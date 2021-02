BVB: Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer schwärmt von Erling Haaland

Ole Gunnar Solskjaer und Erling Haaland kennen sich aus gemeinsamen Molde-Tagen. Uniteds Coach ist weiter begeistert von dem jungen Stürmer.

Trainer Ole Gunnar Solskjaer vom englischen Rekordmeister Manchester United hat sich voll des Lobes über seinen norwegischen Landsmann Erling Haaland geäußert. Der Stürmer von Borussia Dortmund werde "eine fantastische Karriere" hinlegen, meinte Solskjaer gegenüber der Tageszeitung Verdens Gang.

Solskjaer und Haaland arbeiteten einst gemeinsam bei Molde FK, ehe der junge Angreifer zu Red Bull Salzburg wechselte. "Ich verfolge, was er macht. Das habe ich immer gesagt. Waren es 18 Monate, die wir zusammen hatten? Fast zwei Jahre, vielleicht. Eine wunderbare Zeit", sagte Solskjaer.

BVB: Erling Haaland steht bis 2024 unter Vertrag

Der United-Coach versuchte Ende 2019 auch, Haaland zu den Red Devils zu holen. Allerdings zog United im Werben um Haaland mit dem BVB den Kürzeren und so heuerte der heute 20-Jährige für 20 Millionen Euro Ablöse in Dortmund an. Dort erzielte er bislang Tore am Fließband und auch Solskjaer bescheinigte ihm eine Entwicklung, die "unglaublich gut" sei.

Gefragt, ob es eine Wiedervereinigung mit Haaland in Manchester geben könnte, meinte Uniteds Champions-League-Held von 1999: "Wir werden tun, was wir können, um ein besseres Team zu werden, und er wird tun, was er kann, um ein besserer Spieler zu werden. Wo er am Ende landen wird? Ich möchte nur sagen, dass ich ihm alles Gute wünsche. Welche Entscheidung er trifft, sei ihm überlassen."



Bild: Getty Images

Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag. Allerdings kursieren seit Monaten Wechselgerüchte. So sollen gleich mehrere namhafte Vereine Interesse an seiner Verpflichtung zeigen. Neben United werden vor allem Lokalrivale Manchester City, der FC Chelsea und Spaniens Rekordmeister Real Madrid gehandelt.

Verlässt Erling Haaland den BVB bei Verpassen der CL?

Die Borussia will ihren Torjäger eigentlich über den Sommer hinaus halten und auch Haalands Karrierplan soll noch keinen Wechsel nach der laufenden Spielzeit vorsehen. Dies könnte sich aber ändern, sollten die Schwarz-Gelben die Teilnahme an der Champions League verpassen und sich aus finanziellen Gründen von einigen Leistungsträgern trennen müssen.

In dieser Saison bringt es Haaland für Dortmund auf 23 Tore in 23 Pflichtspielen. Dazu lieferte er noch sechs Assists.