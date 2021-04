FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick kontaktierte wohl drei Wunschspieler, FCB-Coach weckt Begehrlichkeiten im Ausland

Hansi Flick nahm wohl Kontakt zu drei deutschen Profis auf. Klubs aus Italien und England zeigen wohl Interesse am FCB-Coach. Alle News und Gerüchte.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München am heutigen Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern München - Hansi Flick: Interesse aus Italien und England?

Bayern-Trainer Hansi Flick will den Verein bekanntlich zum Saisonende verlassen. Während eine Zukunft als Coach der deutschen Nationalmannschaft nach Informationen von Goal und SPOX sein Wunsch ist, hat der Erfolgstrainer der Vorsaison auch andernorts Begehrlichkeiten geweckt. Wie die Sport Bild berichtet, soll Juventus Turin grundsätzlich an einer Verpflichtung interessiert sein. Dies gelte auch für namentlich nicht genannte Klubs aus der Premier League.

Juve, derzeit von Andrea Pirlo trainiert, belegt nur den vierten Platz in der Serie A und hat bereits 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter. In England sind die Spurs auf der Suche nach einem Mourinho-Nachfolger. Flicks Vertrag in München läuft eigentlich noch bis 2023, erst im kommenden Jahr könnte er vorzeitig aus seinem Kontrakt ausstiegen. Aufgrund dieser Alternativen sei Flick "entspannt", falls ein Engagement beim DFB nicht zustande kommt. Auch eine einjährige Auszeit sei nicht ausgeschlossen.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick nahm offenbar Kontakt zu Trio auf

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat vor der Saison offenbar telefonischen Kontakt zu drei Wunschspielern aufgenommen, um die Möglichkeit etwaiger Transfers auszuloten. Bei der Klubführung soll das allerdings nicht gut angekommen sein.

Zuletzt hatte der kicker bereits von Transfer-Alleingängen des Bayern-Trainers berichtet. Nun vermeldet die Sport Bild , dass es sich bei den drei Spielern um Mario Götze (Weltmeister 2014), Timo Werner und Benjamin Henrichs gehandelt haben soll.

Keiner der genannten Profis landete letztlich in München: Götze wechselte zur PSV Eindhoven, Werner schloss sich dem FC Chelsea an, während es Henrichs nach Monaco zog.

FC Bayern München: Kimmich hofft, dass Flick "beim DFB übernimmt"

Das Thema nach Bayern Münchens Erfolg gegen Bayer Leverkusen (2:0) am Dienstagabend war erneut die Ankündigung von Flick, seinen 2023 auslaufenden Vertrag schon im Sommer beenden zu wollen. Es sei eine Nachricht gewesen, sagte Leon Goretzka bei Sky , "die einen traurig stimmt. Wir hatten einen tollen Spirit im Team. Aber es gilt, das zu akzeptieren".

Man habe "damit gerechnet", ergänzte Kimmich. Aber wenn Flick schon die Bayern verlasse, "dann hoffen wir, dass er beim DFB übernimmt". Es gilt als wahrscheinlich, dass Flick die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw antritt. Bayern-Vorstand Oliver Kahn kündigte an, "dass wir nach dem Spiel in Mainz das Gespräch mit Hansi Flick suchen werden".

FC Bayern München - David Alaba: Die Tendenz lautet Real Madrid

Bayern Münchens Defensiv-Allrounder David Alaba steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Den am Dienstagabend nach dem 2:0 des deutschen Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen von Sky vermeldeten Vollzug können Goal und SPOX bislang jedoch nicht bestätigen.

Aus Alabas Umfeld ist nur zu vernehmen: Seine Tendenz geht klar zu den Königlichen. Ein Wechsel in ein anderes Land außer Spanien ist für den Linksfuß mittlerweile ausgeschlossen.

FC Bayern München: Starker FCB holt sich den Meister-Matchball

Meister-Matchball für den FC Bayern: Die Münchner stehen in der Bundesliga kurz vor dem neunten Titelgewinn in Folge. Der starke Rekordmeister siegte unbeeindruckt vom Theater um Trainer Hansi Flick gegen Bayer Leverkusen souverän mit 2:0 (2:0) und kann mit einem weiteren Erfolg bereits am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) bei Mainz 05 die 31. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern.

Eric Maxim Choupo-Moting brachte die spielfreudigen Bayern in der 7. Minute in Führung. Joshua Kimmich erzielte wenig später gegen eine vor allem in der ersten Hälfte überforderte Werkself das 2:0 (13.). Vier Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Vorsprung des Triple-Siegers fast uneinholbare zehn Punkte auf RB Leipzig, das in Köln patzte (1:2).

Dämpfer für Leverkusens CL-Hoffnungen

Die Bayern nutzten dies eiskalt aus und gaben sich drei Tage nach der viel diskutierten Ankündigung von Flick, seinen 2023 auslaufenden Vertrag schon im Sommer beenden zu wollen, keine Blöße. Für Leverkusen sind die Hoffnungen auf die Qualifikation zur Champions League nach der ersten Niederlage unter Trainer Hannes Wolf dagegen nur noch vage.

Ohne Weltfußballer und Torjäger Robert Lewandowski, der in Mainz nach seiner Knieverletzung vor dem Comeback steht, begannen die Bayern erwartet druckvoll. Und wurden schnell belohnt. Nach Flanke von David Alaba klärte Lukas Hradecky gegen Thomas Müller zwar noch glänzend, beim Nachschuss von Choupo-Moting war er machtlos. Ebenso beim Schuss von Kimmich, der von einer zu kurzen Abwehr der Gäste profitierte.

In der Folge hatten die Münchner in einem einseitigen Spiel alles im Griff. Es wirkte teils wie im Training gegen eine Werkself, die Glück hatte, zur Pause nicht höher zurück zu liegen. Die beste Chance bei einem Alaba-Freistoß vereitelte Hradecky (44.). Leverkusen kam nur einmal gefährlich vors Bayern-Tor, doch Patrik Schick scheiterte an Manuel Neuer (21.).

Wolf reagierte zur Pause und brachte Florian Wirtz und Karim Bellarabi für Moussa Diaby und Jeremie Frimpong. Viel besser wurde es nicht. Die Bayern blieben weiter am Drücker. Erneut verhinderte Hradecky das 0:3, diesmal gegen Müller (52.).

Danach ließen es die Bayern etwas gemächlicher angehen. Leverkusen kam auf und hatte durch Bellarabi (69.) eine Doppelchance. Einmal rettete dabei die Latte für die Bayern, die in der Schlussphase nachlässig wurden.

Quelle : SID

