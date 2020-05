BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Thomas Delaney vor Startelf-Comeback im Derby

Alle BVB-News am Donnerstag: Thomas Delaney wird gegen Schalke wohl zu seinem Comeback kommen, Owen Hargreaves lobt Landsmann Jadon Sancho.

bekommt es zum -Restart am Samstagnachmittag ausgerechnet mit Erzrivale Schalke 04 zutun.

Dabei wird der dänische Nationalspieler Thomas Delaney, der seit November vergangenen Jahres an diversen Verletzungen laborierte, wohl sein Startelf-Comeback feiern dürfen.

Indes macht ein Bericht die Runde, wonach der BVB ein Auge auf Jeremie Boga von der geworfen haben soll. Außerdem: Owen Hargreaves findet lobende Worte über seinen Landsmann Jadon Sancho.

Mehr Teams

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Donnerstag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Thomas Delaney vor Startelf-Comeback im Revierderby

Thomas Delaney wird dem kicker zufolge im Revierderby am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) sein Comeback in der Startelf von Borussia Dortmund geben.

Der 28-Jährige muss im zentralen defensiven Mittelfeld die verletzten Axel Witsel und Emre Can ersetzen. Beide sind wegen Faserrissen nicht einsatzfähig.

Delaneys letztes Pflichtspiel für den BVB datiert aus dem Oktober vergangenen Jahres. Damals kam er gegen Schalke 04 über 74 Minuten zum Einsatz. Im Anschluss folgte eine längere Leidenszeit für den Dänen.

Im Länderspiel gegen Irland brach er sich den Knöchel und in der Vorbereitung auf die Rückrunde zog er sich eine Knieverletzung zu.

BVB-Star Jadon Sancho kann sich laut Hargreaves Verein aussuchen

Owen Hargreaves sieht in Jadon Sancho eine Ausnahme in diesem Transfer-Sommer. Trotz der Corona-Krise wären dem 39-Jährigen zufolge Teams bereits, für den englischen Nationalspieler tief in die Tasche zu greifen.

"Jadon ist ein besonderer Fall. Die Summen werden beträchtlich sein, aber das ist ein Spieler für möglicherweise ein Jahrzehnt", sagte Hargreaves der Daily Mail.

Der 20-Jährige stehe demnach vor der Qual der Wahl, denn er könnte "bei jeglichen Spitzenteams hineinspazieren."

BVB nimmt Jeremie Boga von der US Sassuolo ins Visier

Borussia Dortmund bekundet angeblich Interesse an Flügelstürmer Jeremie Boga vom italienischen Erstligisten US Sassuolo. Das geht aus einem Bericht von fußballtransfers.com hervor.

Demnach haben neben dem BVB etliche weitere Top-Klubs ein Auge auf den Ivorer geworfen, der in der aktuell unterbrochenen Serie-A-Saison auf acht Tore sowie vier Vorlagen kommt.

Zu den potenziellen Nebenbuhlern soll auch Bogas Ex-Klub Chelsea zählen, der eine Rückkaufoption über 20 Millionen Euro für den 23-Jährigen besitzt.

Bericht: ManUnited funkt BVB bei Wunschkandidat Bellingham dazwischen

Der Transfer von Birmingham-Juwel Jude Bellingham zum BVB soll sich schon auf der Zielgerade befunden haben, jetzt kommt den Dortmundern offenbar Englands Rekordmeister in die Quere.

Die Manchester Evening News berichten, dass die Red Devils die wegen der Coronakrise ruhenden Gespräche zwischen den Schwarz-Gelben und Bellingham nutzen möchten. Rund 34 Millionen Euro soll United für die Dienste des Offensivmanns demnach bieten, zusätzlich wird dem Youngster angeblich viel Spielzeit im Profiteam in Aussicht gestellt.

Bellingham zählt zu den größten Talenten der Insel und kommt mit nur 16 Jahren bereits auf 32 Zweitliga-Einsätze für Birmingham City.