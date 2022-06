Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Gruppe, Gegner, Spiele, Übertragung im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zur DFB-Elf

Nach fünf Jahren findet endlich wieder die Fußball-EM der Frauen statt. GOAL wirft einen genauen Blick auf die deutsche Nationalmannschaft.

In England geht es ab dem 6. Juli richtig rund: Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen steigt auf der Insel. Natürlich ist auch die deutsche Nationalmannschaft dabei, die DFB-Auswahl will an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen.

Acht Titel konnte Deutschland schon bei Europameisterschaften erringen - damit haben sie doppelt so viele wie alle anderen Nationen zusammen. Titelverteidiger sind aber die Niederlande - schafft es das DFB-Team, die Nachbarinnen vom Thron zu stoßen?

Am 6. Juli geht es mit dem Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich im Old Trafford los, die deutsche Auswahl steigt zwei Tage später ein. Die erste Spielstätte bei dieser EM wird das Brentford Community Stadium in London.

Auch bei diesem Turnier gehört Deutschland wieder zum Favoritenkreis - wird am Ende ein Titel stehen? GOAL erklärt alle wichtigen Informationen rund um die deutsche Auswahl bei der Fußball-Frauen-EM 2022.

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Gruppe, Gegner und Spiele

Am 6. Juli beginnt die EM, zwei Tage später sind die deutschen Fußballerinnen erstmals gefragt: Dann trifft das DFB-Team nämlich auf Dänemark. Immer beachten muss man dieses Jahr die Zeitumstellung im Vergleich zu England: Offiziell startet das Spiel um 20 Uhr, in Deutschland geht es also um 21 Uhr los.

Dabei hat Deutschland noch eine Gruppe zugelost bekommen, die machbar ist. Es hätte auch anders kommen können: Die Schwedinnen, die zu den Topfavoriten gehören, waren nämlich nur in Topf 2 gelistet und hätten daher in der gleichen Gruppe wie Deutschland landen können - das hat dann aber doch die Niederlande und Gruppe C getroffen.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Der DFB-Kader

Tor: Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg),

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Mittelfeld / Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (Back-Up, TSG Hoffenheim), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Klara Bühl (FC Bayern München), Linda Dallmann (FC Bayern München), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Lina Magull (FC Bayern München), Lea Schüller (FC Bayern München), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (PSG (Paris Saint-Germain))

Spanien, Finnland und Dänemark: Das ist der deutsche Plan für die Gruppenphase

Wir wollen uns den Zeitplan genauer ansehen: Die drei Spiele finden innerhalb von neun Tagen statt: Am 8. Juli geht es mit dem Spiel gegen Dänemark los, vier Tage später folgt das Topspiel gegen Spanien. Das Gruppenfinale gibt es dann am 16. Juli, dort trifft die DFB-Auswahl auf Finnland.

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK



Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Der Weg ins Finale der Frauen-EM 2022: Diese Daten sollten sich Fußballfans freihalten!

Sollte Deutschland Erster oder Zweiter werden, geht es im Viertelfinale weiter, hier wartet der Zweite oder Erste der Gruppe A. Es ist also schon im Viertelfinale möglich, auf Gastgeber England zu treffen. Das Viertelfinale wird vom 20. bis zum 23. Juli gespielt.

Gruppenphase : 6.-18. Juli

: 6.-18. Juli Viertelfinale : 20.-23. Juli

: 20.-23. Juli Halbfinale : 26. und 27. Juli

: 26. und 27. Juli Finale: 31. Juli

Die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-EM 2022: So ist das DFB-Team im TV und LIVE-STREAM zu sehen

Auf wen die deutsche Nationalmannschaft wann trifft, wäre also geklärt, nun wollen wir natürlich auch schauen, wie die Spiele übertragen werden. Und hier gibt es richtig gute Nachrichten: Es wird gleich mehrere Möglichkeiten geben - auch kostenlose!

Die gesamte Fußball-EM wird kostenlos übertragen! So wird die Frauen-EM im Free-TV gezeigt

Wir fangen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen an: Die beiden großen Rundfunkanstalten gemeinsam werden alle Spiele der EM live und kostenlos übertragen! Sowohl das ZDF als auch die ARD beziehungsweise Das Erste werden das Fußballfest aus England LIVE übertragen!

Zwar sind manche Spiele nur im LIVE-STREAM und nicht im linearen Fernsehen zu sehen - aber auch das ist kein Problem. Diese Streams sind nämlich kostenlos und problemlos zu empfangen, solange man sich in Deutschland befindet oder einen VPN benutzt. Fans der deutschen Nationalmannschaft müssen sich sowieso keine Sorgen machen: Alle Spiele des DFB-Teams laufen im TV und LIVE-STREAM gleichermaßen.

Das ganze Jahr Frauen- und Männerfußball auf DAZN: Hier wird die Fußball-EM 2022 live übertragen!

Sollte das alles aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, gibt es auch noch eine Alternative: DAZN überträgt viel Frauenfußball und lässt hierbei auch die Fußball-EM nicht aus. Auch die Champions League der Frauen wird von DAZN, auch kostenlos auf YouTube, angeboten - nun kann man auch die deutsche Nationalmannschaft und jede andere Nation bei dieser EM sehen.

Dabei werden die Einzelspiele nicht nur im LIVE-STREAM auf DAZN angeboten - auch die Highlight-Clips kurz nach Spielende werden hier angeboten. DAZN ist zwar kostenpflichtig, ihr braucht also ein abgeschlossenes Abo, dieses ist aber ziemlich günstig, wenn man sieht, wieviel Programm und Sportarten hier angeboten werden. Weitere Infos findet ihr unter diesen Links:

Die wichtigen Links zu DAZN: So funktioniert der beliebte Sportsender!

Wer zeigt / überträgt dieses Jahr die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM der Frauen? Die Übertragung auf einen Blick