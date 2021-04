FC Bayern München: Robert Lewandowski vor Comeback gegen Mainz, Jamal Musiala "richtig hungrig" auf die Meisterschaft - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Jamal Musiala ist "richtig hungrig" auf den Titel und Robert Lewandowski steht gegen Maiz 05 vor seinem Comeback. Alle News zum FC Bayern München.

Der FC Bayern München hat es fast schon wieder geschafft: Heute können die Münchner in Mainz den neunten (!) Meistertitel in Folge einstreichen . Nachdem die Konkurrenz in den letzten Wochen ordentlich schwächelte, marschierte das Team von Hansi Flick weiter und machte souverän seine Hausaufgaben.

Was gibt es heute Neues vom deutschen Rekordtitelträger von der Isar? Der FC Bayern am Samstag . Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Hier findet Ihr übrigens weitere Infos zum FC Bayern München.

FC Bayern München, News und Gerüchte - "Schade": Ivan Rakitic bedauert geplatzten FCB-Wechsel

Ivan Rakitic (33) war im Sommer 2020 nach sechs Jahren beim FC Barcelona zum FC Sevilla gewechselt. In der Bundesliga lief der zentrale Mittelfeldspieler von 2007 bis 2011 für Schalke 04 auf. Offenbar hätte es 2019 zu einer Rückkehr nach Deutschland kommen können - doch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe damals einen Transfer abgelehnt. Das deutete Rakitic in einem Interview mit Sport1 an.

"Ganz ehrlich? Ich wusste davon wirklich nichts. Dass sich mein Kumpel Brazzo so entschieden hat, finde ich schade", erklärte Rakitic. Er hätte gerne noch einmal mit Bayern-Torhüter Manuel Neuer, der 2011 von Schalke nach München gewechselt war, zusammengespielt. "Spaß beiseite: Man hat mal darüber gesprochen, mehr aber nicht", fuhr Rakitic fort: "Teil vom FC Bayern sein zu können, ist sicher eine Riesen-Ehre." Er hätte "sehr gerne mal für den FC Bayern gespielt. Das ist einer der größten Klubs auf der ganzen Welt". Mit Neuer und dessen Torwarttrainer Toni Tapalovic sei er bis heute sehr eng befreundet: "Sie sind Freunde fürs Leben, ein Teil meiner Familie."

Ein Jahr nach dem geplatzten Bayern-Wechsel kehrte Rakitic Barca den Rücken und kehrte für eine Ablöse von nur 1,5 Millionen Euro nach Sevilla zurück. Auslöser waren Sparmaßnahmen der Katalanen und ein angestrebter Umbruch im Kader nach dem 2:8 im Champions-League-Viertelfinale - ausgerechnet gegen die Bayern.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Robert Lewandowski gibt Comeback in Mainz

Weltfußballer Robert Lewandowski wird im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) wie erwartet sein Comeback für Bayern München geben. "Er ist wieder im Kader dabei und in sehr guter körperlicher Verfassung, das hat er gezeigt im Training", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.

Neben Lewandowski , der wegen einer Bänderdehnung im rechten Knie die jüngsten sechs Pflichtspiele der Münchner verpasst hatte , kehrt auch Serge Gnabry nach seiner Corona-Erkrankung zurück. Bei Marc Roca "müssen wir abwarten", meinte Flick. Weiter fehlen werden Niklas Süle, Corentin Tolisso und Douglas Costa.

Quelle: SID

Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München LIVE? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen

Der FC Bayern München könnte sich am Wochenende beim FSV Mainz 05 zum Meister küren. Goal erklärt, wie das Spiel live gezeigt / übertragen wird.

Hier entlang!





FC Bayern München, News und Gerüchte - Jamal Musiala über die Meisterschaft: "Sind richtig hunrig"

Shootingstar Jamal Musiala vom FC Bayern München hat vor dem Meisterschafts-Matchball am Samstag bei Mainz 05 (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) erklärt, dass die gesamte Mannschaft dem möglichen Titelgewinn entgegenfiebert.

"Wir wollen keine Punkte liegen lassen und sind richtig hungrig, die Meisterschaft so früh wie möglich zu holen", sagte der 18-Jährige in einem Interview auf der vereinseigenen Website: "Alle sind fokussiert und wollen am Samstag schon den Titel gewinnen. Wir alle freuen uns drauf und sind bereit, die drei Punkte zu holen."

Für Musiala wäre es nach der vergangenen Saison bereits der zweite Gewinn der Meisterschale. Doch während er in der letzten Spielzeit nur auf einen Kurzeinsatz am vorletzten Spieltag gegen den SC Freiburg kam, stand der deutsche Nationalspieler dieses Jahr bereits 23-mal in der Liga auf dem Feld und erzielte sechs Treffer.

Dass Musiala trotz seines Alters bereits überzeugt, liegt auch an seinen erfahreneren Teamkollegen. "Das macht es einfacher für mich, weil sie ein wenig den Druck von mir nehmen. Sie reden viel mit mir und geben mir Ratschläge. Ich kann auch zu ihnen gehen und Fragen stellen", betonte er. Musiala könne "viel von ihnen lernen. Es macht auch viel Spaß, mit ihnen zu spielen."

FC Bayern München, News und Gerüchte: Mehmet Scholl kritisiert "Verleumdung, Lügen und Intrigen"

Bayern-Legende Mehmet Scholl hat Kritik an den derzeitigen Vorgängen beim FCB geübt und sieht darin auch den Grund für den vorzeitigen Abschiedswunsch von Trainer Hansi Flick. Erinnert fühlt sich der ehemalige Nationalspieler an seine Zeit als Trainer beim deutschen Rekordmeister.

"Das hätte funktionieren müssen", sagte Scholl der Bild bezüglich der gescheiterten Zusammenarbeit zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic und bezeichnete beide als "überragende Typen". Die Schuld sieht er nicht bei einem der beiden, sondern in der Vereinsstruktur im Gesamten und blickte auf seine Erfahrungen als Coach zurück.

"Ich habe ja vor sechs Jahren die zweite Mannschaft trainiert. Ich wurde auch zerrieben durch diese ganzen internen Konflikte", sagte er. Es werde "mit Gerüchten, Verleumdung, Lügen und Intrigen" gearbeitet. Nach seinem Karriereende arbeitete Scholl im Nachwuchs des FCB sowie zweimal als Trainer der zweiten Mannschaft (81 Spiele zwischen 2009 und 2013), entschied sich am Ende jedoch für seine Tätigkeit als TV-Experte bei der ARD .

Bezüglich der Querelen beim FC Bayern erklärte er weiter: "Das zermürbt auf lange Zeit. Wenn du da nicht stabil bist - auch in der obersten Etage - dann passiert genau so etwas, was wir jetzt sehen. Es geht ein Trainer, der alles gewonnen hat und wieder Meister wird." Die alte Bayern-Familie gebe es zwar "im Kern immer noch, doch es sind so viele neue Leute reingedrängt, die das nicht begreifen".

Dabei zog er einen Vergleich zu seinen Anfängen in München im Jahr 1992: "Als ich zu Bayern gekommen bin, gab es 35 Angestellte - heute sind es 500. Das ist unübersichtlich geworden, da gibt es Grabenkämpfe - eine Abteilung gegen die andere." Diese stets vorherrschende Unruhe war seiner Meinung nach auch der Grund dafür, dass Flick um eine Auflösung seines Vertrags bat.

Bereits in der Vergangenheit sorgte der Freistoßexperte mit klaren Aussagen für Aufsehen. Unter anderem kritisierte er die Trainerausbildung beim DFB ("Das ist eine Katastrophe") und ätzte bei der EM 2012 gegen Stürmer Mario Gomez ("Ich hatte zwischendurch Angst, dass er sich wund liegt und mal gewendet werden muss").

FC Bayern München, News und Gerüchte - Hansi Flick stützt Hasan Salihamidzic: Beleidigungen "ein No-go"

Trainer Hansi Flick vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat mit einem emotionalen Auftritt entschieden Partei für seinen Widersacher Hasan Salihamidzic ergriffen. Die Hetze und Beleidigungen gegen den Sportvorstand und dessen Familie vor allem im Internet seien "ein No-go", betonte Flick am Freitag, "da wurden Grenzen überschritten. Das ist eine Sache, die ich absolut missbillige, das geht überhaupt nicht!"

Viele Bayern-Fans haben Salihamidzic im Dauerzwist mit Flick über die sportliche Ausrichtung als Buhmann ausgemacht. Sie werfen ihm vor, Flicks Wunsch nach Vertragsauflösung im Sommer provoziert zu haben. Präsident Herbert Hainer hatte am Donnerstag betont , der Klub habe nichts gegen sachliche Kritik, verwehre sich aber entschieden gegen persönliche Angriffe und Hass.

"Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, sind wir nie ins Persönliche gegangen, mir ging es immer um den Weg", sagte Flick und hob sein gutes Verhältnis zur Familie Salihamidzic hervor. Er verfolge lediglich "einen anderen Ansatz" als sein direkter Vorgesetzter, "aber das heißt nicht, dass wir uns nicht schätzen". Salihamidzic habe "einen enormen Anteil" am großen Münchner Erfolg.

Flick schien das sensible Thema regelrecht aufzuwühlen, er wurde grundsätzlich. "Wir müssen aufpassen, dass solche Dinge nicht an der Tagesordnung sind", sagte er: "Es geht nur um Fußball. Das ist wichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen."

Quelle: SID

FC Bayern München, Tabelle: So sieht es in der Bundesliga aus

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 30 85:38 71 2. RB Leipzig 30 53:25 61 3. VfL Wolfsburg 30 54:30 57 4. Eintracht Frankfurt 30 61:44 56 5. Borussia Dortmund 30 64:42 52 6. Bayer Leverkusen 30 48:38 47

FC Bayern München, Spielplan: Das Bundesliga-Restprogramm des FCB