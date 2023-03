Champions-League-Auslosung heute im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung?

Am Freitag wird das Viertelfinale der Champions League 2022/23 ausgelost. GOAL erklärt Euch, wo Ihr das Event live verfolgen könnt.

Nur noch acht Teams sind übrig geblieben und dürfen weiterhin vom Gewinn des Henkelpotts träumen. Am Freitag (17. März, 12 Uhr) werden sie allesamt nach Nyon (Schweiz) schauen, wo die letzte Auslosung dieser Champions-League-Saison stattfinden wird.

Zunächst werden natürlich die vier Paarungen für das Viertelfinale gezogen. Und danach wird bereits geklärt, welche Viertelfinal-Sieger später im Halbfinale aufeinandertreffen. Der Weg bis ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul ist damit also bereits vorgezeichnet.

GOAL verrät Euch nun in diesem Artikel, wo Ihr die Champions-League-Auslosung am Freitagmittag im LIVE-STREAM oder im TV verfolgen könnt.

Champions-League-Auslosung heute live im TV sehen: So geht's!

Die einzige Übertragung der Champions-League-Auslosung heute im klassischen TV gibt es bei Sky.

Auf dem Pay-TV-Kanal Sky Sport News seid Ihr pünktlich ab 12 Uhr dabei, wenn in Nyon die Lose gezogen werden. Allerdings sagt es der Name Pay-TV schon: Um zuschauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky.

Sky Sport News war früher zwar mal frei empfangbar, liegt mittlerweile aber schon seit längerem auch hinter der Bezahlschranke. Alle Informationen zu einem Abo bei Sky erhaltet Ihr auf der Webseite des Senders.

Wo kann ich die Champions-League-Auslosung heute im LIVE-STREAM schauen?

Wir haben gute Nachrichten: Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, die CL-Auslosung zum Viertel- und Halbfinale heute live im STREAM zu schauen. Und noch besser: Es sind fast nur kostenlose Optionen dabei.

Die erste davon ist der LIVE-STREAM, den die UEFA auf ihrer offiziellen Webseite bereitstellt. Dieser ist gratis zugänglich, HIER kommt Ihr direkt dorthin.

Champions League: Die Auslosung heute live im STREAM sehen

Ebenfalls kostenlos ist der STREAM des ZDF, auf den Ihr HIER zugreifen könnt. Beide gehen natürlich pünktlich am Freitag um kurz vor 12 auf Sendung.

Das gilt selbstverständlich auch für den LIVE-STREAM zur Auslosung bei DAZN. Der Streamingdienst, der den Großteil der Champions-League-Spiele überträgt, zeigt die Ziehung natürlich auch live. Für den STREAM bei DAZN müsst Ihr jedoch ein Abo dort haben. Das Rundum-Paket gibt es dabei für 39,99 Euro monatlich im Monatsabo oder für 29,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch direkt für ein ganzes Jahr bindet.

Eine weitere Option, die Champions-League-Auslosung am Freitag (17. März) live im STREAM zu schauen, ist Sky. Via skysport.de überträgt der Sender die Ziehung auch im Internet, hier ist die Übertragung im Gegensatz zum TV kostenlos.

Champions League, Auslosung heute: Welche Mannschaften stehen im Viertelfinale?

VEREIN LAND AC Mailand Italien FC Chelsea England Benfica Portugal FC Bayern München Deutschland Manchester City England Inter Mailand Italien Real Madrid Spanien SSC Neapel Italien

Champions-League-Auslosung heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Wann finden Viertelfinale, Halbfinale und Finale statt?

Die Hinspiele des Champions-League-Viertelfinals finden am 11. und 12. April statt, eine Woche später (18./19. April) steigen dann bereits die Rückspiele.

Zu den Halbfinals kommt es am 9. und 10. Mai sowie am 16. und 17. Mai. Danach steht dann fest, welche beiden Mannschaften am 10. Juni 2023 in Istanbul das Finale bestreiten werden.