Wann ist die Auslosung zum Viertelfinale der Champions League? Datum, Uhrzeit, Teilnehmer und Übertragung

Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Auslosung des Viertelfinals in der Königsklasse.

Die Champions League biegt in der Saison 2022/23 auf die Zielgerade ein. Die Hälfte der Achtelfinals sind vorbei und noch einige Hochkaräter, darunter der FC Bayern oder Chelsea, dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn des Henkelpotts machen.

Bis zur Auslosung des Viertelfinals dauert es nicht mehr lange, und GOAL liefert die wichtigsten Informationen zur mit Spannung erwarteten Veranstaltung.

Wann ist die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League?

Datum: 17. März 2023 Uhrzeit: 12 Uhr Ort: Nyon, Schweiz (UEFA-Hauptquartier)

Die Auslosung für das Viertelfinale in der Champions League 2022/23 steigt am Freitag, 17. März 2023, im Hauptquartier der UEFA in Nyon, Schweiz.

Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr.

Wie läuft die Auslosung der Champions League ab?

In den Lostöpfen befinden sich die Namen der acht Gewinner des Achtelfinales. Es gibt keine gesetzten Mannschaften und keinen Länderschutz, so dass zwei Mannschaften aus demselben nationalen Verband gegeneinander antreten können.

Die Auslosung der Halbfinalbegegnungen, bei denen später die siegreichen Viertelfinalisten aufeinandertreffen, findet ebenfalls am selben Tag statt.

In einer dritten Auslosung wird aus rein administrativen Gründen die Heimmannschaft für das Endspiel bestimmt.

Welche Mannschaften haben sich für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert?

Insgesamt acht Mannschaft qualifizieren sich für das Viertelfinale der Champions League. Diese Mannschaften haben den Einzug in die Runde der letzten Acht bereits geschafft.

Benfica

Chelsea

Milan

FC Bayern

So ist der Stand im Achtelfinale:

Paarung Hinspiel Rückspiel PSG vs. FC Bayern 0:1 0:2 Milan vs. Tottenham 1:0 0:0 Club Brügge vs. Benfica 0:2 5:1 BVB vs. Chelsea 1:0 2:0 Liverpool vs. Real Madrid 2:5 15. März Eintracht Frankfurt vs. Napoli 0:2 15. März RB Leipzig vs. Manchester City 1:1 14. März Inter vs. Porto 1:0 14. März

Wie kann ich die Auslosung Viertelfinals in der Champions League in TV und LIVE-STREAM sehen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Auslosung live zu verfolgen. Zum Beispiel bietet die UEFA auf ihrer offiziellenWebsite einen LIVE-STREAM an. Auch das ZDF überträgt das Geschehen im STREAM.

Im TV läuft die Auslosung nur beim Pay-TV-Sender Sky auf dem Kanal Sport Sport News. Sky bietet ebenfalls einen STREAM an. Das gilt auch für den Streamingdienst DAZN.

Wann finden das Viertelfinale und das Halbfinale in der Champions League statt?

Runde Datum Viertelfinale, Hinspiele 11. & 12. April Viertelfinale, Rückspiele 18. & 19. April Halbfinale, Hinspiele 9. & 10. Mai Halbfinale, Rückspiele 16. & 17. Mai

Am 11. und 12. April gehen die Hinspiele des Viertelfinals über die Bühne. Eine Woche später, am 18. und 19. April geht es in den Rückspielen um den Einzug in die Vorschlussrunde.

Die Hinspiele der Halbfinals werden am 9. und 10. Mai ausgetragen. Wiederum eine Woche später (16. und 17. Mai) kommt es zu den Rückspielen.

Wann ist das Finale der Champions League 2022/23?

Das Finale der Champions League 2022/23 ist für den 10. Juni angesetzt. Es findet im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul statt.