BVB, News und Gerüchte: Ex-Dortmunder Günter träumt von Bundesliga-Rückkehr, Matthäus bringt Sammer als Trainer ins Spiel

Lothar Matthäus über den BVB: "Sammer wäre die optimale Lösung"

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wäre Matthias Sammer die "optimale Lösung", um beim kriselnden Bundesligisten Borussia Dortmund die Wende zu schaffen. "Ich denke in so einem Moment immer an Matthias Sammer", sagte Matthäus bei Sky , "ich weiß, dass er es nicht machen wird, aber er wäre für mich der richtige Mann."

Der 53-jährige Sammer hatte in den 90er-Jahren mit dem BVB als Spieler zweimal die deutsche Meisterschaft sowie 1997 die Champions League gewonnen, auch als Trainer holte er sich mit den Westfalen 2002 den Meistertitel. Seit 2018 fungiert der Europameister von 1996 als Berater bei seinem Ex-Klub.

Koray Günter träumt von Bundesliga-Rückkehr: "Möchte fortführen, was ich beim BVB angefangen habe"

Der ehemalige Dortmunder Koray Günter träumt von einer Rückkehr nach Deutschland. "Die Bundesliga ist und wird immer mein Ziel sein. Ich würde mich selbst sehr gerne in Zukunft nochmal dort sehen", erklärte der Innenverteidiger von Hellas Verona in einem Interview mit der Sport Bild .

Günter führte aus: "In Deutschland möchte ich das, was ich beim BVB angefangen habe, irgendwann fortführen." Ab der U15 durchlief der heute 26-Jährige alle Jugendabteilungen bei Borussia Dortmund, brachte es jedoch nur auf einen Kurzeinsatz für die Profis.

Im Jahr 2014 zog es Günter für 2,5 Millionen Euro zum türkischen Rekordmeister Galatasaray, 2018 ging es weiter zum FC Genua. Mittlerweile steht der Defensivmann in den Diensten von Hellas Verona, wo er über einen Vertrag bis 2023 verfügt. In der laufenden Saison kommt Günter auf 13 Liga-Einsätze für I Gialloblu.

