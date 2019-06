FC Schalke 04: Gladbach steigt in Embolo-Verhandlungen ein, Nübel mit U21 im Halbfinale - alle News und Transfergerüchte zu S04

Gladbach steigt angeblich in den Poker um Embolo ein. Derweil könnte Salif Sane länger ausfallen. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Nachdem sich Schalkes Verantworliche zuletzt gegen einen Transfer von Breel Embolo ausgesprochen haben, steigt nun Gladbach offenbar in die Verhandlungen ein.

Alexander Nübel ist derweil mit der deutschen U21 ins Halbfinale der EM in eingezogen. Dabei hatte er einen bewegten Abend.

Der am Montag: Alle wichtigen News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Gesundheitscheck angeblich bestanden: Gladbach steigt in Verhandlungen über Schalkes Embolo ein

Laut Informationen der Rheinischen Post beginnen in dieser Woche die Verhandlungen zwischen und dem FC Schalke über einen Transfer von S04-Stürmer Breel Embolo. Der Schweizer soll bereits am Wochenende einen Gesundheitscheck in Gladbach erfolgreich absolviert haben.

Vor dem Poker mit Schalke wollten sich dem Bericht zufolge Gladbach-Manager Max Eberl und Co. zunächst ein Bild von der Fitness des verletzungsgeplagten Embolos machen. Den Check am Borussia-Park soll der 22-Jährige bestanden haben, weshalb die Verhandlungen nun losgehen können.

FC Schalke 04: 45 Millionen Euro Ausstiegsklausel für Embolo

Ein Hindernis stellt dabei vor allem die Ablösesumme dar: Embolos Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu einem Europa-League-Klub ist angeblich bei 45 Millionen Euro festgeschrieben – rund 30 Millionen Euro über seinem Marktwert. Die Gladbacher ziehen deshalb offenbar auch eine Leihe mit Kaufoption in Betracht.

Schalke möchte Embolo hingegen nicht einfach ziehen lassen. "Fakt ist: Breel Embolo hat bei uns einen Vertrag bis 2021 und ist Bestandteil unserer Planungen für die neue Saison", so der neue Sportvorstand Jochen Schneider in der WAZ.

FC Schalke 04: Bangen um verletzten Salif Sane

Der senegalesische Nationalspieler Salif Sane vom FC Schalke 04 hat sich beim in Ägypten verletzt. Beim 2:0-Sieg gegen Tansania kam der 28-Jährige in der 19. Minute nach einem Kopfballduell falsch auf und musste nach kurzer Behandlung ausgewechselt werden.

Vor allem Sanes Knöchel wurde bei dem Vorfall wohl in Mitleidenschaft gezogen, aber auch sein Knie wurde offenbar zur Sicherheit gecheckt. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt.

Senegals Nationaltrainer über Salif Sane: "Hoffentlich verpasst er nicht den Rest des Turniers"

Senegals Nationaltrainer Aliou Cisse befürchtet jedoch eine langfristige Verletzung. "Der Knöchel ist stark angeschwollen. Wie schwer die Verletzung ist, werden wir erst nach der genauen Untersuchung wissen. Hoffentlich verpasst er nicht den Rest des Turniers", so der 43-Jährige nach dem Spiel.

Ein längerer Ausfall könnte für Schalke im schlimmsten Fall bedeuten, dass der Stamm-Innenverteidiger den Saisonstart verpassen wird.

Erst wackelig, dann der Held: Alex Nübel besteht Stresstest im Tor der U21

Schwächen im Aufbau, Elfmeter verschuldet, aber zwei Hundertprozentige gehalten. Im Tor der U21 erlebte Alex Nübel einen turbulenten Abend.

"Innerhalb der Mannschaft redet er sehr viel", versicherte Verteidiger Benjamin Henrichs auf Nachfrage von Goal und SPOX mit einem Augenzwinkern. "Da verhält er sich ein bisschen anders als bei euch." Das mag auch daran liegen, dass medial in den vergangenen Monaten häufig Fragen nach der Zukunft des talentierten Torhüters gestellt wurden – Fragen, denen er sich aktuell nur sehr ungern stellt.

Nach dem 1:1 gegen die österreichische Auswahl, das gleichbedeutend mit dem Einzug ins Halbfinale der war, ging es den Medienvertretern allerdings nicht darum, ob Nübel künftig weiter in Königsblau oder doch für den auflaufen wird. Vielmehr ging es um das sportliche Wechselbad der Gefühle, das der Torwart im Stadio Friuli durchlebt hatte.

Schalke-Profi Amine Harit über tödlichen Unfall: "Ein Drama, das schwer zu vergessen ist"

Amine Harit hat sich zum ersten Mal detailliert zum Ablauf des tödlichen Autounfalls geäußert, in den er vor rund einem Jahr in Marokko verwickelt war, und vom "schlimmsten Moment meines Lebens" gesprochen. Der Unfall in Marrakesch, bei dem ein Fußgänger zu Tode gekommen war, sei "ein Drama, das schwer zu vergessen ist", sagte Harit der L'Equipe.

Er sei mit seinem Bruder "gegen 22 Uhr" nach einem Essen "nicht außergewöhnlich schnell" unterwegs gewesen, "aber wohl 10 bis 15 km/h über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Da war diese Person, die die Straße überquerte", schildert Harit die Ereignisse vom 29. Juni 2018: "Dann der Schock! Ich hielt 100 bis 150 Meter vom Unfallort entfernt an, weil ich es kaum realisieren konnte. Ich habe auf die Polizei gewartet, stand unter Schock, der schlimmste Moment meines Lebens."

Benito Raman zum Schalke 04? dementiert Einigung

Der schon als fix vermeldete Wechsel von Benito Raman von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 ist nach Informationen von Goal und SPOX nach wie vor noch nicht unter Dach und Fach. Die Bild hatte am späten Samstagabend über eine Einigung zwischen beiden Vereinen berichtet.

Dem Blatt zufolge hätten sich die Fortuna und die Königsblauen auf eine Ablöse in Höhe von rund neun Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Raman verständigt.

Im Gegenzug soll Bernard Tekpetey, der zuletzt für den -Aufsteiger stürmte und für 2,5 Millionen Euro zurück zu den Königsblauen wechselte, für zwei Jahre auf Leihbasis in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt kommen. Auf Nachfrage von Goal und SPOX dementierte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel jedoch eine eine solche Einigung.

Holt der FC Schalke 04 Filip Novak vom ?

Bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger sind die Verantwortlichen des FC Schalke 04 offenbar auf den tschechischen Nationalspieler Filip Novak aufmerksam geworden. Futbolarena.com schreibt, S04 habe Novaks Klub Trabzonspor bereits zwei Offerten für den 28-Jährigen unterbreitet: Ein Angebot über vier Millionen Euro Ablöse sei abgelehnt worden, nun warte man auf eine Reaktion zur auf 4,5 Millionen Euro aufgestockten Offerte.

Novaks Vertrag läuft 2020 aus. Sollte er nicht verlängern, ist dieser Sommer die letzte Gelegenheit für den türkischen Traditionsverein, mit einem Verkauf viel Geld einzunehmen. Zuvor war Atalanta Bergamos Robin Gosens als möglicher neuer Linksverteidiger auf Schalke gehandelt worden.

Auch Schalke 04 zeigt Interesse an Bryan Mbeumo

Der FC Schalke 04 soll zu den Klubs gehören, die sich für den jungen Angreifer Bryan Mbeumo von ES Troyes interessieren. Das berichtet die L'Equipe . Der französische Junioren-Nationalspieler hat eine starke Saison hinter sich und sammelte in 35 Ligue-2-Spielen 13 Scorerpunkte (zehn Treffer, drei Assists).

Neben den Schalkern sollen auch und Straßburg Alsace Interesse zeigen. Der und S04-Bundesligarivale hätten bereits Offerten für Mbeumo abgegeben. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft noch bis 2021.