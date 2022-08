Champions League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? Ort, Zeit und Datum

Wo und wann findet das Champions-League-Finale 2023 statt? GOAL liefert die Infos zu Ort, Zeit und Datum des Endspiels.

Das Champions-League-Finale 2023 stellt naturgemäß den Höhepunkt der Königsklassen-Saison dar. Wer kürt sich zum europäischen Champion und folgt auf Rekordtitelträger Real Madrid, das sich in der vergangenen Spielzeit knapp gegen Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool durchsetzte? Oder gelingt den Königlichen gar die Titelverteidigung?

Bis zum großen Endspiel ist es jedoch noch ein weiter Weg. Zunächst steht die Gruppenphase an, die vom 6. September bis zum 2. November ausgespielt wird, anschließend folgt noch die Auslosung der Achtelfinals am 7. November. Nach der folgenden Pause wegen der WM in Katar geht es dann ans Eingemachte, die K.o.-Phase startet am 14. Februar.

Aus deutscher Sicht ist zu hoffen, dass möglichst viele der fünf Bundesliga-Vertreter den Einzug in die Runde der letzten 16 schaffen. Vielleicht gelingt der Frankfurter Eintracht nach dem Europa-League-Sieg ja sogar der nächste Coup? Und wie weit kommt der FC Bayern München, der zuletzt in der Spielzeit 2019/20 im Finale stand und den Henkelpott gewinnen konnte?

Das Champions-League-Finale 2023 ist das große Ziel aller 32 Teams, die in der Königsklasse vertreten sind. Doch wo und wann findet es statt? GOAL informiert zu Ort, Zeit und Datum des Endspiels.

Champions League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? Infos zum Atatürk-Stadion in Istanbul

Austragungsort ist eine Arena, in der bereits eines der legendärsten Endspiele der vergangenen Jahrzehnte ausgetragen wurde. Im Jahr 2005 standen sich die AC Mailand und der FC Liverpool gegenüber, die Italiener führten zur Pause bereits mit 3:0.

Nach dem Seitenwechsel drehte der LFC auf, glich aus und rettete sich ins Elfmeterschießen. Dort schwang sich Liverpool-Keeper Jerzy Dudek zum Helden auf, parierte zwei Schüsse und sicherte den Titel. Austragungsort damals wie auch im Jahr 2023: das Atatürk-Stadion in der türkischen Metropole Istanbul.

Name Atatürk-Stadion Ort Istanbul Eröffnung 31. Juli 2002 Kapazität 75.145 Plätze

Champions League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? Datum steht bereits fest

Nicht nur das Stadion, auch das Datum ist bereits fix. Ausgetragen wird das Champions-League-Finale 2023 am 10. Juni. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten sollte das Endspiel in Istanbul ausgetragen werden, wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber nach Lissabon bzw. Porto verlegt.

Der Weg bis an den Bosporus ist allerdings ein weiter. Nachfolgend findet Ihr die Termine der einzelnen Runden der CL-Saison 2022/23.

Champions League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? Termine der einzelnen Runden

Gruppenphase: 6. September 2022 bis 2. November 2022 Achtelfinale: 14. Februar 2023 bis 15. März 2023 Viertelfinale: 11. April 2023 bis 19. April 2023 Halbfinale: 9. Mai 2023 bis 17. Mai 2023 Finale: 10. Juni 2023

Champions League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? Das Endspiel live im Free-TV verfolgen

Im Gegensatz zu allen anderen Champions-League-Spielen wird das Finale im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, das ZDF zeigt das Endspiel live.

Natürlich könnt Ihr das Match dann auch im kostenfreien LIVE-STREAM verfolgen, dort werdet Ihr auf der Website der ZDF-Mediathek oder in der entsprechenden App fündig.

Champions League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? DAZN überträgt im LIVE-STREAM

Auch beim Streamingdienst DAZN könnt Ihr das Spiel sehen, benötigt aber ein Abo. In Anbetracht der zahlreichen CL-Spiele bei diesem Anbieter solltet Ihr definitiv darüber nachdenken.

Dieses kostet Euch im flexibel kündbaren Monatsabo 29,99 Euro oder umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Nach der Anmeldung könnt Ihr ebenfalls via App oder Webbrowser einschalten.

Champions League: Wo und wann findet das Finale 2023 statt? DAZN überträgt live - Infos zum Anbieter

Champions League: Wo und wann findet das Finale statt? Überblick zu Ort, Datum und Übertragung