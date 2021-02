BVB, News und Gerüchte: Amoroso spricht über Haaland-Gerüchte, Eberl bestätigt Roses Klausel

Ex-BVB-Stürmer Marcio Amoroso äußert sich zu den Haaland-Gerüchten, während Marco Rose in Gladbach eine Ausstiegsklausel hat. Alle News & Gerüchte.

Die wichtigsten News, Gerüchte und Nachrichten zu Transfers zu Borussia Dortmund (BVB) am Samstag könnt Ihr hier bei uns nachlesen. Alles zu Borussia Dortmund heute.

BVB News: Amoroso zu Haaland-Gerüchten "Der BVB braucht das Geld nicht"

Ex-BVB-Stürmer Marcio Amoroso äußert sich zu den Transfergerüchten um Erling Haaland. Er hält einen Wechsel für "zu früh" und stellt im Interview mit t-online klar: "Der BVB braucht das Geld nicht."

Der 20-Jährige Norweger hat bei Dortmund noch Vertrag bis Sommer 2024, wird jedoch von vielen Teams in Europa gejagt. Mannschaften wie Real Madrid oder der FC Bayern München sollen sich bei seinem Berater Mino Raiola bereits erkundigt haben. Doch momentan sieht der Stürmer seine nahe Zukunft wohl im Ruhrpott.

Amoroso hält dies für die richtige Entscheidung des jungen Talents, für Haaland "wäre es besser, in Dortmund zu bleiben". Weiterhin stellt er die Behauptung auf, dass der BVB das Geld aus einem Verkauf nicht brauche: "Es gibt also keinen Druck, ihn abgeben zu müssen."

Der Marktwert des Shootingstars liegt aktuell bei ca. 110 Millionen Euro. Sollten die Borussen dieses Jahr die Champions League verpassen, könnte der Erlös aus einem Transfer dem Verein doch weiterhelfen.

🎙 #Zorc: "Wir sind mit der Situation in der #Bundesliga nicht zufrieden. Es liegen zwei Mannschaften und vier Punkte zwischen uns und einem #UCL-Platz. Die Mannschaft ist stark genug, um dieses Ziel zu erreichen. Und darum geht's."#BVBTSG pic.twitter.com/W9hy0uFlyy — Borussia Dortmund (@BVB) February 11, 2021

BVB News: Eberl bestätigt Roses Klausel "Ohne die wäre er nicht hier"

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat bestätigt, dass der Vertrag des umworbenen Trainers Marco Rose eine Ausstiegsklausel beinhaltet. "Ich hätte vor eineinhalb Jahren die Alternative gehabt, Marco Rose nicht zu holen. Ohne die Klausel wäre Marco nicht hier", sagte Eberl der Rheinischen Post. Insbesondere Vizemeister Borussia Dortmund soll Interesse haben, den Gladbacher Erfolgstrainer zu verpflichten.

Dass diese Klausel existiere, bedeute jedoch nicht, dass Rose den Klub zwangsläufig verlassen werde. "Wenn jemand weg will, ist das auch im Prinzip egal. Denn ich will niemanden behalten, den ich zwingen muss", sagte Eberl: "Ich rede immer im Konjunktiv, weil es eben keine Entscheidung gibt, auch wenn manch ein Experte sagt, die Verträge lägen schon in den Schubladen. Das ist Blödsinn. Ich hatte gehofft, dass der Verein Borussia Mönchengladbach sich mehr Glaubwürdigkeit erarbeitet hat. Mich stört eher, dass sie uns ein wenig abgesprochen wird."

Eberl betonte, dass man eine Entscheidung kommunizieren werde, sobald sie gefallen sei. So habe man dies auch bei Roses Vorgänger Dieter Hecking gemacht, sagte der 47-Jährige.

BVB-Transfergerüchte: Diese Zu- und Abgänge wären im Sommer möglich

Der BVB arbeitet angeblich an einem großen Kaderumbruch im Sommer. Einen Strich durch die Rechnung könnte das Verpassen der Königsklasse machen. Dann wäre der BVB gezwungen, fest eingeplante Spieler zu verkaufen. Ein Überblick über die BVB-Gerüchte findet Ihr in unserer Bildergalerie.

BVB News: Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hält Gerüchte um Florian Neuhaus für "Blödsinn"

Seit geraumer Zeit wird Gladbachs Florian Neuhaus mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Sportdirektor Max Eberl wird dahingehend deutlich.

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat Spekulationen um einen möglichen Abschied von Nationalspieler Florian Neuhaus mit deutlichen Worten zurückgewiesen. "Zu Florian habe ich doch ein engeres Verhältnis als andere Menschen um uns herum. Das ist Blödsinn, ganz einfach", sagte Eberl am Freitag.

Neuhaus (23) war zuletzt vor allem mit Borussia Dortmund, aber auch Bayern München und englischen Klubs in Verbindung gebracht worden. Eberl reagierte genervt darauf, "dass wir uns immer wieder zu irgendwelchen Gerüchten äußern müssen, ohne dass dafür eine Quelle genannt wird. Man hört etwas aus dem Umfeld? Dann sagen Sie mir, wer was gesagt hat, dann kann ich darauf antworten. Dieses allgemeine Blabla kann ich irgendwann nicht mehr hören", sagte Eberl.

"Kaputt kaufen" könne Dortmund die Gladbacher Borussia aber nicht, betonte Eberl: "Das schafft der BVB nicht, und das schafft auch kein anderer Verein." Eberl wies darauf hin, dass auch Gladbach immer wieder bei anderen Klubs einkaufe. "Ich bin weit davon entfernt, auf andere mit dem Finger zu zeigen. [...] Man kann Groll haben, wenn ein Verein den einen Spieler oder vielleicht auch Trainer holt. Aber wir in Gladbach machen es ja auch nicht anders", sagt Eberl.

