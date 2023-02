Champions League: PSG bestätigt Ausfall von Kylian Mbappé gegen den FC Bayern

Schock für PSG! Die Franzosen müssen im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen die Bayern auf Superstar Kylian Mbappé verzichten.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain muss im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Rekordmeister Bayern München (14. Februar) aller Voraussicht nach auf Top-Star Kylian Mbappé verzichten. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, habe sich der Stürmer im Spiel gegen HSC Montpellier (3:1) am Mittwoch eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Die Ausfallzeit wird auf drei Wochen geschätzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Mbappe wird PSG damit auch im Achtelfinale des französischen Pokals am kommenden Mittwoch bei Olympique Marseille fehlen. Für das Rückspiel gegen die Münchner am 8. März sollte der Weltmeister allerdings wieder zur Verfügung stehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé spielt wiederum eine starke Saison für PSG: In 19 Liga-Spielen kommt er auf 13 Tore. In der Champions League machte er sieben Tore in den sechs Gruppenduellen.