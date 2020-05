BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Saison-Aus für Zagadou, Edouard als Haaland-Ersatz?

Der BVB muss für den Rest der Saison auf Dan-Axel Zagadou verzichten. Und Odsonne Edouard könnte als Haaland-Ersatz dienen. Alle News und Gerüchte.

hat das Revierderby am 26. Spieltag der vor einer Geisterkulisse im Signal Iduna Park deutlich mit 4:0 gewonnen. Dementsprechend groß war die Freude und eine virtuelle Fan-Party lief völlig aus dem Ruder.

Aber auch an der Personalfront tut sich einiges. Während Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou laut Trainer Lucien Favre in dieser Saison nicht mehr spielen kann, scheint der BVB hinter den Kulissen bereits einen möglichen Ersatz für Erling Haaland ins Auge gefasst zu haben.

BVB: Odsonne Edouard als Haaland-Ersatz?

Borussia Dortmund bereitet sich hinter den Kulissen offenbar schon auf einen möglichen Abgang von Erling Haaland vor. Laut Le 10 Sport hat der BVB deshalb Kontakt zu den Beratern von -Stürmer Odsonne Edouard aufgenommen und sein Interesse hinterlegt.

Der 22-jährige Franzose war im Sommer 2018 von PSG nach gewechselt und besitzt in Glasgow noch einen Vertrag bis 2022. Neben dem BVB sollen auch Arsenal und Newcastle interessiert sein. In der aktuellen Saison kommt er in 27 Ligaspielen auf 21 Tore und zwölf Vorlagen.

Virtuelle BVB-Fan-Party nach Eskalation abgebrochen

Borussia Dortmund hat nach dem Derbysieg gegen Schalke auf der Platform Zoom zu einer virtuellen Fan-Party eingeladen, zu der sich sogar einige Spieler schalteten. Laut Ruhrnachrichten sollte die Teilnehmerzahl begrenzt werden, es kamen jedoch immer mehr Menschen hinzu.

Eine Kommunikation war kaum noch möglich, woraufhin sich die Fans gegenseitig beschimpften. Der BVB musste die Aktion schließlich abbrechen.

BVB: Saison für Dan-Axel Zagadou vorzeitig beendet

Für Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou von Borussia Dortmund ist die Saison der Bundesliga bei plangemäßer Fortführung beendet.

"Er wird in dieser Saison nicht mehr spielen", sagte Trainer Lucien Favre am Samstag nach dem 4:0 (2:0) im Derby gegen Schalke 04. Zagadou (20) hatte Mitte April eine nicht näher spezifizierte Außenbandverletzung im Knie erlitten.

Schnappt sich der BVB Nordsjaelland-Talent Mohammed Kudus?

Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Top-Talent Mohammed Kudus vom FC Norsjaelland. Die belgische Zeitung Het Belang van Limburg schreibt, dass neben dem Pro-League-Klub gleich eine ganze Reihe weiterer namhafter Klubs scharf auf den 19-Jährigen sei – darunter eben auch der BVB.

Kudus, der bereits zwei Länderspiele für Ghana absolviert hat, ist ein ungewöhnlicher Teenager, spielt er doch noch nicht auf einer angestammten Position. Für Nordsjaelland kommt er mal im zentralen Mittelfeld und mal in der Sturmspitze zum Einsatz. In der laufenden Saison bringt es Kudus so auf zehn Tore und einen Assist in 22 Pflichtspielen.

Dies weckt Begehrlichkeiten und neben der Borussia und Genk sollen auch der , , Istanbul sowie Dortmunds Bundesligarivale ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Kudus steht in noch bis 2021 unter Vertrag.