FC Schalke 04: Raman-Wechsel noch nicht fix, Angebot für Filip Novak - alle News und Transfergerüchte zu S04

Benito Raman ist noch kein Schalker, Filip Novak und Breel Embolo werden auch gehandelt. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Der hat eine missratene Saison hinter sich und plant nun mit Hochdruck eine erfolgreichere Spielzeit 2019/20. Dafür hat sich in der Führungsetage bereits einiges getan in den letzten Monaten.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Unter anderem kam mit David Wagner ein neuer Cheftrainer und nun wird am Kader gebastelt. Wer kommt, wer muss gehen?

Der FC Schalke 04 am Sonntag. Alle wichtigen News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Benito Raman zum Schalke 04? dementiert Einigung

Der schon als fix vermeldete Wechsel von Benito Raman von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 ist nach Informationen von Goal und SPOX nach wie vor noch nicht unter Dach und Fach. Die Bild hatte am späten Samstagabend über eine Einigung zwischen beiden Vereinen berichtet.

Dem Blatt zufolge hätten sich die Fortuna und die Königsblauen auf eine Ablöse in Höhe von rund neun Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Raman verständigt.

Im Gegenzug soll Bernard Tekpetey, der zuletzt für den -Aufsteiger stürmte und für 2,5 Millionen Euro zurück zu den Königsblauen wechselte, für zwei Jahre auf Leihbasis in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt kommen. Auf Nachfrage von Goal und SPOX dementierte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel jedoch eine eine solche Einigung.

Holt der FC Schalke 04 Filip Novak vom ?

Bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger sind die Verantwortlichen des FC Schalke 04 offenbar auf den tschechischen Nationalspieler Filip Novak aufmerksam geworden. Futbolarena.com schreibt, S04 habe Novaks Klub Trabzonspor bereits zwei Offerten für den 28-Jährigen unterbreitet: Ein Angebot über vier Millionen Euro Ablöse sei abgelehnt worden, nun warte man auf eine Reaktion zur auf 4,5 Millionen Euro aufgestockten Offerte.

Novaks Vertrag läuft 2020 aus. Sollte er nicht verlängern, ist dieser Sommer die letzte Gelegenheit für den türkischen Traditionsverein, mit einem Verkauf viel Geld einzunehmen. Zuvor war Atalanta Bergamos Robin Gosens als möglicher neuer Linksverteidiger auf Schalke gehandelt worden.

Schalke 04: Breel Embolo soll nicht verkauft werden

Stürmer Breel Embolo wird mit einem Transfer zum Bundesligarivalen in Verbindung gebracht. Gemäß eines Berichts von Sky will der Stürmer die Knappen in dieser Saison auch verlassen und die WAZ schreibt, Embolo sei Transferziel Nummer eins bei den Fohlen.

S04-Sportvorstand Jochen Schneider allerdings kühlt die Gerüchte ab und betont, der Schweizer solle nicht abgegeben werden. "Spekulationen sind in der Sommerpause völlig normal, aber wir beteiligen uns nicht daran. Fakt ist: Breel Embolo hat bei uns einen Vertrag bis 2021 und ist Bestandteil unserer Planungen für die neue Saison."

Auch Schalke 04 zeigt Interesse an Bryan Mbeumo

Der FC Schalke 04 soll zu den Klubs gehören, die sich für den jungen Angreifer Bryan Mbeumo von ES Troyes interessieren. Das berichtet die L'Equipe . Der französische Junioren-Nationalspieler hat eine starke Saison hinter sich und sammelte in 35 Ligue-2-Spielen 13 Scorerpunkte (zehn Treffer, drei Assists).

Neben den Schalkern sollen auch und Straßburg Alsace Interesse zeigen. Der und S04-Bundesligarivale hätten bereits Offerten für Mbeumo abgegeben. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft noch bis 2021.

S04-Neuzugang Jonjoe Kenny: "Ich will mit Schalke Titel gewinnen"

Mit Goal spricht Jonjoe Kenny über seinen Wechsel zu Schalke 04, seine Ziele mit S04, junge Engländer in und die . Dabei nennt er unter anderem die Gründe für seinen Transfer von Everton in die Bundesliga.