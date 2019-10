Inter-Star Nicolo Barella bestätigt: Gab konkrete Verhandlungen mit Chelsea

Im Januar stand Chelsea kurz vor der Verpflichtung von Nicolo Barella. Doch der Mittelfeldspieler wollte seinen Klub nicht im Stich lassen.

Nicolo Barella von hat zugegeben, dass er im Januar kurz vor einem Wechsel zum stand. "Die Verhandlungen waren schon sehr konkret", sagte der 22-Jährige der Gazzetta dello Sport. In der vergangenen Saison lief Barella noch für auf, das ihn im Sommer zunächst auf Leihbasis zu Inter ziehen ließ. Die Nerazzurri haben jedoch eine Kaufverpflichtung im Vertrag unterzeichnet.

"Chelsea wollte mich im Januar haben, aber ich habe in Cagliari gesagt: 'Das ist keine leichte Zeit für die Mannschaft. Ich bleibe bis zum Saisonende'", erklärte Barella. Cagliari schaffte am Ende mit einem Vorsprung von drei Punkten den Klassenerhalt.

Barella hat seine ersten beiden persönlichen Ziele erreicht

Für Barella muss Inter nun im Sommer 2020 einen Betrag in Höhe von 25 Millionen Euro an die Sarden überweisen. "Vor ein paar Jahren habe ich meine Ziele aufgeschrieben: Das erste war, mit Cagliari in der zu spielen. Das habe ich geschafft", verriet Barella. "Dann gab es noch das Ziel, mal für Inter zu spielen - auch erledigt", ergänzte er.

Barella feierte im Oktober 2018 sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft. Seitdem kam er neumal für die Squadra Azzurra zum Einsatz.