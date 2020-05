BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Haaland über Real-Gerüchte, Schalke als Konkurrent im Sarr-Poker?

Alle BVB-News am Mittwoch: Erling Haaland spricht über die Real-Gerüchte. Bekommt Borussia Dortmund Konkurrenz im Poker um Nizzas Malang Sarr?

Bei laufen die Vorbereitungen auf den Re-Start der mit dem 26. Spieltag. Dann steht das Revierderby am kommenden Wochenende auf dem Programm. Vor dem Derby plagen den BVB ein paar Verletzungssorgen.

Ein weiteres Thema ist die Zukunft von Erling Haaland, der sich aber aktuell nicht mit einem Wechsel zu beschäftigt.

Außerdem: Neues im Poker um Nizzas Malang Sarr und ein ehemaliger Mitspieler von Mario Götze, der zu einem Transfer nach rät.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Mittwoch auf einen Blick.

BVB-News: Erling Haaland ignoriert die Gerüchte um Transfer zu Real Madrid

BVB-Angreifer Erling Haaland hat sich zu den Transferspekulationen rund um einen Transfer zu Real Madrid geäußert. "Ich denke nur darüber nach, meinen Job zu machen. Dem gilt mein Fokus", sagte der norwegische Stürmer von Borussia Dortmund im Gespräch mit Sky Sport.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 19-Jährige immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht.

Ex-Real-Coach Jose Morais brachte den Nationalspieler bei den Blancos als Nachfolger von Karim Benzema ins Gespräch. "Seine Abschlussqualitäten sind herausragend. Er ist ein klasse Spieler", sagte Morais im Gespräch mit Stats Perform.

Haaland dagegen freut sich nun erstmal auf das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, welches am kommenden Wochenende ansteht. "Ich kann es gar nicht erwarten, mein erstes Revierderby zu spielen. Ich habe bereits andere Derby gespielt, aber nie eines wie dieses", sagte Haaland abschließend.

BVB: Ehemaliger Mitspieler rät Götze zu Premier-League-Wechsel

Mario Götzes Abschied vom BVB steht bevor. Wohin es den 27-Jährigen zieht, ist noch unklar. Sein ehemaliger Mitspieler Pierre-Emile Höjbjerg hat ihm nun zu einem Wechsel auf die Insel geraten.

"Ich denke, Mario würde es in England lieben. Er ist immer noch ein Weltklasse-Spieler. Ich bin mir sicher, dass es die Liga lieben würde, ihn hier zu haben", sagte der 24-jährige Profi des gegenüber Sport1.

Grundsätzlich könne er jedem Spieler "die Premier League empfehlen, denn es ist die beste Liga der Welt", führte der ehemalige Spieler der FC Bayern aus.

Götzes Vertrag läuft im Sommer bei Borussia Dortmund aus. Medienberichten zufolge erhält der Offensivspieler keinen neuen Vertrag bei den Schwarz-Gelben.

BVB-News: Poker um Nizzas Malang Sarr - Schalke 04 zeigt offenbar Interesse

Der hat im Poker um das Abwehrtalent Malang Sarr von offenbar die besten Karten. Das berichtet Le10Sport.

Der 21-Jährige Innenverteidiger ist im Sommer ablösefrei zu haben und deutete zuletzt bereits an, sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen zu können.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, den Vertrag in Nizza nicht zu verlängern", sagte er Telefoot. "Die Bundesliga wird stärker und junge Spieler bekommen die Möglichkeit, zu spielen. Ich kenne ehemalige Mitspieler, die in der Bundesliga quasi explodiert sind. Das lässt einen aufhorchen und führt dazu, dass man gerne gegen sie spielen will", so der Franzose.

Bei S04 könnte er den Platz von Jean-Clair Todibo einnehmen, den die Königsblauen sich nach seiner Leihe wohl nicht leisten können. Aus der Bundesliga sollen auch Borussia Dortmund, , und interessiert sein.

Bericht: Saisonabbruch in der Bundesliga mit Meister und zwei Absteigern

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich offenbar auf ein Worst-Case-Szenario festgelegt. Wie die Bild-Zeitung am Dienstagabend berichtete, wird der Ligaverband den Klubs der 1. und 2. Bundesliga am Donnerstag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung mitteilen, dass es auch im Falle des Saisonabbruchs einen Meister und zwei Absteiger geben wird. Die DFL war auf SID-Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Laut Bild werden den Vertretern der 36 Klubs in getrennten Verfahren zwei Papiere vorgelegt. Ziel soll sein, in beiden Ligen breite Zustimmung und juristische Verbindlichkeit zu erreichen, ehe die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison nach mehr als zwei Monaten Pause am Samstag fortgesetzt wird.

BVB - News: Verletzungssorgen in Dortmund vor Revier-Derby gegen Schalke

Am kommenden Samstag geht die Bundesliga weiter und für den BVB wird es im Signal Iduna Park gleich richtig ernst: Erzrivale Schalke 04 ist zu Gast.

Doch bei aller Euphorie sieht sich der BVB einem größeren Lazarett gegenüber. Zahlreiche Spieler drohen auszufallen oder werden sicher fehlen.

Kapitän Marco Reus (30) und Abwehrmann Dan-Axel Zagadou (20) fallen definitiv aus. Zudem laborieren Axel Witsel (31) und Emre Can (26) an muskulären Problemen, während Thomas Delaney (28) nach Sprunggelenks- und Knieverletzungen wohl wieder spielen kann.

Zusätzlich stehen auch noch Fragezeichen hinter Jadon Sancho und Manuel Ajanji (24). Damit aber nicht genug, denn laut kicker trainierten Mario Götze (27), Marcel Schmelzer (32) und Achraf Hakiimi (21) zuletzt nur eingeschränkt.