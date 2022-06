Wann beginnt die Frauen-EM 2022? Alle Informationen zu Start, Übertragung und Gruppen

Anfang Juli hat das lange Warten ein Ende: Die Frauen-EM geht wieder los! GOAL fasst alle relevanten Informationen zur Europameisterschaft zusammen.

Fünf Jahre: Solange ist die letzte Fußball-EM der Frauen her. Nun steigt also wieder das Fußballfest, Austragungsland ist dieses Mal England.

Eigentlich hätte die EM schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, also 2021 - das wurde aber um ein Jahr verschoben. Da die Männer-EM aufgrund der Coronapandemie von 2020 auf 2021 verschoben werden musste, durfte sich die eigentlich für 2021 geplante Frauen-EM ebenfalls mehr Zeit lassen.

Nach der ewigen Warterei sind wir jetzt endlich am Ziel: Die EM steht vor der Tür! Los geht es am 6. Juli mit dem Eröffnungsspiel England vs. Österreich im legendären Old Trafford in Manchester, das Finale findet am 31. Juli im Wembley-Stadion statt.

In wenigen Tagen oder Wochen ist es so weit - und die deutsche Nationalmannschaft gehört mit zu den Favoriten. GOAL erklärt alle wichtigen Informationen rund um die Fußball-EM 2022.

Wann beginnt die Frauen-EM 2022? So sehen Spielplan und Gruppen aus

16 Nationen Europas treten an - mit dabei ist sogar ein Neuling: Die Auswahl Nordirlands nimmt erstmals an einer EM-Endrunde teil, die anderen 15 Nationen waren alle schonmal qualifiziert. Spitzenreiter ist hierbei Italien mit zwölf Teilnahmen, gefolgt von Norwegen (elf) und Deutschland (zehn).

Die meisten EM-Siege hat dafür Deutschland - und zwar mit Abstand: Achtmal konnte die Auswahl Deutschlands den begehrten Pokal schon in die Höhe stemmen, bei der gesamten Konkurrenz ist das erst viermal passiert. Norwegen gelang das zweimal, Schweden und der Niederlande jeweils einmal.

Viele Favoriten: Das erwartet Deutschland bei der Fußball-EM in England

Apropos Niederlande: Der Titelgewinn der weiblichen Elftal ist fünf Jahre her, damit ist Oranje der Titelverteidiger, den es vom Thron zu stoßen gilt. Dabei machen sich einige Mannschaften Hoffnungen auf den Titel: Neben Schweden (2. im FIFA-Ranking), Deutschland (3.), Niederlande (4.) und Frankreich (5.) will auch der Gastgeber England (8.) bis in das Finale kommen.

Blicken wir auf die deutsche Gruppe: Man hat zwar Glück gehabt, dass nicht die Schwedinnen aus Pot 2 in der Gruppe B gelandet sind - einfach wird die Gruppe aber trotzdem nicht: Am 8. Juli trifft Deutschland auf Dänemark, am 12. Juli dann auf Spanien. Das Finale um die Gruppe wird am 16. Juli zwischen Finnland und Deutschland ausgetragen.

Wann geht die Frauen-EM 2022 los? So wird dieses Jahr gespielt

Gruppenphase : 6.-18. Juli

: 6.-18. Juli Viertelfinale : 20.-23. Juli

: 20.-23. Juli Halbfinale : 26. und 27. Juli

: 26. und 27. Juli Finale: 31. Juli

Deutschland mit Dänemark, Spanien und Finnland in Gruppe B: So sieht der potenzielle Weg des DFB bei der Frauen-EM aus

Im Viertelfinale würde man - vorausgesetzt man beendet die Gruppe auf Platz eins oder zwei - auf ein Team aus Gruppe A treffen. Das kann also England, Norwegen, Nordirland oder Österreich sein. Dabei ist das Prozedere ganz klassisch: Das erstplatzierte Land der einen Gruppe trifft auf die Zweiten der anderen Gruppe. So sieht bei dieser EM die Gruppenverteilung aus:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Die Übertragung der Frauen-EM 2022: So ist die deutsche Nationalmannschaft im TV und LIVE-STREAM zu sehen

Tolle Neuigkeiten für alle Anhänger:innen, die sich in diesem Sommer die Fußball-EM der Frauen anschauen wollen: Dazu wird es zahlreiche Möglichkeiten geben! Dabei kann man die Spiele auch kostenlos sehen - wir schauen uns die Übertragungen genau an.

Die gesamte Fußball-EM kostenlos sehen! So wird die Frauen-EM übertragen

Los geht es beim Öffentlich-rechtlichen: Sowohl das ZDF als auch die ARD werden die Länderspiele der europäischen Top-Nationen LIVE zeigen! Im Wechsel sind alle Spiele mal beim orangenen Sender aus Mainz, mal bei der ARD zu sehen.

Nicht alle schaffen es aber ins lineare Fernsehen: Manche Begegnungen werden ausschließlich im Internet zu sehen sein. Genau wie im Fernsehen werden diese Übertragungen aber kostenlos sein, da ARD und ZDF zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören und daher ihr Programm kostenlos übertragen. Einzige Bedingung: Ihr müsst euch in Deutschland befinden oder einen VPN-Zugang benutzen.

Das ganze Jahr Frauen- und Männerfußball auf DAZN: Hier läuft die Fußball-EM live!

Die Alternative: DAZN! Der beliebte Streamingdienst setzt sich schon länger für eine größere Aufmerksamkeit des Frauenfußballs ein und überträgt nicht nur die Champions League der Frauen. Auch bei der Frauen-EM wird DAZN jedes Spiel covern!

Alle 31 Partien werden LIVE auf der Plattform zu sehen sein - genau wie Highlight-Clips kurz nach Spielende. Für DAZN benötigt ihr zwar ein Abonnement, gemessen an der Menge an Programm und Sportarten, die ihr hier aber sehen könnt, ist dieses fast schon geschenkt. Mehr Informationen zu DAZN gibt es hier:

