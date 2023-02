PSG: Warum sitzt Kylian Mbappé gegen den FC Bayern in der Champions League nur auf der Bank?

Frankreichs Edelklub muss im Duell mit dem FCB zunächst auf einen Superstar verzichten. Das hat aber keine sportlichen Gründe.

Kylian Mbappé läuft in der Champions League gegen den FC Bayern (Dienstag, 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) zunächst nicht für PSG auf. Der Torjäger des französischen Meisters schaffte es zwar in den Kader für das Achtelfinalhinspiel gegen die Münchner am Dienstagabend, allerdings steht er nicht in der Startformation von Trainer Christophe Galtier.

Ohne Mbappé setzt Paris auf einen Zweiersturm, der von den Superstars Lionel Messi und Neymar gebildet wird. Daher bietet Galtier ein Fünfer-Mittelfeld auf, unter anderem mit dem 16 Jahre alten Supertalent Warren Zaïre-Emery.

PSG gegen den FC Bayern, die Aufstellungen:

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes - Danilo Pereira, Verratti, Zaïre-Emery, Carlos Soler - Messi, Neymar.

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, João Cancelo - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting.

PSG: Darum sitzt Kylian Mbappé gegen den FC Bayern auf der Bank

Mbappé ist bei PSG normalerweise gesetzt. Er ist der Top-Torjäger der Pariser und Fixpunkt im Angriffsspiel. Allerdings verletzte der 24-Jährige sich am 1. Februar während des Ligue-1-Spiels gegen HSC Montpellier (3:1) am Oberschenkel und musste bereits nach 21 Minuten ausgewechselt werden. PSG bezifferte Mbappés Ausfallzeit zunächst auf drei Wochen, ein Einsatz gegen die Bayern wäre damit nicht möglich gewesen.

Überraschenderweise kehrte der Angreifer aber zwei Tage vor dem Spiel gegen den FCB zurück ins Training und wurde am Montag auch in den offiziellen Kader für die Partie im Parc des Princes berufen. Ein Einsatz in der Startelf kam für Mbappé aber offensichtlich zu früh. Französische Medien berichten, er sei bereit, in den letzten 30 Minuten in das Spiel zu kommen.

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann rechnete nach eigenen Angaben ohnehin nicht damit, dass Mbappé die Begegnung verpasst. Er hatte ein Psychospielchen seitens PSG angedeutet und erklärt: "Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich gehe von nichts anderem aus. Ich weiß nicht, was er hat. Es steht relativ vage auf ihrer Homepage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausfällt. Natürlich können sie pokern und eine strukturelle Verletzung nicht angeben."

Kylian Mbappés Verletzung: Galtier weist Vermutung um Psychospielchen zurück

PSG-Coach Galtier wies dies zwar gereizt zurück, trotzdem war Mbappé aber offensichtlich fit genug, um gegen die Bayern wieder einen Kaderplatz einzunehmen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte Galtier, er sei selbst überrascht, wie schnell Mbappé sich erholt habe.

Er betonte: "Wenn er auf dem Spielberichtsbogen steht, dann um zu spielen, nicht um den Bayern Angst zu machen."

Kylian Mbappé: Seine Leistungsdaten 2022/23

Einsätze 26 Tore 25 Assists 6