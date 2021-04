FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB als fester Super-League-Teilnehmer gewünscht, Interesse an Camavinga?

Bayern München, News und Gerüchte: FC Bayern und Borussia Dortmund wohl als Super-League-Teilnehmer gewünscht

Die Gründer der geplanten Super League wünschen sich die beiden deutschen Top-Klubs Bayern München und Borussia Dortmund als feste Teilnehmer des neuen europäischen Wettbewerbs. FCB und Borussia haben auch eine Einladung bekommen . Das berichtet der Spiegel . Demnach gebe es für eine Zusage ein Ultimatum von 30 Tagen, im Vertragswerk des neuen internationalen Wettbewerbs sei festgeschrieben, dass jede Saison zwei deutsche Vereine teilnehmen sollen.

Am Montag hatten sich aber beide Vereine von den Plänen der zwölf Großklubs, sich zu diesem neuen Wettbewerb zusammenzuschließen, distanziert. "Der FC Bayern hat sich an den Planungen einer Super League nicht beteiligt. Wir sind davon überzeugt, dass die aktuelle Statik im Fußball eine seriöse Basis garantiert", wurde Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Der FC Bayern begrüßt die Reformen der Champions League, weil wir glauben, dass sie für die Entwicklung des europäischen Fußballs der richtige Schritt sind. Die modifizierte Vorrunde wird zu mehr Spannung und Emotionalität im Wettbewerb beitragen.“

Rummenigge glaube nicht, dass die Super League die durch die Corona-Krise entstandenen finanziellen Probleme der europäischen Vereine löse. Zwar betonte der FCB-Vorstandschef, dass die Reform der Champions League und die modifizierte Vorrunde "zu mehr Spannung und Emotionalität im Wettbewerb" beitragen wird, dass der FC Bayern eine Teilnahme an der Super League kategorisch ausschließt, steht in der Vereinsmitteilung allerdings nicht.

Dortmunds Vorsitzender Hans-Joachim Watzke sagt: "Die Mitglieder des Boards der European Club Association (ECA) haben sich am Sonntagabend zu einer virtuellen Konferenz zusammengeschlossen und bekräftigt, dass der Board-Beschluss vom vergangenen Freitag nach wie vor Gültigkeit hat." Dieser Beschluss besage, "dass die Klubs die geplante Reform der Champions League umsetzen wollen. Es war die klare Meinung der Mitglieder des ECA-Boards, dass man die Pläne zur Gründung einer Super League ablehnt".

Bayern München, News und Gerüchte: Flick erklärt Abgangs-Veröffentlichung als "spontane Sache"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat am Montag seine öffentliche Bekanntgabe, den Verein am Ende der Saison verlassen zu wollen, erklärt und dabei vermieden, weiter Öl ins Feuer zu gießen . Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag sagte er: "Es war für mich eine spontane Sache. Danach war für mich der logische Schritt, es den Medien zu sagen, um nicht weiter rumzueiern."

Weitere Fragen wollte er zu diesem Thema nicht beantworten. "Zu den Diskussionen um meine Aussagen und der Stellungnahme gibt es nichts mehr zu sagen. Ich wollte, dass die Mannschaft es von mir erfährt. Das war mir wichtig", sagte der 56-Jährige zu seiner Entscheidung, die er entgegen interner Absprachen am Samstag öffentlich gemacht hatte. Flick hatte nach dem 3:2-Erfolg in Wolfsburg angekündigt, dass er seinen bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig auflösen möchte. Der Vorstand bestätigte, dass Flick seinen Abschiedswusch "im Verlauf der vergangenen Woche" mitgeteilt habe.

Dem Vorstand des FC Bayern gefiel die vorzeitige Bekanntgabe Flicks nicht und erteilte dem Trainer eine Rüge. "Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen", schrieb der Vorstand in einer öffentlichen Vereinsmitteilung.

Auf der Pressekonferenz wollte Flick die Diskussionen nicht weiter anheizen und bat die Pressevertreter direkt zu Beginn, keine Fragen zu diesem Thema zu stellen. Zudem schlug er versöhnliche Töne an: "Ich bin dem Verein sehr dankbar, ich habe hier ein tolle, erfolgreiche Zeit. Erfolg hat man immer gemeinsam, nicht alleine. Das ist immer mein Credo", betonte er.

Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge soll Agnelli im UEFA-Exekutivkomitee ersetzen

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge soll den abtrünnigen Andrea Agnelli als Vertreter der europäischen Klubvereinigung European Club Association (ECA) im UEFA-Exekutivkomitee ersetzen . Das teilte die ECA am Montag mit. Agnelli gehört zu den Gründern der Super League. Der ECA stehen im UEFA-Exekutivkomitee zwei Plätze zu, einen davon hat Klubchef Nasser al-Khelaifi von Paris St. Germain inne.

Agnelli, Boss des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin, war am Montag nach der Gründung der Super League aus der UEFA-Exekutive und von der ECA-Spitze zurückgetreten. Auch die ECA hat sich gegen die Super League positioniert, deren Gründungsmitglied Juve ist.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zeigte sich tief enttäuscht vom Vorgehen des Italieners, von dessen Tochter Ceferin Taufpate ist. "Er ist die größte Enttäuschung von allen. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die so viel gelogen hat."

Rummenigge ist noch bis Dezember diesen Jahres Vorstandschef von Bayern München und wird danach von Oliver Kahn beerbt. Von 2008 bis 2017 war er Vorsitzender der ECA, im Anschluss wurde er zum ECA-Ehrenvorsitzenden ernannt.

Bayern München, News: Lewandowski-Comeback erst gegen Mainz

Der FC Bayern muss im Spiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstagabend weiter auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten. "Er macht einen hervorragenden Eindruck. Das Spiel gegen Leverkusen kommt eventuell aber zu früh. Wir hoffen, dass er am Samstag in Mainz wieder dabei ist", sagte Trainer Hansi Flick. Der polnische Nationalspieler hatte nach seiner Ende März erlittenen Knieverletzung in der vergangenen Woche wieder mit dem Training begonnen .

🗣️ #Flick zum Personal für #FCBB04 : "Alle vom Wochenende sind wieder dabei. @leongoretzka_ hat trainiert und einen Härtetest gemacht. Er wird morgen zur Verfügung stehen." pic.twitter.com/jAfyiria5O — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 19, 2021

Leon Goretzka wird dagegen wieder im Kader stehen. Der Mittelfeldspieler habe "trainiert und einen Härtetest gemacht. Er wird morgen zur Verfügung stehen", so Flick. Weiterhin fehlen die angeschlagenen Niklas Süle und Marc Roca, der positiv auf das Coronavirus getestete Serge Gnabry sowie die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa.

Bayern München, News: Ex-DFB-Pressesprecher Stenger attackiert Salihamidzic scharf

Der frühere DFB-Mediendirektor Harald Stenger hat Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit deutlichen Worten für den Abgang von FCB-Trainer Hansi Flick am Saisonende kritisiert. "Die Bayern haben immer für hochprofessionelles Denken und Arbeiten gestanden. Deshalb wurden sie zu Unrecht von der Konkurrenz und deren Fans angefeindet. Aber momentan sind sie bei der Beurteilung der Lage von allen guten Geistern verlassen", sagte der 70-Jährige im Bayerischen Rundfunk .

Stenger unterstellt Salihamidzic, Flick loswerden zu wollen. Zudem könne Bayern München "momentan von Glück reden, dass es nur Geisterspiele in der Bundesliga gibt. Denn sonst würde es am Dienstag beim Spiel gegen Leverkusen massive Demonstrationen der Fans Pro Hansi Flick und Contra Brazzo Salihamidzic geben".

Stenger sieht die Schuld komplett aufseiten von Salihamidzic. Dass der Sportvorstand vor dem Hinspiel gegen PSG über die gute Zusammenarbeit mit Flick sprach, wertete Stenger als "eine Provokation, die nicht zu überbieten ist". Für ihn sei spätestens nach dem Hinspiel gegen Paris klar gewesen, dass Flick am Ende der Saison den Verein verlassen will.

Für Flicks Vorgehen hat Stenger viel Verständnis: "Hansi Flick ist sich absolut treu geblieben. Bevor er seine Entscheidung an die Öffentlichkeit bringt, hat er die Mannschaft informiert. Das ist typisch Hansi Flick und das Einzige, was man in dieser Sache machen kann, wenn man professionell arbeitet." Es gebe seiner Meinung nach nicht nur den netten Hansi Flick, sondern auch den Hansi Flick, der des Erfolges wegen unpopuläre Positionen vertrete.

Bayern München, News: Die Übertragung des Bundesligaspiels Bayern gegen Bayer Leverkusen im TV und Livestream

Die restlichen Bundesligaspiele des FC Bayern München

DATUM UHRZEIT HEIM GAST 20.04.2021 20.30 Uhr FC Bayern Bayer Leverkusen 24.04.2021 15.30 Uhr Mainz 05 FC Bayern 08.05.2021 18.30 Uhr FC Bayern Borussia Mönchengladbach 15.05.2021 15.30 Uhr SC Freiburg FC Bayern 22.05.2021 15.30 Uhr FC Bayern FC Augsburg

Bayern München, News und Gerüchte: Bayern hat Auge auf Rennes-Talent Camavinga geworfen

Der FC Bayern München soll Interesse an Eduardo Camavinga von Stade Rennes haben. Das berichtet France Football . Der zentrale Mittelfeldspieler könnte den FC Bayern in der Breite verstärken. Camavinga hat in Rennes einen Vertrag bis 2022 und die Verlängerung des Kontrakts bereits ausgeschlossen.

Salihamidzic soll dem 18-Jährigen trotz der großen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka Spielzeit in Aussicht gestellt haben. Den Bayern wird auch Interesse an einer Verpflichtung des 24-jährigen Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach nachgesagt. Der wäre mit einer kolportierten Ablösesumme von 45 Millionen Euro aber die deutlich kostenintensivere Option.

Camavinga kommt aus der Jugend von Stade Rennes und absolvierte in dieser Saison in der Ligue 1 31 Spiele, in denen er ein Tor schoss und eine Vorlage lieferte. In der Champions League kam er viermal zum Einsatz und bereitete einen Treffer vor. Der 18-Jährige steht zumeist in der Startelf und hat sich als Leistungsträger festgespielt.

Bayern München, News und Gerüchte: Türkgücü München verpflichtet Michael Wagner von FC Bayern II

Drittligist Türkgücü München hat das 20-jährige Torhüter-Talent Michael Wagner von Ligakonkurrent Bayern München II verpflichtet. Wagner wechselt zur kommenden Saison ablösefrei zum Stadtrivalen. Das gab Türkgücü bekannt. Wagners Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus.

🇩🇪 Torhüter Michael Wagner vom FC Bayern München II wechselt zum 01.07.2021 zu Türkgücü München.



-



🇹🇷 Türkgücü München FC Bayern München II'den Michael Wagner'i transfer etti! Genç eldiven 1 Temmuz 2021'den itibaren kadroya katılacaktır. pic.twitter.com/qVuBXWgiJO — Türkgücü München (@turkgucumunchen) April 19, 2021

Wagner kommt aus der Jugend des Rekordmeisters, war in der laufenden Drittligasaison bei der Bayern-Reserve die Nummer drei im Tor hinter Ron-Thorben Hoffmann und Lukas Schneller. Er absolvierte drei Pflichtspiele. Bei Türkgücü hat Stammtorhüter René Vollath bislang alle Spiele absolviert und seinen Vertrag verlängert.