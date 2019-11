CD Leganes vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - hier seht Ihr LaLiga live

Am 14. Spieltag von LaLiga empfängt der CD Leganes den FC Barcelona. Hier bekommt Ihr alles Infos zu Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Tabellenletzter vs. Tabellenführer: Am 14. Spieltag kommt es in zum Duell der Gegensätze zwischen dem und dem . Anstoß ist um 13 Uhr im Estadio Municipal de Butarque in Leganes.

Trotz der Tabellenführung ist man beim FC Barcelona mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zu 100 Prozent zufrieden. Vor allem das 0:0 in der gegen stieß den Anhängern der Blaugrana sauer auf.

Gegen Schlusslicht Leganes ist Barca nun auf Wiedergutmachung aus. Dabei soll den Katalanen vor allem Lionel Messi behilflich sein, der zuletzt mit zwei sehenswerten Freistoß-Toren Cristiano Ronaldos Hattrick-Rekord in LaLiga einstellte.

CD Leganes gegen FC Barcelona wird heute Abend live übertragen. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft. Außerdem werden Euch kurz vor Spielbeginn hier die Aufstellungen präsentiert.

CD Leganes vs. FC Barcelona: Die Daten zum LaLiga-Spiel

CD Leganes vs. FC Barcelona heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht: Das Duell zwischen Leganes und dem FC Barcelona wird nicht im deutschen TV übertragen.

Weder das Pay-TV noch die Free-TV-Anbieter konnten sich die Rechte für die Übertrage von LaLiga sichern. Doch das bedeutet nicht, dass ihr das Spiel verpassen müsst.

So könnt Ihr das Spiel per LIVE-STREAM auf eurem Laptop, Smart-TV oder Tablet verfolgen. Wie das funktioniert erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

CD Leganes vs. FC Barcelona: LaLiga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Der Streaming-Anbieter DAZN verfügt in dieser Saison über einen Großteil der Übertragungsrechte der LaLiga. CD Leganes gegen FC Barcelona läuft heute Mittag somit live und exklusiv via LIVE-STREAM auf DAZN.

Die Übertragung beginnt zehn Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten. Kommentator Andreas Renner und Experte Benny Lauth stimmen Euch bereits vorab auf die Partie ein und begleiten das Spielgeschehen über die kompletten 90 Minuten.

Um den Stream abrufen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abo bei DAZN. Das gibt es für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro in der einjährigen Dauerkarte. Als Neukunde bekommt Ihr den ersten Monat sogar geschenkt und könnt anschließend entscheiden, ob Ihr das Angebot weiter nutzen wollt.

Im Gratismonat und mit dem Abo stehen Euch dann sämtliche LIVE-STREAMS zur Verfügung. Dabei seht Ihr nicht nur LaLiga, sondern auch die Champions League, die , Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga und viele weitere Spitzensport-Highlights. Goal hat für Euch unter diesem Link eine Übersicht zum aktuellen Programm zusammengestellt.

DAZN lässt sich auf jedem üblichen Endgerät nutzen. Dazu stehen Euch die kostenlosen Apps im App Store und Google Play Store zum Download bereit.

Auch auf dem Smart-TV könnt Ihr DAZN nutzen. Zudem ermöglicht Euch die DAZN-App für die Playstation 4, dass Ihr den Streamingdienst auch auf herkömmlichen Fernsehgeräten sehen könnt.

CD Leganes vs. FC Barcelona: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt es Euch noch einmal ansehen? Kein Problem! DAZN stellt Euch bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Partie auf Abruf zur Verfügung.

Zudem könnt Ihr Euch dank der Re-Live-Funktion das Spiel im Anschluss über die kompletten 90 Minuten zu Gemüte führen.

Auch hierfür benötigt Ihr allerdings ein DAZN-Konto. Wie Ihr Euch dort anmeldet, haben wir für Euch unter diesem Link zusammengefasst.

CD Leganes vs. FC Barcelona: LaLiga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr das Spiel nicht bei DAZN verfolgen können, lässt Euch Goal nicht im Stich. Dank dem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf Ballhöhe und verpasst keine wichtige Szene

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit interessanten Fakten zum Spiel. Während des Spiels erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen zu allen Toren, Chancen und strittigen Situationen.

Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER, oder verfolgt das Spiel über die kostenlose Goal-App:

CD Leganes vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

CD Leganes: Cuellar - Rosales, Bustinza, Omeruo, Siovas, Silva - Oscar, Roque Mesa, Ruben Perez, Braithwaite, En-Nesyri.

📄💜ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la mañana de hoy el sueño de una ciudad! #VamosLega #LeganésBarça pic.twitter.com/vQDFEIKtXK — C.D. Leganés (@CDLeganes) 23. November 2019

FC Barcelona: Ter Stegen - Wague, Umtiti, Pique, Junior - Messi, Busquets, De Jong - Dembele, Suarez, Griezmann.

CD Leganes vs. FC Barcelona: Die Übertragungen in der Übersicht

CD Leganes (bisher 6 Duelle) FC Barcelona 1 Siege 5 0 Unentschieden 0 5 Niederlagen 1 6 Tore 17

