Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Wer zeigt / überträgt die Spiele der DFB-Elf im TV und LIVE-STREAM?

Anfang Juli geht es endlich los - nach fünf Jahren findet endlich wieder die Fußball-EM der Frauen statt. GOAL blickt auf die Übertragung der DFB-Elf.

Lange mussten die Fans darauf warten - jetzt ist es endlich so weit: Die Fußball-EM der Frauen findet statt, los geht es am 6. Juli. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 8. Juli, wenn es gegen die dänische Auswahl geht.

Fünf Jahre - so lange mussten Anhänger:innen des Frauenfußballs sich gedulden, um wieder das europäische Kontinentalturnier zu verfolgen. Eigentlich hätte die Endrunde im Sommer 2021 ausgetragen werden sollen - schon 2020 verlegte die UEFA das Turnier aber wieder.

Der Grund: die Coronapandemie. Dabei war es der UEFA aber nicht zu gefährlich, im Jahr 2021 ein solches Turnier auszurichten, schließlich wurde hier auch die EM der Männer ausgetragen. Nein, der Grund war, dass die EM der Männer von 2020 auf 2021 übertragen wurden, weshalb die Frauen-EM zeitlich weichen musste.

Logisch, dass in diesem Sommer viele Menschen die Frauen-Nationalmannschaft bei der EM unterstützen werden wollen. GOAL erklärt, wie die deutsche Auswahl bei dieser Fußball-EM 2022 LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

GettyImages

Wer zeigt / überträgt Deutschland bei der Frauen-EM 2022? Die TV-Übertragung im Überblick

Die deutsche Nationalmannschaft ist natürlich bei der Fußball-EM dabei, gerade Anhänger:innen hoffen auf einen Erfolg wie "in alten Tagen": Zwischen 1995 und 2013 gewann die deutsche Auswahl jede (!) EM, sechs am Stück!

Mittlerweile wurden die Deutschen von den Niederländerinnen abgelöst (2017), zum Favoritenkreis gehören die Deutschen aber weiterhin: Nicht umsonst ist man auf Rang fünf der FIFA-Weltrangliste, zudem war man bei der EM im Topf 1 gesetzt, genau wie die Top-Nationen Frankreich, Niederlande und England.

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase : 6.-18. Juli

: 6.-18. Juli Viertelfinale : 20.-23. Juli

: 20.-23. Juli Halbfinale : 26. und 27. Juli

: 26. und 27. Juli Finale: 31. Juli

Deutsche Nationalmannschaft im kostenlosen Fernsehen! So seht ihr die Frauen-EM im Free-TV

Uns erwartet in diesem Sommer ein spannender Wettbewerb - logisch, dass viele Anhänger:innen diesen verfolgen wollen. Und diese Fans haben mächtig Grund, sich zu freuen: Die EM wird nämlich vollständig kostenlos übertragen!

Gleich drei Anbieter sind in diesem Sommer im Einsatz, um live zu zeigen, wer sich den Titel sichern kann - zwei dieser drei Sender sind im Free-TV zu sehen. Es geht dabei um die ARD und das ZDF, also die beiden großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten!

Jedes Deutschland-Spiel im Fernsehen sehen: ZDF und ARD übertragen die DFB-Elf bei der EM!

Richtig gelesen: Die beiden werden abwechselnd alle Spiele der EM übertragen. Zwar wird nicht jedes Spiel im linearen TV gezeigt, aber alle Begegnungen werden im kostenlosen LIVE-STREAM im Internet übertragen. Mehr dazu erklären wir in den folgenden Abschnitten.

Vorher können wir euch aber beruhigt mitteilen, dass alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall im linearen TV übertragen werden! Ihr benötigt also keine Internetverbindung, um Lina Magull und Co. zu sehen, wenn ihr einen Fernseher mit funktionierendem Anschluss besitzt. So werden die Spiele in Deutschlands Gruppe B stattfinden:

Dänemark, Spanien und Finnland: Dann spielt die deutsche Nationalmannschaft

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 18 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

- Dänemark | 8. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 18 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

- Spanien | 12. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Stadium MK

| 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Stadium MK

Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

ARD, ZDF und DAZN: So wird die Fußball-EM der Frauen übertragen

Nicht nur Das Erste (ARD) und das ZDF zeigen in diesem Sommer die Fußball-EM der Frauen, auch der beliebte Streamingdienst DAZN wird im Einsatz sein. Dieser überträgt mittlerweile zwar auch Sport im Fernsehen, allerdings muss man dafür eine Zusatzoption bei Sky und Vodafone buchen, daher beschränken wir uns in diesem Artikel auf die Übertragung im LIVE-STREAM. Mehr Informationen dazu gibt es im Verlauf des Artikels, vorher wollen wir uns die Gruppen bei dieser EM anschauen:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

GettyImages

Die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-EM 2022 im LIVE-STREAM: So seht ihr das DFB-Team im Internet

ARD, ZDF und DAZN übertragen also die Fußball-EM in diesem Sommer, gerade die ersten beiden sind dabei für die Übertragung im TV zuständig. Allerdings hat nicht jede:r Anhänger:in einen Fernseher zuhause stehen - wie sieht denn die Übertragung im Internet aus?

Kostenloser Fußball im Internet: So zeigen ZDF und ARD alle Spiele!

Kurz und knapp: problemlos! Ihr könnt mithilfe von ARD oder ZDF ganz einfach alle Spiele verfolgen. Jeweils einer der beiden Sender ist im Einsatz, sodass jedes Spiel kostenlos zu sehen ist. Richtig gelesen: ARD und ZDF sind nicht nur im TV, sondern auch im Internet kostenlos!

Zwei Aspekte müsst ihr beachten: Eure Internetverbindung sollte relativ stabil sein, damit ihr keine Lags, Standbilder oder unscharfen Übertragungen ertragen müsst. Außerdem müsst ihr euch mit eurem Gerät in Deutschland befinden - oder ihr benutzt ein VPN, um euren Standort zu ändern.

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV: Diese Links helfen euch weiter!

Das ganze Jahr über Fußball auf DAZN: Die Übertragung der Fußball-EM 2022 im LIVE-STREAM!

Es gibt auch noch eine zweite beziehungsweise dritte Alternative: DAZN zeigt seit Monaten vermehrt Frauenfußball und covert auch die Fußball-EM! Schon die Champions League der Frauen wurde von DAZN (unter anderem kostenlos auf YouTube) gezeigt, die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt also auch zu sehen.

Jedes einzelne Spiel wird nämlich bei DAZN gezeigt - doch damit hört es nicht auf: Zu jedem Spiel gibt es nämlich kurz nach Abpfiff ein Highlight-Video! Für DAZN muss man zwar bezahlen, wenn man sich aber anschaut, was es alles für unterschiedliches Programm bei DAZN gibt, ist das Abo das Geld mehr als wert!

Die wichtigen Links zu DAZN: So funktioniert der beliebte Sportsender!

Wer zeigt / überträgt dieses Jahr die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM der Frauen? Alle Übertragungen auf einem Blick