FC Bayern München: Manchester United will Kounde statt Süle, Sturmtalent Raspadori im Gespräch - alle News und Gerüchte zum FCB heute

FC Bayern, News: Kapitel Super League für Rummenigge "endgültig beendet"

Für Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich das Thema Super League "endgültig erledigt". Der 65-Jährige sagte der Bild am Sonntag: "Am Ende ist es vielleicht sogar gut gewesen, dass wir diesen ganzen Zirkus binnen 48 Stunden erlebt haben, der die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat." Dies habe dazu geführt, dass Geschäftsleute "für alle Zeiten verstanden haben, dass der Fußball etwas anders tickt als nur geschäftlich.

Die im Schatten des Super-League-Chaos veranlasste Reform der Champions League verteidigte Rummenigge dagegen vor jeglicher Kritik. "Das, was am Montag vom UEFA-Exekutivkomitee als Reform beschlossen worden ist, wird der Champions League helfen, noch besser zu werden", sagte der Europameister von 1980.

Der neue Modus der Champions League sieht ab 2024 eine Aufstockung von derzeit 32 auf 36 Teilnehmer vor. Künftig bestreitet jeder Klub nach dem sogenannten "Schweizer Modell" zehn Gruppenspiele gegen zehn anhand einer Setzliste zugeloste Gegner. "Durch die neue Form der Vorrunde", sagte Rummenigge, "wird der ganze Wettbewerb viel spannender und emotionaler, auch weil es für die Großen viel schwieriger wird, sich durchzusetzen."

Am vergangenen Dienstag war Rummenigge als Nachfolger des abtrünnigen Andrea Agnelli, Boss von Juventus Turin, in die Exekutive der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gewählt worden. Agnelli, Vorstandsmitglied von Fiat und Exor, komme aus Sicht von Rummenigge "aus einer anderen Generation und ist ein anderer Typ als ich. Ich habe selbst Fußball gespielt, habe mich immer dem Fußball verpflichtet gefühlt – nicht exklusiv dem Geld."

FC Bayern, Gerücht: Transfer von Giacomo Raspadori ist ein Thema

Der FC Bayern München soll ein Auge auf Italiens Junioren-Nationalspieler Giacomo Raspadori (Sassuolo Calcio) geworfen haben. Dies berichtet die Tuttosport. Sie schreibt, zahlreiche namhafte Klubs beobachteten den Angreifer - darunter auch die beiden Bundesligisten FC Bayern und RB Leipzig. Weitere Interessenten: Inter Mailand und Olympique Marseille.

Raspadori, der im Sturmzentrum zuhause ist, gilt in Italien als großes Talent. Für die U21 des viermaligen Weltmeisters erzielte er in sieben Spielen drei Treffer. Im Sassuolo-Dress gelangen ihm vier Tore in 23 Serie-A-Einsätzen.

Der 21-Jährige ließ vor wenigen Tagen mit einem Doppelpack beim 2:1-Sieg über Titelanwärter AC Mailand aufhorchen. Raspadori stammt aus der eigenen Jugend des Klubs. Er ist noch bis 2024 an Sassuolo gebunden.

FC Bayern, News - Hamann kritisiert Flick: "Hat sich mit dem Verein angelegt"

Der ehemalige Bayern-Profi Dietmar Hamann hat Hansi Flick für dessen Alleingang in der vergangenen Woche kritisiert. Flick hatte nach dem Spiel in Wolfsburg verkündet, beim FCB trotz eines bis 2023 laufenden Vertrags um seinen vorzeitigen Abschied gebeten zu haben.

Bei Sky sagte Hamann dazu: " Er hat letzte Woche in einem Alleingang sein Aus verkündet. Er hat ein gültiges Arbeitspapier, die Bayern haben die Karten in der Hand. Er hat sich mit dem Verein angelegt und ist ihm ein Stück weit in den Rücken gefallen. Und wenn du dich mit dem FC Bayern anlegst, musst du wissen, mit wem du es aufnimmst."

🗣️ Hansi #Flick : "Es ist schade, dass wir nicht den Schritt gehen konnten. Mainz hat das sehr gut gemacht, aggressiv verteidigt und stand kompakt." #M05FCB #FCBayern pic.twitter.com/idBTXEuU2h — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 25, 2021

"Das haben in der Vergangenheit einige probiert, die gingen alle als zweiter Sieger vom Platz. Ich glaube, dass er sich mit der Aktion letzte Woche keinen Gefallen getan hat," mutmaßte der Ex-Nationalspieler weiter.

FC Bayern, Gerücht: Niklas Süle genießt bei Manchester United keine Priorität

Bayern-Verteidiger Niklas Süle ist beim englischen Rekordmeister Manchester United nicht der Wunschkandidat Nummer eins für die Innenverteidigung. Die Red Devils werden seit Monaten als möglicher neuer Arbeitgeber des Abwehrspielers gehandelt. Laut Bild -Reporter Christian Falk plane United für den Sommer allerdings die Verpflichtung von Sevilla-Star Jules Kounde. Süles Name stehe auf der Shortlist dagegen weiter hinten.

Der Vertrag des Nationalspielers an der Säbener Straße läuft noch bis 2022. Auf die Frage, ob er sicher sei, dass Süle bleibe, antwortete Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Mitte Februar im ZDF: "Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gerne bereit, den Vertrag zu verlängern. Das wird aber nur zu gewissen Konditionen möglich sein." Heißt: Bayern will sparen.

Eine Alternative könnte ein Wechsel nach London sein: Nach Informationen von Goal und SPOX buhlt der FC Chelsea um Süle. Ein zweiter "Fall Alaba" mit ablösefreiem Wechsel soll aus Münchner Sicht auf jeden Fall vermieden werden.

FC Bayern, News: Rummenigge deutet zeitnahe Flick-Entscheidung an

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München stellt bei der Personalie Hansi Flick eine zeitnahe Lösung in Aussicht. "Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen", sagte Rummenigge im Interview mit der Bild am Sonntag.

Zum Thema Ablösesumme für den Trainer erklärte der 65-Jährige: "Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist." Flick sei immerhin ein "Trainer, der mit uns Historisches erreicht hat und mit dessen Arbeit wir sehr glücklich sind."

Flick (Vertrag bis 2023) hatte seinen Abschiedswunsch vergangene Woche öffentlich gemacht. Der 56-Jährige gilt als Topkandidat für den Bundestrainer-Posten als Nachfolger von Joachim Löw.

Zudem nahm Rummenigge Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Schutz. Der Umgang der Öffentlichkeit mit dem 44-Jährigen sei "nicht fair". Entscheidungen über Transfers und Kaderfragen "treffen wir beim FC Bayern gemeinsam mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat – und der Trainer ist dabei genauso eingebunden", so Rummenigge.

Einige Fans des Rekordmeisters haben eine Petition für den Rauswurf des Sportvorstands gestartet. Die Initiative "pro Hansi Flick, Brazzo raus" fordert den "sofortigen Rücktritt" von Salihamidzic und hatte am Sonntagmorgen mehr als 71.000 Unterstützer.

FC Bayern München, Tabelle: So sieht es in der Bundesliga aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 31 85:40 71 2. RB Leipzig 30 53:25 61 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:39 50

FC Bayern, Gerücht: Bouna Sarr vor Abgang

Die Zeit von Bouna Sarr beim FC Bayern München könnte offenbar nach nur einer Saison wieder beendet sein. Wie Sport1 berichtet, wolle der Rekordmeister Sarr bei einem passenden Angebot verkaufen und auch der Spieler selbst peile tendenziell eher einen Abschied an.

Sarr habe den Anspruch zu spielen, wisse aber auch um seine lange Vertragslaufzeit bis 2024, heißt es in dem Bericht. Deshalb werde es "in den nächsten Tagen" Gespräche zwischen dem Management des Franzosen und den Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic geben.

Sarr war im Oktober am letzten Tag des geöffneten Transferfensters für acht Millionen Euro von Olympique Marseille zu den Münchnern gewechselt, konnte seitdem jedoch kaum überzeugen. Der 28-Jährige kam in nur 14 Spielen (9-mal Startelf) unter Trainer Hansi Flick zum Einsatz und wurde zwischenzeitlich gar aus dem Kader gestrichen.

Als der etatmäßige Rechtsverteidiger Benjamin Pavard mit einer Corona-Erkrankung ausfiel, erhielt sogar Innenverteidiger Niklas Süle von Flick den Vorzug vor dem eigentlichen Backup Sarr. Generell würden die Bayern daher den Rechtsverteidiger bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen.

Die Tendenz gehe nach Sport1-Informationen Richtung Abschied. Eine entscheidende Rolle in den kommenden Gesprächen über die Zukunft des Franzosen werde aber auch der Flick-Nachfolger spielen und wie dieser nach dem Abgang des Trainers im Sommer mit Sarr plane.

FC Bayern verliert in Mainz und vertagt Meisterschaftsgewinn

Der FC Bayern hat am 31. Spieltag mit 1:2 in Mainz verloren. Das sind die Stimmen der FCB-Profis:

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München): "Wir wissen alle, dass die Mannschaft in sehr vielen Spielen gezeigt hat, was für eine Qualität sie hat. So Spiele sind immer mal drin, deswegen hake ich das Spiel da ab. Es ist einfach schade, dass wir den Schritt nicht machen konnten, aber wenn ich die ganzen letzten Wochen, Monate und fast das ganze Jahr nehme, dann kann man verstehen, wenn die Mannschaft ab und zu mal ein bisschen müde wirkt. In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf dem Platz, in der zweiten Halbzeit haben wir es versucht, aber waren zu harmlos."

"Unsere Ballan- und -mitnahme waren immer eine halbe Sekunde langsamer als auf anderem Geläuf. Das macht dir dann die Räume zu. Und Mainz hat es leidenschaftlich wegverteidigt. Es war zwischendurch auch immer mal wieder hitzig. Wir haben es probiert, aber am Ende nicht verdient, einen Punkt mitzunehmen." Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München): "So kannst du dieses Spiel natürlich nicht angehen und gewinnen. Ist ja klar, dass die Mainzer richtig heiß sind. Sie spielen gegen den Abstieg und wollen die Punkte zu Hause behalten. Deshalb war es für uns schwer. Wir haben uns zu wenige Möglichkeiten rausgespielt und wurden bei unseren Fehlern bestraft."

