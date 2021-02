BVB, News und Gerüchte: Kramer rät Neuhaus von Wechsel ab, Zorc äußert sich zu Rummenigges Impf-Aussagen - alles zu Borussia Dortmund heute

Gladbachs Kramer spricht über die BVB-Gerüchte um Rose und Neuhaus, Zorc äußert sich zu Rummenigges Impf-Aussagen. Alles zu Borussia Dortmund heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

📝 Zweimal 15.30 Uhr, dreimal 18.30 Uhr: Der Samstag bleibt #BVB -Spieltach in der #Bundesliga .



Hier sind die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 24 bis 28. 👀 pic.twitter.com/MiitrctSkR — Borussia Dortmund (@BVB) February 11, 2021

BVB, Transfers: Neuhaus nach Dortmund? Kramer rät von Wechsel ab

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Florian Neuhaus steht angeblich bei Borussia Dortmund auf dem Wunschzettel. Sein aktueller Gladbach-Teamkollege Christoph Kramer rät dem Mittelfeldmann von einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben ab.

"Ein Wechsel ist immer auch mit einem Risiko verbunden. Und dieses Risiko muss man nicht mehr unbedingt in Kauf nehmen", sagte Kramer im Gespräch mit Sport1 und ergänzte: "Der Schritt ist definitiv kleiner geworden und meiner Meinung nach so klein, dass er sich vielleicht gar nicht mehr lohnt."

Allerdings sei der BVB in puncto Gehalt und Champions-League-Ambitionen den Fohlen noch immer voraus. "Borussia Dortmund zahlt dir sicherlich deutlich mehr Gehalt. Der BVB kann dir in fünf Jahren wahrscheinlich fünfmal die Teilnahme an der Champions League garantieren. Das kann Gladbach nicht", erklärte Kramer. "Es ist also in bestimmten Punkten schon noch ein Sprung von Gladbach nach Dortmund, aber meiner Meinung nach ist dieser nicht mehr so groß."

Bild: Getty Images

Neben Neuhaus soll auch Trainer Marco Rose beim BVB hoch im Kurs stehen. Die ständigen Abwanderungsgerüchte um den Coach könne man "nicht ausblenden", sagte Kramer und schob nach: "Wir registrieren das schon, es ist aber nicht so, dass wir in der Kabine großartig darüber sprechen. Das Thema ist für die Medien natürlich mega-interessant."

Kramer sagte abschließend: "Solche Dinge beeinträchtigen uns als Mannschaft in unserer Leistung nicht. Die Uhr wird sich auch im Mai oder Juni weiterdrehen – egal mit welchem Trainer, egal mit welchem Personal."

BVB, News: Michael Zorc äußert sich zu Rummenigges Impf-Aussagen

Michael Zorc hat sich zu den viel diskutierten Impf-Aussagen von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge geäußert. Rummenigge hatte vorgeschlagen, dass Fußballer aufgrund ihrer Vorbildfunktion eine frühzeitige Impfung gegen das Coronavirus erhalten könnten, um Impf-Skeptiker zu überzeugen. Dies war ihm im Nachhinein als Vordrängen ausgelegt.

"Ich weiß nicht, ob Karl-Heinz Rummenigge das wirklich wörtlich so gefordert hat und das glaube ich auch gar nicht", sagte Zorc und führte mit Blick auf die Impf-Thematik aus: "Ich bin der Meinung, dass kein Fußballer, allesamt junge und gesunde Menschen, älteren Menschen oder Pflegekräften oder Polizisten, Lehrern, etc. da eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt wegnehmen soll. Ich glaube, das fordert auch niemand und das denkt auch niemand."

Bild: Getty Images

Vielmehr habe sich Rummenigges Äußerung auf den Sommer bezogen: "Ich glaube, die Aussage war darauf gerichtet, dass wenn vielleicht im Sommer für alle Impfstoff vorhanden ist, dass man dann einer Vorbildfunktion gerecht werden kann, um vielleicht für mehr Impfbereitschaft zu werben. Darum geht's."

Derzeit wurden in Deutschland rund 1,2 Millionen Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft.

BVB, News: Edin Terzic erhöht Druck auf Führungsspieler

Trainer Edin Terzic von Vizemeister Borussia Dortmund hat nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen die Führungsspieler um Kapitän Marco Reus in die Pflicht genommen.

"Wir fordern von den etablierten Spielern, sich diesen Schuh anzuziehen, die Verantwortung zu übernehmen und die Dinge wieder in die richtige Bahn zu leiten", sagte Terzic vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Nach der 1:2-Pleite beim SC Freiburg hat Terzic die Defizite beim BVB "deutlich angesprochen". Ihm sei es wichtig gewesen, "dass ich einige Dinge loswerde". Die jüngsten Misserfolge könnten gegen Hoffenheim auch Auswirkungen auf die Aufstellung haben.

So drängt der erst 16-jährige Youssoufa Moukoko in die Startelf. "Er ist definitiv eine Option. Jeder kann sich zeigen und beweisen", sagte Terzic, der von seiner Mannschaft "viel Fleiß, viel Arbeit und einen guten Teamgedanken" forderte, "um aus dieser Situation rauszukommen".

Bild: Getty Images

BVB - Bürki-Nachfolger bei Borussia Dortmund? Das ist Lazio-Keeper Thomas Strakosha

Inmitten der Torhüterdebatte beim BVB bringt sich Lazio-Keeper Thomas Strakosha selbst ins Gespräch. Goal stellt den albanischen Nationalspieler vor.

BVB: Die Spieler mit den meisten Gelben Karten in der Bundesliga