plätze

OSC Lille vs. FC Chelsea: Wird das Spiel heute Abend live im TV ausgestrahlt?

Die Fernsehrechte an der Champions League haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Während vor wenigen Jahren noch Spiele im Free-TV im ZDF liefen, teilen sich inzwischen der Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst DAZN die Rechte an der Königsklasse.

Chelsea gegen Lille wird heute Abend jedoch nicht auf Sky gezeigt, somit läuft das Spiel weder im Free-TV noch im Pay-TV. Die Übertragungsrechte an der Begegnung liegen nämlich exklusiv bei DAZN.

Es ist jedoch möglich, den LIVE-STREAM von DAZN auch am TV abzuspielen. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

OSC Lille vs. FC Chelsea heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Der Streaming-Dienst DAZN hat in dieser Saison ein großes Kontingent an Übertragungsrechte erworben und auch das Champions-League-Spiel zwischen Lille und Chelsea hat DAZN im Programm.

Ab 21 Uhr wird das Geschehen aus Lille live übertragen. Kommentator Matthias Naebers begleitet Euch daraufhin über die kompletten 90 Minuten.

Wer das Angebot von DAZN nutzen möchte, kann die LIVE-STREAMS einen Monat lang kostenlos schauen. Nach dem Gratismonat besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Kündigung oder zur Verlängerung für 11,99 Euro monatlich. Auch ein Jahresabo für 119,99 Euro wird von DAZN angeboten.

Sobald das Konto erstellt wurde, sind die Streams auf sämtlichen mobilen Geräten empfangbar. Die kostenlose App steht dafür im Google Play Store und im App Store bereit. Wer das Spiel lieber am Fernseher schauen mag, kann sich die App für den Smart-TV holen oder loggt sich beispielsweise über die Playstation ein.

Im Portal steht Euch dann das komplette Programm von DAZN zur Verfügung, das neben Champions-League-Partien auch Live-Übertragungen der Bundesliga, , und beinhaltet.

OSC Lille vs. FC Chelsea: DAZN präsentiert Euch die Highlights des Spiels

Der Champions-League-Mittwoch auf DAZN hat einiges zu bieten. gegen Red Bull Salzburg, gegen oder gegen laufen heute allesamt live beim Streaming-Dienst. Diejenigen, bei denen Lille gegen Chelsea nicht die höchste Priorität besitzt, können das Spiel auch im Highlight-Clip anschauen.

Das kurze Video wird bereits kurz nach Schlusspfiff hochgeladen und kann anschließend jederzeit abgerufen werden. Auch hierfür wird allerdings ein DAZN-Abo benötigt. Wie Ihr das bekommt, haben wir für Euch unter diesem Link noch einmal zusammengefasst.

OSC Lille vs. FC Chelsea: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Selbstverständlich berichtet Euch auch Goal über das Duell aus Lille und schreibt Euch einen LIVE-TICKER . Hier werden Euch im Höchsttempo alle wichtigen Szenen geschildert und interessante Statistiken präsentiert.

Hier verpasst Ihr also keine spielentscheidende Aktion und seid immer auf Ballhöhe. Und das Beste: Der TICKER ist für Euch natürlich kostenlos! Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin.

OSC Lille vs. FC Chelsea: Die Startaufstellungen

Ob Christian Pulisic heute in der Startaufstellung steht und wen Trainer Frank Lampard sonst noch gegen Lille ins Rennen schickt, lest Ihr hier, sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein!

On board for a short trip to France! 🇫🇷 #LOSCCHE pic.twitter.com/HkrwM0T3Qx — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1. Oktober 2019

Champions League: Die Gruppe H