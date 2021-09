Beim FCB gibt es wieder Gerüchte um einen Leipzig-Star und Karl-Heinz Rummenigge plaudert über Reals einstiges Ribery-Interesse. Die Bayern-News.

Der FC Bayern München am Montag vor dem Kracher in der Champions League gegen den FC Barcelona. Hier gibt es alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister zum Start in die Woche.

Hier findet Ihr zudem die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln:

FC Bayern, Gerücht: FCB hat Interesse an Dani Olmo

Der FC Bayern München soll weiterhin Interesse an RB Leipzigs Mittelfeldstratege Dani Olmo haben. Das berichtet die spanische Marca. Der Spanier hat bei der EM im Sommer mit starken Leistungen die Blicke auf sich gezogen und wurde schon Mitte Juli mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Kurz vor Ende der Transferphase flammte dann das Interesse des spanischen Topklubs FC Barcelona auf, wo Olmo einst die Akademie durchlaufen hatte. "Um über einen Wechsel überhaupt nachzudenken, war auch gar keine Zeit, dafür war das alles zu schnell vom Tisch", sagte Olmo zuletzt gegenüber der SZ. Dem Marca-Bericht zufolge wollen die Katalanen Olmo aber weiterhin verpflichten und sollen dabei in Konkurrenz mit dem FC Bayern, Manchester United und Juventus Turin stehen.

Mit Julian Nagelsmann hätte Olmo bei Bayern seinen ehemaligen RB-Trainer zur Seite. Olmo selbst gab sich zurückhaltend: "Ich bin zunächst auf die gesamte Saison mit Leipzig fokussiert. Ich habe wahnsinnige Lust zu spielen, nach den internationalen Turnieren wieder mit RB anzugreifen. Das ist meine Motivation."

FC Bayern, News: Real Madrid bot 75 Millionen Euro für Ribery

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (65) hat in einem ausführlichen Interview mit der spanischen Sportzeitung as über die aktuellen Entwicklungen im Fußball gesprochen, von der Super League über das Financial Fairplay bis hin zu Lionel Messis Abgang vom FC Barcelona. Der langjährige FCB-Boss sprach bei der Gelegenheit auch über eine horrende Offerte Real Madrids für Ex-Bayern-Star Franck Ribery.

👉 Training, Kader, Reise - Der Bayern-Tag vor Barcelona.



🗞️ Alle Infos am Montag im Ticker: https://t.co/HXCCsZvQBh#FCBayern #packmas — FC Bayern München (@FCBayern) September 12, 2021

Für den Franzosen habe Real 2008 75 Millionen Euro Ablöse geboten, "das hätte damals alle Rekorde gebrochen". Die Bayern hätten damals aber ein Zeichen setzen wollen: "Wir wollten der Welt zeigen, dass Bayern kein Verkaufsverein ist." Gleichermaßen hätten die Spieler so verstanden, "dass hier Verträge unterzeichnet werden, um sie zu erfüllen."

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Begegnung 14.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag FC Barcelona - FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum 24.09.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München 29.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 2. Spieltag FC Bayern München - Dynamo Kiew

FC Bayern, Transfers: Salihamidzic wollte Perisic und Coutinho halten

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Markus Babbel hat bei Sport1 verraten, dass sein Ex-Mitspieler und heutiger FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gerne Ivan Perisic und Philippe Coutinho fest verpflichtet hätte.

"Er hätte sehr gerne Coutinho und Perisic weiterverpflichtet", erklärte Babbel. "Nur finanziell war es einfach nicht möglich. Und das muss man dann eben auch mal akzeptieren."