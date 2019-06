Schalke-Profi Amine Harit über tödlichen Unfall: "Ein Drama, das schwer zu vergessen ist"

Schalkes Amine Harit hat den tödlichen Unfall in Marokko als schlimmsten Moment seines Lebens bezeichnet. Damals war ein Fußgänger zu Tode gekommen.

Amine Harit hat sich zum ersten Mal detailliert zum Ablauf des tödlichen Autounfalls geäußert, in den er vor rund einem Jahr in Marokko verwickelt war, und vom "schlimmsten Moment meines Lebens" gesprochen. Der Unfall in Marrakesch, bei dem ein Fußgänger zu Tode gekommen war, sei "ein Drama, das schwer zu vergessen ist", sagte Harit gegenüber der L'Equipe .

Er sei mit seinem Bruder "gegen 22 Uhr" nach einem Essen "nicht außergewöhnlich schnell" unterwegs gewesen, "aber wohl 10 bis 15 km/h über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Da war diese Person, die die Straße überquerte", schildert Harit die Ereignisse vom 29. Juni 2018: "Dann der Schock! Ich hielt 100 bis 150 Meter vom Unfallort entfernt an, weil ich es kaum realisieren konnte. Ich habe auf die Polizei gewartet, stand unter Schock, der schlimmste Moment meines Lebens."

Harit wurde nach dem Unfall mit Todesfolge zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt, zahlte außerdem ein Bußgeld und nach Bild -Angaben 10.000 Euro Blutgeld an die Hinterbliebenen des Opfers.

Harit: "Da hat es bei mir Klick gemacht"

"Das war der Anfang einer sehr komplizierten Zeit. Meine Eltern sind zuerst zur Familie des Opfers gegangen, mir ging es nicht gut, also habe ich mit ihnen telefoniert", sagte Harit: "Ich habe mich ein bisschen besser gefühlt, als ich mit der Mutter und der Familie gesprochen hatte. Das war das, was mich am meisten belastete."

Nach dem Unglück habe er zwar versucht, an die guten Leistungen seiner ersten Saison beim anzuknüpfen, "aber als ich auf dem Platz stand, sagte ich mir, dass ich keinen Erfolg haben werde. Es fühlte sich in meinem tiefsten Inneren einfach nicht richtig an."

Der 22 Jahre alte marokkanische Nationalspieler hatte mit Verletzungen, Formkrisen und Undiszipliniertheiten zu kämpfen und wurde zeitweise sogar aus dem Kader gestrichen. Im Gespräch mit der L'Equipe gab er jedoch an, geläutert zu sein. "Als ich erfuhr, dass ich Vater werde, hat es bei mir Klick gemacht. Im Fußball kannst du Blödsinn machen, aber mit einem Kind hast du nicht das Recht, Fehler zu machen. Ich habe verstanden, dass ich mich ändern muss."

Er hoffe, dass er in der kommenden Saison "einhundert Prozent herausholen" könne, und dass es "kein Problem mehr geben wird."