FC Bayern - Uli Hoeneß: "Unser Festgeldkonto ist abgeschmolzen"

Uli Hoeneß hat die Auswirkungen von Corona auf die wirtschaftliche Situation des FC Bayern beschrieben. "Ohne Zuschauer haben wir jährlich 80 bis 100 Mio. Euro verloren. Die haben dazu geführt, dass unser Festgeldkonto, das mal richtig dick war, abgeschmolzen ist", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im Interview mit dem Radiosender Bayern1.

"Es ist noch da - aber wenn das noch lange so geht, wird es irgendwann schwierig", führte Hoeneß aus. Zuvor sei der FCB "ein Vorzeigeklub auf der Welt" gewesen.

Nach Angaben der Sport Bild waren auf dem Festgeldkonto über 100 Millionen Euro zu finden. Die Mittel stünden jedoch nicht nur für Transfers, sondern auch für laufende Kosten unter der Saison zur Verfügung.

Im vergangenen Transfersommer waren die Bayern dennoch auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro) und Marcel Sabitzer (kolportierte 15 Millionen Euro) verpflichtete der Rekordmeister zwei Spieler von RB Leipzig.

FC Bayern München: Leon Goretzka wohl vor Vertragsverlängerung beim FCB bis 2026

Leon Goretzka hat sich mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München offenbar auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 verständigt. Das berichtete der kicker. Demnach sei nach langen Gesprächen "ein positives Ergebnis" über eine weitere Zusammenarbeit erzielt worden. Goal und SPOX hatten bereits im August von einer Einigung zwischen Spieler und Verein berichtet.

Goretzkas bisheriger Vertrag läuft Ende der laufenden Saison aus. Manchester United und Real Madrid hätten Berichten zufolge deshalb großes Interesse am 26-Jährigen gezeigt.

Goretzka war 2018 vom damaligen Bundesligisten Schalke 04 zu den Münchnern gewechselt und stand seitdem in 117 Pflichtspielen (25 Tore) auf dem Feld. Der 26-Jährige gewann im Bayern-Trikot 2019/20 die Champions League, zudem dreimal die deutsche Meisterschaft sowie zweimal den DFB-Pokal.

Im August hatten die Münchner bereits den Vertrag mit Nationalspieler Joshua Kimmich bis 2025 ausgedehnt, mit dem Goretzka eine wichtige Achse im FCB-Mittelfeld bildet.

Neben Goretzkas Arbeitspapier laufen bei den Bayern auch die Verträge von Defensivspieler Niklas Süle sowie Mittelfeldspieler Corentin Tolisso am Saisonende aus.

Die Champions League ist zurück - los geht's mit einem Top-Spiel, welches diese Bezeichnung mehr als verdient hat: Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München. Anstoß im Camp Nou ist am Dienstag um 20.45 Uhr.

In Katalonien glich der Sommer einer Zäsur: Lionel Messi musste gehen, Antoine Griezmann kehrte zurück zu Atletico Madrid, dafür stürmen ab jetzt Memphis Depay (vorher Olympique Lyon) und Sergio Agüero (Manchester City) für den Traditionsklub.

Rund um Barca wurde es diesen Sommer wirklich nicht langweilig, auch wenn die meisten Schlagzeilen eher negative waren. In der neuen Saison will man erneut angreifen - in der vergangenen Saison konnte man "nur" die Copa del Rey gewinnen.

Der FC Barcelona trifft auf den FC Bayern München, der mit Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano gleich drei Neuzugänge von RB Leipzig verpflichtet hat. Goal erklärt, wer die Partie im TV und LIVE-STREAM überträgt.

FC Bayern - Uli Hoeneß: Barcelona "überhaupt kein Vorbild mehr"

Uli Hoeneß sieht den FC Barcelona längst nicht mehr als Richtschnur im internationalen Fußball. "Barcelona ist für uns überhaupt kein Vorbild mehr", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München bei Bayern1 angesichts der gravierenden finanziellen Probleme der Katalanen.

Der Auftaktgegner des Rekordmeisters in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) ist mit 1,35 Milliarden Euro verschuldet.

"David Alaba hat mir mal erzählt: 'Mein Traum ist es immer noch, mal in Barcelona zu spielen.' Dann habe ich zu ihm gesagt: 'Willst du da mit dem Präsidenten oder mit dem Insolvenzverwalter verhandeln?'", berichtete Hoeneß.

Der langjährige Bayern-Macher sieht seine Münchner im Estadio Camp Nou als "Favorit, weil Barcelona aufgrund der Spielerverkäufe und der wirtschaftlichen Probleme nicht in Bestform sein kann", warnte jedoch: "Aber das ist auch die Gefahr." Barca musste wegen des tiefen Lochs in der Kasse unter anderem Weltstar Lionel Messi (Paris St. Germain) abgeben.

