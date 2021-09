Jochen Sauer erklärt die Gründe für Jann-Fiete Arps Scheitern beim FC Bayern und Herbert Hainer spricht über die Super League. Alle FCB-News.

FC Bayern - Nachwuchschef Jochen Sauer erklärt: Darum schaffte Jann-Fiete Arp nicht den Durchbruch

Nachwuchschef Jochen Sauer vom FC Bayern hat über Jan Fiete Arp gesprochen und erklärt, warum dem Sturmtalent der Durchbruch bei den Münchnern bisher verwehrt blieb.

"Er ist damals aus einem instabilen Umfeld von Hamburg nach München gekommen. Der Schritt zu Bayern war zu groß – vor allem mit der Erwartungshaltung, dass er jetzt bei den Profis immer spielt und Robert Lewandowski richtig Beine machen muss", erklärte Sauer in Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Im Sommer 2019 wechselte Arp für drei Millionen Euro von seinem Jugendverein Hamburger SV zum FC Bayern und kommt seitdem nur auf einen Profi-Einsatz. Die laufende Spielzeit verbringt der 21-Jähriger leihweise bei Holstein Kiel, wo er bisher zwei Tore in sechs Einsätzen erzielte.

FC Bayern, News: FCB ohne Fans zum FC Barcelona

Der FC Bayern muss zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison beim FC Barcelona am kommenden Dienstag auf Fan-Unterstützung verzichten. Wie der FCB am Mittwoch mitteilte, erlauben die lokalen Behörden in Bezug auf die aktuell gültigen Gesetze der katalanischen Regierung derzeit keine Auswärtszuschauer.

Deshalb erhalten auch die Münchner keine Tickets. Zwar gibt es in Katalonien zumindest wieder einige Lockerungen in den Pandemiegesetzen, weshalb für den Kracher immerhin wieder 40.000 Fans zugelassen sind, für den Anhang der Gäste gilt dies jedoch nicht. Weiterer Vorteil für Barca: Aufgrund des Streits um die Abstellung südamerikanischer Nationalspieler wurde die Partie beim FC Sevilla am Samstag verlegt, die Barca-Profis erhalten eine zusätzliche Pause.

Bezüglich der weiteren Auswärtsspiele in der Gruppenphase in Lissabon (20. Oktober) und Kiew (23. November) stehe der FCB im Austausch mit den Vereinen.

FC Bayern - Herbert Hainer erklärt: Darum haben wir die Super League abgelehnt

Herbert Hainer hat die Ablehnung des FC Bayern gegen eine Super League erklärt und sich für ein verbessertes Financial Fairplay ausgesprochen.

"Es ist absolut wichtig, dass das, was wir am Fußball schätzen, nicht verloren geht. Das sind Auf- und Abstieg, das sind Überraschungen wie im DFB-Pokal", sagte der Bayern-Präsident auf dem Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf.

"Den Fans ist aufgestoßen, dass es eine geschlossene Gesellschaft von 12 oder 14 Klubs gibt, denn das verzerrt den Wettbewerb und nimmt dem Sport das, was ihn so schön macht", erklärte Hainer.

„Die #SuperLeague ist für uns kein tragfähiges Modell“ - Herbert #Hainer hat auf dem #SPOBIS2021 die Ablehnung des @FCBayern gegen eine Superleague erklärt und sich für ein verbessertes Financial Fairplay ausgesprochen @spox @GoalDeutschland pic.twitter.com/pN0Yv9ZwCh — MVolkmar (@MartinVolkmar) September 8, 2021

Daher haben wir schnell gesagt, wir sind bei der Super League nicht dabei, weil das für uns kein tragfähiges Modell ist. Allerdings hat mich auch überrascht, dass das Ganze in drei Tagen implodiert ist."

Zwar wollte er den Plan einer Super League "nicht für alle Ewigkeiten von der Hand weisen, aber kurzfristig sicherlich nicht".

Super League: Herbert Hainer widerspricht Real-Boss Perez

Zudem widersprach der Aufsichtsratsvorsitzende der Bayern Real-Präsident Florentino Perez, der die Gründung der Super League mit dem dringenden Geldbedarf der Topklubs aufgrund der Corona-Pandemie begründet hatte ("Sonst sind wir alle tot").

"Dann bräuchte man als Klub noch mehr Spieler, hätte noch mehr Verletzte, bräuchte noch einmal mehr Spieler und hätte noch höherer Ausgaben. Aber die Zusatzeinnahmen, die von der FIFA ausgeschüttet werden sollen, würden diese Mehrausgaben nicht decken können. Die Lawine würde nur immer größer", sagte Hainer, der davon sprach, so "den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben."

Der Bayern-Präsident weiter: "Und das, obwohl die großen Ligen in den letzten zehn Jahren permanent Zuwächse hatten." Bestes Beispiel für diese Misswirtschaft sei der FC Barcelona, der neben Real und Juventus Turin weiter an den Plänen festhält, mit 1,3 Milliarden Schulden.

Herbert Hainer für Neujustierung des Financial Fairplay

Daher müsse man "das Problem an der Wurzel fassen, in dem man nicht mehr Geld ausgeben darf als man einnimmt", sprach sich der FCB-Boss für eine Neujustierung und Optimierung des Financial Fairplay der UEFA aus.

"Ich glaube, die Krise ist auch eine Chance. Wir haben schon lange über Fairplay gesprochen, aber es ist nie etwas passiert. Vielleicht ist die Krise eine Chance, das Thema jetzt anzupacken, damit der Sport überleben kann."

Dazu benötige man aber einen gemeinsamen Vorstoß von Vereinen, Dachverbänden und der Politik, etwa bei einer gesetzlichen Regelung zur Begrenzung der Ausgaben: "Es braucht eine Reglementierung bei Spielergehältern, Transfersummen und Beratergehältern."

FC Bayern: Thomas Müller gibt Verletzungsupdate und spricht über die FCB-Neuzugänge von RB Leipzig

Thomas Müller hat im Interview mit der Sport Bild ein Update zu seiner Verletzung gegeben. Außerdem äußerte sich der 31-Jährige unter anderem zu den Transfers des FC Bayern, Trainer Julian Nagelsmann und dem angeblichen Bayern-Bonus im DFB-Team .

"Die Probleme kamen aus dem Nichts", erklärte Müller seine Adduktorenverletzung, die ihn zu einer vorzeitigen Abreise von der deutschen Nationalmannschaft gezwungen hatte. Trotzdem glaubt der Offensivspieler, schon bald wieder auf den Platz zurückzukehren: "Es sieht nicht nach einer gravierenden Geschichte aus. Grundsätzlich bin ich guter Dinge."

Am kommenden Samstag trifft der Rekordmeister im Topspiel auf RB Leipzig (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Ob Müller eine Option gegen die Sachsen ist, wird sich erst in den kommenden Tagen herausstellen. Zuletzt absolvierte der Rechtsfuß lediglich individuelles Training.

Den Vorwurf, der FC Bayern habe angesichts der Verpflichtungen von Trainer Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer mit RB Leipzig den nächsten Ligakonkurrenten gezielt geschwächt, stritt Müller indes ab. "Auf keinen Fall", stellte er klar und schob nach: "Es hat ja kein Verein eine Verkaufspflicht, siehe Paris und Mbappe. Der FC Bayern hält wie jeder Verein nach Qualität Ausschau, die ins entsprechende Budget passt."

