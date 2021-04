FC Bayern München, News und Gerüchte: Lewandowski spricht über Karrierepläne, DFB nimmt zur Causa Flick Stellung - alle Infos zum FCB heute

Robert Lewandowski spricht über seine Karrierepläne und verrät, dass er gerne öfter mal abschalten würde. Alle News und Gerüchte heute zum FCB.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München am heutigen Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern München - Weltfußballer Robert Lewandowski: "Ich will noch mindestens fünf Jahre spielen"

Weltfußballer Robert Lewandowski würde gerne einmal unerkannt bleiben. Sein Wunsch: "Einfach spazieren gehen mit der Familie - ohne dieses Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Bitte nicht falsch verstehen, die meisten Menschen sind sehr nett zu mir. Ich wünsche mir aber manchmal, ein No-Name zu sein", sagte der Star von Bayern München dem Magazin GQ. Zudem sprach er über seine weitere Zukunft beim FC Bayern.

"Was in drei oder vier Jahren passiert, darüber habe ich mir noch keine genauen Gedanken gemacht. Aber ich will noch mindestens fünf Jahre spielen. Vielleicht länger, wenn es geht", sagte Lewandowski (32) im Gespräch mit der GQ.

Ob das beim FC Bayern sein wird, ist noch unklar. Der Vertrag des Polen läuft noch bis 2023. Und eigenen Angaben zufolge fühlt er sich an der Isar auch wohl: "Im Moment bin ich in München, spiele in der besten Mann­schaft der Welt, habe Spaß mit meinen Teamkollegen und fühle mich hier sehr gut. Ich will noch länger auf Top­-Niveau Fußball spielen. Mein Vertrag beim FC Bayern läuft noch zwei Jahre, aber ich glaube, das kann man weiterdenken."

Vom FC Bayern war bislang nicht zu hören, dass eine weitere Zusammenarbeit über das Vertragsende Lewandowskis nicht angedacht wäre. Präsident Herbert Hainer betonte eher, dass ein vorzeitiger Verkauf überhaupt kein Thema sei.

Ferner erzählte Lewandowski davon, auf seinem Weg viele Menschen kennengelernt zu haben, "die mich nur ausnutzen wollten, die nicht korrekt zu mir waren. Solange ich keine Kinder hatte, war ich auch privat sehr verschlossen. Als meine Kinder auf die Welt kamen, habe ich verstanden, was es bedeutet, Vater zu sein, und was wichtig ist im Leben. Am wichtigsten ist die Familie", sagte der Lewandowski. Das habe ihn auch "zu einem offeneren, kontaktfreudigeren Menschen gemacht".

Im Fußball-Geschäft glaubt Lewandowski durch die Corona-Pandemie an Veränderungen. Manche Mannschaften hätten "vor der Krise Transfersummen bezahlt, die teilweise keine Grenzen kannten, und Spieler viel höher gehandelt wurden, als es eigentlich angebracht gewesen wäre", sagte der Pole.

Aber man könne "am Ende nicht die ganze Zeit auf Kredit leben. Durch Corona bekommen die Mannschaften, die vor allem auf Kredit leben, wahrscheinlich mehr Probleme. Die Transfersummen werden bestimmt erst einmal nach unten gehen."

FC Bayern München: DFB nimmt zur Causa Hansi Flick Stellung

Nach seiner Verkündung, den FC Bayern zum Saisonende verlassen zu wollen, wird Hansi Flick mehr denn je als neuer Bundestrainer gehandelt. Der DFB möchte sich aber - nach wie vor - nicht in das Thema einmischen.

"Auch in diesem Fall gilt: Solange ein Trainer in einem laufenden Vertragsverhältnis ist - und das ist nach meinem Verständnis bei Hansi Flick und dem FC Bayern nach wie vor der Fall -, sprechen wir ihn aktiv nicht an", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff dem kicker .

Dass Flick, eigentlich noch bis 2023 beim FCB unter Vertrag, "beim DFB eine riesige Wertschätzung genießt, ist ja keine Überraschung", ergänzte Bierhoff. Verbandspräsident Fritz Keller betonte ebenfalls: "Wir haben gesagt, dass wir keinen Trainer aus einem vorhandenen Vertrag rausholen. Daran hat sich nichts geändert." (Quelle: SID)

FC Bayern München: Manuel Neuer ist begeisterter Radfahrer

Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat seine Begeisterung für das Fahrrad zum Ausdruck gebracht. "Es ist für mich ein Freiheitsgefühl", sagt Neuer (35) dem Fahrrad-Lifestyle-Magazin Karl. Im Auto dagegen verbringe er nicht gerne viel Zeit, so der Bayern-Profi.

Neuer absolvierte nach der WM 2018 mit Freunden auf dem Rennrad eine Alpen-Überquerung. "Wir haben uns schon den einen oder anderen Peak gesetzt mit dem Timmelsjoch oder dem legendären Stelvio, deshalb war es auch eine Herausforderung", sagte der Bayern-Torwart: "Dennoch stand der gemeinsame Spaß an erster Stelle und nicht der Wettbewerb." (Quelle: SID)

