Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Gulacsi bleibt Wunschtransfer und pokert, zweifeln Stars an Terzic? Alles zum BVB heute

Leipzig-Keeper Gulacsi bleibt wohl die Wunschlösung beim BVB und in der Mannschaft soll es Zweifel an Terzic geben. Alles zu Borussia Dortmund heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

BVB: Leipzig-Torhüter Peter Gulacsi bleibt Wunschkandidat bei Borussia Dortmund

Peter Gulacsi von RB Leipzig bleibt nach Informationen der Bild der Wunschkandidat bei Borussia Dortmund auf der Torhüterposition.

Der 30-Jährige betonte zuletzt im kicker, sich in Leipzig "sehr wohl zu fühlen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig hier zu bleiben."

Nach Ablauf der Saison könnte Gulacsi via Ausstiegsklausel allerdings für 12,5 Millionen Euro wechseln. Die Bild spekuliert darüber, dass der BVB den Ungarn schon mit einem satten Gehalt locken müsste, denn bei RB streicht er derzeit mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr ein.

Kommt kein gutes Angebot, ist eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags eine realistische Option.

BVB: Konkurrenz im Werben um Gladbachs Florian Neuhaus wird immer größer

Borussia Dortmund bekommt im Werben um Gladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus immer größere Konkurrenz.

Wie der kicker berichtet, sind neben dem BVB auch die Bayern, Liverpool, Manchester City und Juventus Turin grundsätzlich interessiert.

Der 23-Jährige könnte die Fohlen im Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 40 Millionen Euro verlassen.

BVB: Thomas Delaney wünscht sich "Scheißegal-Mentalität"

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney wünscht sich nach den jüngsten Misserfolgen einen Wandel in der Einstellung der Mannschaft. "Wir sind zu ungeduldig. Oft blicken wir zu negativ auf die Dinge im Spiel. Wir brauchen eine positivere Einstellung", sagte der dänische Nationalspieler am Mittwochabend in einer virtuellen Medienrunde: "Ich wünsche mir manchmal eine Scheißegal-Mentalität."

Seinen Trainer Edin Terzic (38) nahm der 29-Jährige in Schutz. "Ich finde, er ist ein guter Trainer. Seriös, kommunikativ sehr gut. Er sagt ganz deutlich, was der Plan ist", betonte Delaney: "Er ist aber natürlich auch jung und sucht seinen Weg. Ich mag den Weg, den er im Moment geht."

Alle Spieler hätten den Ernst der Lage verstanden. "Es ist ohne Frage das Ziel, dass es in die Champions League geht. Wir sind eine Champions-League-Mannschaft und müssen dabei sein. Das wissen alle", sagte Delaney.

Allerdings sei "nicht alles eine Katastrophe". Derzeit liegt der BVB als Tabellensechster vier Punkte hinter einem Platz, der am Saisonende in die Königsklasse führt. (Quelle: SID)

Favre-Entlassung ein Fehler? Borussia Dortmunds Spieler diskutieren offenbar intern

Beim BVB soll es nach Angaben der Sport Bild interne Diskussionen über die Entlassung von Lucien Favre im Dezember des vergangenen Jahres geben. Demnach überlegten Spieler, ob man aktuell mit Favre nicht besser dastehen würde. Auslöser der Kabinendiskussionen soll die 1:2-Niederlage der Dortmunder am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg gewesen sein.

Kurz nach der Übernahme von Favres Co-Trainer Edin Terzic hatten sich Spieler noch begeistert von den Verbesserungen unter dem neuen Übungsleiter gezeigt. "Seit Edin da ist, machen wir sehr viele Dinge sehr viel besser. Wir kriegen nur nicht die Ergebnisse, um das zu unterstreichen", hatte Mats Hummels zuletzt noch bei Sky gesagt. In der Causa Favre hatte Hummels zuvor in einem Aufsehen erregenden Interview mit der Sport Bild moniert, dass sich unter dem Schweizer "Kinderkrankheiten" eingeschlichen hätten.

Borussia Dortmund droht aktuell nach vier Niederlagen in neun Spielen unter Terzic in der Bundesliga, die Champions League zu verpassen. Der Rückstand auf Platz vier beträgt zwar nur vier Punkte, allerdings gaben die Leistungen der Dortmunder zuletzt kaum Anlass zur Hoffnung. Eintracht Frankfurt etwa präsentierte sich zuletzt deutlich formstärker als die Schwarz-Gelben.

Rückendeckung erhielt der bereits in der Kritik stehende Terzic zuletzt besonders von den Verantwortlichen. "Wir sehen jeden Tag, wie Edin Terzic sowohl in fachlicher als auch in emotionaler Hinsicht mit den Spielern arbeitet. Wie akribisch er dabei zu Werke geht und wie klar er Problempunkte offen und ehrlich anspricht", verteidigte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl im kicker den 38-Jährigen. "Es gibt deshalb von uns überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit."

Am kommenden Samstag empfängt der BVB die TSG 1899 Hoffenheim. Im Heimspiel gegen die Kraichgauer sind die Schwarz-Gelben angesichts des Rückstandes im Kampf um die Königsklasse fast schon zum Siegen verdammt.

