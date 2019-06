FC Schalke 04: Breel Embolo bei Gladbach im Gespräch, neues Angebot für Raman - alle News und Transfergerüchte zu S04

Was tut sich in der S04-Offensive? Benito Raman soll kommen, Breel Embolo könnte gehen. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Der hat eine missratene Saison hinter sich und plant nun mit Hochdruck eine erfolgreichere Spielzeit 2019/20. Dafür hat sich in der Führungsetage bereits einiges getan in den letzten Monaten.

Unter anderem kam mit David Wagner ein neuer Cheftrainer und nun wird am Kader gebastelt. Wer kommt, wer muss gehen?

Der FC Schalke 04 am Freitag: Alle wichtigen News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Wechselt Schalke-Stürmer Breel Embolo zu ?

Breel Embolo von Bundesligist Schalke 04 steht bei Borussia Mönchengladbach auf der Wunschliste. Das schreibt die WAZ am Freitagvormittag.

Demnach will sich der Ligakonkurrent von S04 die Dienste des Schweizer Nationalspielers bereits in diesem Sommer sichern. Bei der Elf vom Niederrhein sieht man den 22 Jahre alten Angreifer trotz seiner Verletzungsanfälligkeit als Offensivoption.

Ex-Schalker Raul hat einen neuen Job bei

Der ehemalige Schalker Profi Raul übernimmt beim spanischen Rekordmeister Real Madrid das Traineramt bei der zweiten Mannschaft "Real Madrid Castilla". Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Bislang war die 41 Jahre alte Real-Legende als Juniorentrainer bei den Königlichen aktiv, zuletzt als U18-Coach.

Gratulation und viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe als Trainer von #RMCastilla , @RaulGonzalez ! 🤗 #S04 https://t.co/WYepDXf3cZ — FC Schalke 04 (@s04) 20. Juni 2019

FC Schalke 04: Suche nach neuem Sportdirektor beendet

Der FC Schalke 04 hat einem Bericht der Bild zufolge seine Suche nach einem neuen Sportdirektor vorerst beendet. Das soll unter anderem daran liegen, dass die Kandidaten Markus Krösche, Horst Heldt und Christoph Metzelder aus verschiedenen Gründen nicht den Zuschlag erhielten oder absagten.

Vorerst will S04 nun wohl mit dem Trio aus Trainer David Wagner, Sportvorstand Jochen Schneider und Kaderplaner Michael Reschke auftreten. Ähnliches hatte zuletzt auch der kicker gemeldet

In der Bild blieb Schneider bezüglich eines neuen Sportdirektors zurückhaltend: "Wir sind aktuell dabei, die optimalen Strukturen rund um unsere Lizenzmannschaft zu schaffen und die damit einhergehenden Personalentscheidungen zu treffen. In Kürze werden wir das Ergebnis dieser Arbeit vorstellen."

Schalke 04 will Angebot für Fortunas Benito Raman aufbessern

Schalke 04 will die Verhandlungen wegen eines Transfers von Angreifer Benito Raman wieder anschieben. Aktuell stocken die Gespräch mit , weil beide Klubs unterschiedliche Vorstellungen bei der Ablöse für den Belgier haben.

So bieten die Knappen bisher sieben Millionen Euro, der Fortuna schwebt ein deutlich höherer Betrag, etwa das Doppelte, vor. Laut Informationen der WAZ wollen sich die Schalker nun bewegen und Düsseldorf ein verbessertes Angebot unterbreiten.

Jobst erklärt: Darum sahen die Schalke-Talente 2018/19 nicht gut aus

Der FC Schalke 04 musste sich zuletzt den Vorwurf gefallen lassen, dass hochgehandelte Spieler in Gelsenkirchen nur selten ihr Potenzial abrufen können. In der Bild hat Marketing-Vorstand Alexander Jobst dazu Stellung bezogen: "Es ist für junge bzw. neue Spieler viel einfacher, sich in einem funktionierenden Team mit entsprechenden Ergebnissen zu integrieren."

Er mahnte an, dass es für Spieler in der vergangenen Saison so oder so schwer gewesen sei: "In einer enttäuschenden Saison sieht jeder einzelne Spieler in der Regel nicht gut aus."

Jobst sprach eine klare Botschaft in Richtung des Kaders aus: "Wir wissen, dass wir in diesem harten Wettbewerb nur bestehen können, wenn jeder Einzelne von uns jeden Tag 100 Prozent für unseren Verein gibt. Derjenige, der hierzu nicht bereit ist, hat keine Chance auf eine Zukunft beim FC Schalke 04."

Goretzka: Schalke 04 sollte sich den BVB zum Vorbild nehmen

Schalke 04 kämpfte in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg, Erzrivale bis zum Schluss um die Meisterschaft. Für den ehemaligen Schalker liegt dies auch in der Transferpolitik der beiden Reviernachbarn begründet und er rät seinem Ex-Klub, sich da an den Schwarz-Gelben zu orientieren.

Der Bild sagte Goretzka: "Dass die Transferpolitik von Dortmund in den letzten Jahren sehr gut war, liegt auf der Hand. Man sieht es an den Käufen und Verkäufen, die sie tätigen. So hart das klingt: Das kann man in Schalke schon als Vorbild nehmen."

Der Bayern-Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer nach langen Verhandlungen von S04 nach München gewechselt. Ein Transfer, der "auf jeden Fall die goldrichtige Entscheidung" gewesen sei. Goretzka schob noch nach: "Obwohl es nicht leicht war…"

