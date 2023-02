Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern? Die Champions League im LIVE STREAM und TV

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf PSG. GOAL hat alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am 14. Februar 2023 ist der FC Bayern München zu Gast bei Paris Saint-Germain. Das Achtelfinale der Champions League wird um 21 Uhr im Parc des Princes in Paris angestoßen.

Dieses Jahr muss sich bereits im Achtelfinale ein großer Favorit auf den Titelgewinn verabschieden. Der Pariser Sturm bestehend aus Mbappé, Messi und Neymar ist der vielleicht beste Europas, was bedeutet, dass auf die bayrische Abwehr viel Arbeit zukommen wird, auch wenn Mbappé aktuell verletzt ist. In der Defensive hat sich der FC Bayern auch noch einmal mit dem Portugiesen João Cancelo von Manchester City verstärkt. Am 14. Februar wird allerdings noch nicht endgültig entschieden, wer ins Viertelfinale vorstoßen kann. Das Rückspiel zwischen den beiden Mannschaften findet am 22. März 2023 statt.

GOAL hat alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern? Die Partie im Überblick

Begegnung Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League / Achtelfinale Anpfiff 14. Februar - 21 Uhr Spielort Parc des Princes (Paris)

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern? Läuft das Spiel im TV?

Nein, eine TV-Übertragung der Partie gibt es leider nicht. Die gesamte Champions League wird nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die Übertragungsrechte liegen mittlerweile nämlich bei den beiden Streamingdiensten Amazon Prime und DAZN. Wo das Spiel zwischen PSG und Bayern im STREAM zu sehen ist, erklären wir Euch jetzt.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern? Die Übertragung per LIVE-STREAM?

Wie gerade erwähnt sind Amazon Prime und DAZN zuständig für die Übertragung der Champions League. Der Großteil der Spiele wird auch nur bei DAZN übertragen, allerdings sind einzelne Partien am Dienstagabend nur bei Amazon Prime zu sehen.

Und so verhält es sich auch mit dem Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Diese Partie könnt Ihr ausschließlich bei Amazon Prime im LIVE-STREM sehen.

Und dafür müsst Ihr jetzt, wie Ihr Euch sicher schon gedacht habt, bezahlen. Ein Prime-Abo bei Amazon kostet Euch entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro jährlich. Sobald Ihr dieses abgeschlossen habt, könnt Ihr neben dem Achtelfinale auch alle anderen Inhalte von Amazon Prime streamen. Genaueres dazu könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

LaLiga, Bundesliga und Champions League live bei DAZN sehen

Das Achtelfinale zwischen PSG und Bayern läuft zwar nicht auf DAZN, dafür könnt Ihr dort so ziemlich alles andere sehen, was das Sportlerherz begehrt. Unter anderem hat der Sport-Streamingdienst die spanische, italienische und französische Liga im Angebot sowie die Bundesliga, NBA und NFL.

Falls Ihr eher Fans von Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport seid, werdet Ihr bei DAZN aber ebenfalls fündig. Für ein Abo müsst Ihr bei DAZN 39,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo zahlen.

Alternativ habt Ihr aber auch noch andere Abo-Varianten zur Auswahl. Wie genau diese aussehen, könnt Ihr hier nachlesen.

Mehr Infos zu DAZN findet Ihr hier:

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern? Der LIVE-TICKER bei GOAL

Ganz wie gewohnt bietet Euch GOAL auch einen LIVE-TICKER für die Partie an. Dieser hält Euch die kompletten 90 Minuten lang auf dem Laufenden über alles, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Bayern? Die Startformationen der Teams

Sobald beide Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, werden sie von uns hier veröffentlicht.