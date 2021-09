Lothar Matthäus sagt Jamal Musiala eine rosige Zukunft voraus und Serge Gnabry droht in der Champions League auszufallen. Alle News zum FC Bayern.

Der FC Bayern München gewinnt auch das Aufeinandertreffen mit RB Leipzig (4:1) und liegt damit in der Bundesliga nur zwei Punkte hinter Tabellenführer VfL Wolfsburg. Hier gibt es alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister am Sonntag.

FC Bayern, News: Lothar Matthäus sieht in Jamal Musiala den nächsten Neymar

Sky-Experte Lothar Matthäus hat Jamal Musiala nach dem 4:1-Erfolg des FC Bayern bei RB Leipzig in den höchsten Tönen gelobt. Er ist sogar der Meinung, dass der 18-Jährige eines Tages in die Fußstapfen seines Idols Neymar (Paris Saint-Germain) treten könne.

"Neymar ist kein schlechtes Vorbild. Wenn er die guten Dinge beherrscht, kann er ein zweiter Neymar werden. Das traue ich ihm zu", erklärte der Weltmeister von 1990 nach der Begegnung im Gespräch mit Moderator Sebastian Hellmann: "Er ist geerdet, auf dem Platz gibt er alles."

"Er macht Dinge, die speziell sind. Auch beim Tor: Die Annahme mit rechts, dann wartet er, bis der Ball dort ist, wo er ihn haben will", lobte Matthäus Musialas Qualitäten weiter: "Hätte er ihn früher genommen, hätte er ihn in den Himmel geschlagen. Das ist das, was den Unterschied ausmacht."

Mit einem Tor und einer Vorlage gehörte Musiala zu den Spielern, die gegen RB Leipzig den Unterschied machten: "Er ist nicht nur ein Ergänzungsspieler, sondern ein gestandener Spieler in dieser Mannschaft. Auf ihn ist Verlass", so Matthäus, der hinzufügte: "Dieser junge Spieler hat eine ganz große Zukunft vor sich."

FC Bayern, News: Serge Gnabry droht in Barcelona auszufallen

Der FC Bayern München bangt vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona in der Champions League um zwei Leistungsträger. Beim 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig am Samstag mussten Robert Lewandowski und Serge Gnabry angeschlagen ausgewechselt werden.

Ohne Einwirkung des Gegners war Gnabry in der 42. Minute auf dem Platz liegengeblieben: "Er hat einen Hexenschuss im Rücken. Ich kann noch keine Prognose für Dienstag abgeben", so Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz: "Er wurde bereits ausführlich behandelt. Wir müssen abwarten wie es ihm morgen geht."

Entwarnung konnte er dagegen bei Lewandowski geben: "Lewy hatte Probleme im Adduktorenbereich, da war etwas Spannung" so der 34-Jährige am Sky -Mikrofon: "Es war eine Vorsichtsmaßnahme, eigentlich wollten wir ihn 20 Minuten länger spielen lassen." Für den polnischen Nationalspieler war die Begegnung in der 59. Minute beendet.

Der FC Bayern absolviert am kommenden Dienstag (21 Uhr) in Barcelona sein erstes Gruppenspiel in der Champions League. Dort wird Corentin Tolisso aufgrund von Wadenproblemen wohl nicht zur Verfügung stehen, auch Kingsley Coman droht wegen muskulärer Probleme auszufallen.

FC Bayern, News: RB-Fans mit Banner gegen Julian Nagelsmann und Joshua Kimmich

Beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München haben Fans der Hausherren mit einem Banner die ehemaligen Leipziger Joshua Kimmich und Trainer Julian Nagelsmann aufs Korn genommen . Im Block der Bayern-Fans gab es derweil Auseinandersetzungen zwischen Zuschauern und Ordnern, die Polizei musste eingreifen.

In der ersten Halbzeit entrollten die Leipziger Fans ein Banner gegen Kimmich und Ex-Coach Nagelsmann mit den Worten: "@Joshua, Julian. Reibt euch die Hände und lacht. Einen Namen habt ihr euch hier sowieso nie gemacht!" Ein weiteres Spruchband gegen Kimmich lautete: "@Joshua: In Leipzig gelernt zu siegen und nun der bayrischen Arroganz verfallen."

Kimmich (26) hatte von 2013 bis 2015 in Leipzig gespielt und war anschließend zu den Bayern gewechselt. Nagelsmann hatte in diesem Sommer den Weg nach München eingeschlagen. Er gehe "mit voller Vorfreude ins Spiel und zittere nicht, ob da ein paar Leute pfeifen. Auch wenn es 34.000 sind", hatte er auf der Pressekonferenz am Freitag erklärt.

In der zweiten Halbzeit kam es zudem zu tumultartigen Szenen im Gästeblock der Bayern-Fans: Weil diese sich Auseinandersetzungen mit der Ordnern lieferten, kamen einige Polizisten dazu, verließen den Block aber kurz darauf wieder. Nach insgesamt zwölf Minuten beruhigte sich die Lage.

