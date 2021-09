Besonderes Spiel für Julian Nagelsmann und ein heutiger FCB-Scout war ein großer Adeyemi-Fan. Die News zum FC Bayern.

Der FC Bayern München am Samstag des Bundesligakrachers gegen RB Leipzig. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

FC Bayern, News: Nagelsmann äußert sich zu "Lügenbaron"-Attacken

Vor dem Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig hat sich Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Presse gestellt. Der Bayern-Coach sprach dabei unter anderem über die Anschuldigungen bezogen auf die Transfers von Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer.

Nagelsmann, der ursprünglich erklärt hatte, keine RB-Spieler nach München mitzunehmen, sagt: "Ich weiß, dass ich als Lügenbaron dargestellt wurde. Die Themen, die ich so lese über mich, lasse ich jetzt nicht zu nah ran an mich. Ich hätte mich auch hinsetzen können und sagen können, dass ich sechs Spieler und sieben Staff-Mitarbeiter mitnehmen möchte. Das wäre bei den Fans auch nicht besser angekommen.

Weiter führte er aus: "Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich noch kein einziges Gespräch mit einem Bayern-Verantwortlichen, deshalb war es noch nicht klar, wen man mitnehmen kann und was überhaupt Sache ist. Bei Upamecano war es schon vor meiner Ankunft klar. Bei Sabitzer muss man auch sagen, dass er sich dagegen entschieden hat, zu verlängern. Dass Leipzig noch Geld für ihn kassiert hat, ist jetzt nicht schlecht gelaufen für sie."

Am 4. Spieltag der Bundesliga Saison 2021/2022 bestreiten am Samstagabend RB Leipzig und der FC Bayern München das Top-Spiel der Woche. Anpfiff in Leipzig ist um 18.30 Uhr.

FC Bayern, Transfers: FCB-Scout wollte Karim Adeyemi zu Chelsea locken

Der neue Campus-Scout des FC Bayern München Vito Leccese wollte Karim Adeyemi 2018 von der SpVgg Unterhaching zum FC Chelsea locken.

Vom Interesse des Premier-League-Klubs am damals 16-jährigen hatte Unterhaching-Präsident Manfred Schwabl neulich bei Sport1 berichtet: "2018 kam über einen Scout des FC Chelsea eine Anfrage zu uns. Er hatte damals einen Vertrag bei uns. Mein Kontakt zur Familie von Karim war sehr eng. Ich habe dann gesagt, dass es doch eine geile Geschichte ist, wenn wir uns das mal vor Ort gemeinsam anschauen. Dann sind sein Papa, meine Tochter, Karim und ich rüber geflogen und wir haben uns das bei Chelsea mal angeschaut."

Nach Informationen von Goal und SPOX handelt es sich bei diesem Scout um den 32-jährigen Leccese, der in diesem Sommer nach vier Jahren bei Chelsea zum FC Bayern gewechselt ist. Unter dem ebenfalls neuen Teamleiter Kaderplanung & Scouting im Nachwuchs Florian Zahn ist Leccese vor allem für die Sichtung von internationalen Talenten verantwortlich.

Obwohl Adeymi beim damaligen Probetraining überzeugt hatte, blieb er letztlich in Unterhaching. "Das war eine richtig interessante Erfahrung und Karim hat auch gut abgeschnitten. Er hat sogar beim älteren Jahrgang mittrainiert und Spuren hinterlassen", erzählte Schwabl.

"Aber für uns und die Eltern war immer klar, dass dieser Schritt mit 16 Jahren auf die Insel noch zu groß ist. Chelsea wollte ihn in die Akademie aufnehmen, aber wir haben gesagt, dass wir Karim noch unter den eigenen Fittichen haben wollen."

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Begegnung 11.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag RB Leipzig - FC Bayern München 14.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag FC Barcelona - FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum 24.09.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München 29.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 2. Spieltag FC Bayern München - Dynamo Kiew

FC Bayern, Transfer: Lovro Zvonarek wechselt nach München

Der FC Bayern München hat das kroatische Talent Lovro Zvonarek verpflichtet. Der 16-Jährige kommt im nächsten Sommer vom Erstligisten Slaven Belupo und unterschrieb einen langfristigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister. Das teilte der Klub offiziell mit.

"Lovro war im Frühjahr bei uns am Campus zum Probetraining. Nicht erst seit diesen Tagen sind wir überzeugt von seinem großen Entwicklungspotential und freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat", sagte FCB-Campus-Leiter Jochen Sauer.

Der offensive Mittelfeldspieler Zvonarek gehört bei Belupo bereits zum Stammpersonal und erzielte zwei Wochen nach seinem 16. Geburtstag sein erstes Ligator. Bei seinem aktuellen Klub soll Zvonarek bis kommenden Sommer "wichtige Erfahrungen auf einem hohen Niveau im Männerfußball sammeln", wie Holger Seitz, sportlicher Leiter am Bayern-Campus, erklärte: "Wir sind überzeugt, dass es für seine persönliche Entwicklung aktuell so am besten ist. Auch deswegen haben wir ihn erst zur neuen Saison verpflichtet."